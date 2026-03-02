Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron, uvedl podle médií Londýn


2. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek vyslal. Při incidentu nedaleko přístavního města Limasol nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody.

„Naše ozbrojené síly reagují na pravděpodobný útok dronu na základnu Královského letectva (RAF) Akrotiri na Kypru o půlnoci místního času (v neděli ve 23:00 SEČ),“ citovala z prohlášení ministerstva stanice Sky News. RAF podle něj na základny na Kypru přesouvá dodatečné zdroje včetně protidronových systémů, stíhaček F-35 a radarových systémů.

Podle kyperského zpravodajského portálu Cyprus Mail, na který se odkazuje agentura DPA, narazil „malý dron“ na letištní plochu základny. Podle prvotních informací vznikla „malá materiální škoda“. Kyperský portál Politis zveřejnil video z oblasti mimo základnu, na němž jsou slyšet sirény.

Trump souhlasí s jednáním. Další země zvažují údery na Írán
Donald Trump

Britský ministr varoval před hrozbou „zintenzivňujících se náhodných íránských odvetných útoků“

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno vojenskou operaci proti Íránu. Americký prezident Donald Trump ji vysvětloval jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Londýn v neděli oznámil, že britský letoun Typhoon sestřelil íránský dron směřující na Katar. Premiér Keir Starmer zároveň uvedl, že Británie vyhověla žádosti Washingtonu, aby Spojené státy mohly využít britské základny k útoku na íránská odpalovací zařízení. Zdůraznil však, že zapojení Británie do vojenské operace proti Íránu má výlučně obranný charakter.

Britský ministr obrany John Healey v neděli varoval před hrozbou „zintenzivňujících se náhodných íránských odvetných útoků“. Stanici Sky News řekl, že dvě íránské střely byly odpáleny směrem na Kypr. Podle vlády Kypru, který je členskou zemí EU, ale nikoliv NATO, však tyto zprávy neodpovídají skutečnosti.

Údery Izraele a USA zabily desítky íránských představitelů
Vzdušný úder v Teheránu (1. 3. 2026)

V Kuvajtu havarovalo několik amerických stíhaček, říká tamní úřad

Na sociálních sítích kolují záběry zachycující havárii amerického stíhacího letounu F-15 nad Kuvajtem. Podle kuvajtského resortu obrany havarovalo více strojů, piloti jsou ale v pořádku, napsala agentura Reuters. Washington se k události zatím nevyjádřil. Svědci v metropoli Kuvajtu ráno informovali o kouři nad čtvrtí, kde se nachází americké velvyslanectví. Podle AP hoří i uvnitř areálu ambasády.
09:08Aktualizovánopřed 21 mminutami

Ceny ropy, zlata a plynu kvůli útoku na Írán prudce rostou

Ceny ropy se v pondělí prudce zvyšují kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán povedou k omezení dodávek suroviny na trh. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 SEČ připisovala přes devět procent a pohybovala se v blízkosti 79,50 dolaru (cca 1633 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o devět procent a nacházela se nedaleko 73 dolarů (1500 korun) za barel. Výrazně roste také cena zlata či plynu.
07:59Aktualizovánopřed 23 mminutami

ŽivěVyjádření premiéra po Bezpečnostní radě státu

Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Jejich podobu neupřesnil, bude podle něj záležet na návrhu ministerstva vnitra a policie. Novinářům to řekl před jednáním Bezpečnostní rady státu, která mimořádně zasedala od 7:00. Šlo o reakci na dění po americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly v sobotu ráno. Účastníci začali jednání opouštět zhruba po hodině, odcházející zástupci zpravodajských služeb či armády se k obsahu schůzky nevyjádřili. Pražské letiště zrušilo sedmnáct letů do zemí na Blízkém východě.
01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Jeruzalém i Tel Aviv hlásí nové exploze

V Jeruzalémě se ráno ozvalo několik výbuchů a rozezněly se sirény. Armáda dříve varovala, že Írán vypálil na Izrael další rakety, píše agentura AFP. Exploze byly slyšet i v oblasti Tel Avivu v centrální části země.
před 1 hhodinou

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron, uvedl podle médií Londýn

Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek vyslal. Při incidentu nedaleko přístavního města Limasol nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody.
04:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si podle prvních informací vyžádaly údery izraelské armády na Libanon, informovalo libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Izraelská armáda v noci na pondělí zaútočila na cíle spojené s Hizballáhem. Podle agentury AP jsou zhruba dvě třetiny mrtvých a zraněných na jihu Libanonu.
02:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump je otevřený jednání. Další země zvažují údery na Írán

Americký prezident Donald Trump souhlasí s jednáním s íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dvou dnů, řekl v rozhovoru pro časopis The Atlantic. Poznamenal, že k tomu měli přistoupit už dříve. Čekali podle něj příliš dlouho, napsala agentura Reuters. V jiném rozhovoru šéf Bílého domu sdělil, že americké a izraelské údery zabily 48 vysokých íránských činitelů. Operace podle Trumpa bude pokračovat, dokud nebudou splněny její cíle. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s pokračováním úderů počítá.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Írán nebude vyjednávat s USA, uvedl tajemník íránské bezpečnostní rady

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Informovaly o tom agentury. Americký prezident Donald Trump v neděli vyjádřil souhlas s možným jednáním s těmi íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dnů.
05:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
