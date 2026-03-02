Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron, uvedl podle médií Londýn

Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek vyslal. Při incidentu nedaleko přístavního města Limasol nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody.
„Naše ozbrojené síly reagují na pravděpodobný útok dronu na základnu Královského letectva (RAF) Akrotiri na Kypru o půlnoci místního času (v neděli ve 23:00 SEČ),“ citovala z prohlášení ministerstva stanice Sky News. RAF podle něj na základny na Kypru přesouvá dodatečné zdroje včetně protidronových systémů, stíhaček F-35 a radarových systémů.
Podle kyperského zpravodajského portálu Cyprus Mail, na který se odkazuje agentura DPA, narazil „malý dron“ na letištní plochu základny. Podle prvotních informací vznikla „malá materiální škoda“. Kyperský portál Politis zveřejnil video z oblasti mimo základnu, na němž jsou slyšet sirény.
Britský ministr varoval před hrozbou „zintenzivňujících se náhodných íránských odvetných útoků“
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno vojenskou operaci proti Íránu. Americký prezident Donald Trump ji vysvětloval jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Londýn v neděli oznámil, že britský letoun Typhoon sestřelil íránský dron směřující na Katar. Premiér Keir Starmer zároveň uvedl, že Británie vyhověla žádosti Washingtonu, aby Spojené státy mohly využít britské základny k útoku na íránská odpalovací zařízení. Zdůraznil však, že zapojení Británie do vojenské operace proti Íránu má výlučně obranný charakter.
Britský ministr obrany John Healey v neděli varoval před hrozbou „zintenzivňujících se náhodných íránských odvetných útoků“. Stanici Sky News řekl, že dvě íránské střely byly odpáleny směrem na Kypr. Podle vlády Kypru, který je členskou zemí EU, ale nikoliv NATO, však tyto zprávy neodpovídají skutečnosti.