Policie odložila část bitcoinové kauzy týkající se vrácení techniky Jiřikovskému

Kriminalisté odložili podezření, že došlo k pochybení při vrácení zabavené výpočetní techniky Tomáši Jiřikovskému, který je stíhán v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Právě kvůli navrácení elektroniky mohl Jiřikovský bitcoiny později darovat ministerstvu spravedlnosti. Případ byl dosud prověřován pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, podle policie nejde o trestný čin, uvedlo v pondělí na webu Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Rozhodnutí následně vedlo dle vrchního žalobce Radima Dragouna ke změně dozorové příslušnosti – kauzu týkající se samotného darování bitcoinů tak nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
„V únoru 2026 po opatření všech relevantních důkazů policejní orgán rozhodl o odložení věci ve vztahu k podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku ve spojitosti s okolnostmi, za kterých byla vrácena počítačová technika a další věci. Policejní orgán dospěl k závěru, že se zde o podezření z trestného činu nejedná. Toto rozhodnutí bylo přezkoumáno dozorovou státní zástupkyní se závěrem, že je zákonné a odůvodněné,“ stojí v tiskové zprávě VSZ v Olomouci.
„Vrchní státní zastupitelství v Olomouci dospělo k závěru, že příslušným k výkonu dozoru již dále není, a proto věc k dalšímu výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení postoupilo Městskému státnímu zastupitelství v Praze,“ uvádí dále zpráva.
VSZ v Olomouci dle Dragouna má i nadále v gesci dozor nad částí kauzy týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti, z čehož je obviněn Jiřikovský, který loni v květnu daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny téměř za miliardu korun. Podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na takzvaném darknetu.