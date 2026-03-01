Štáb ČT natáčel v podzemní porodnici v Ruskem terorizovaném Chersonu


Ukrajinské úřady rozšířily v ostřelovaném Chersonu povinnou evakuaci rodin s dětmi. V červené zóně jsou i některé nemocnice a prenatální centrum. V únoru se tam narodilo už dvanáct dětí. Celá porodnice teď funguje v podzemí, horní patra budovy jsou opakovaně terčem Rusů. Pacientky jsou však odhodlané ve svém domovském městě zůstat, přestože jejich těhotenství jsou teď kvůli stálému stresu riziková. Chersonské úřady počítají, že na město za týden zaútočí přes 250 dronů. Na místě natáčel štáb ČT.

„Věřím, že všechno bude v pořádku. Jak bych mohla odejít z Chersonu, když tu mám domov,“ ptá se rodička Ljudmyla. A odhodlání zůstat potvrzují i pacientky ve vedlejším pokoji. Větší strach než z útoků mají z představy života v jiném městě. „Odjet? O tom přemýšlím každý den. Ale podmínky jsou takové, že není kam,“ vysvětluje další z pacientek Lidija.

Rusové terorizují obyvatele Chersonu, útočí na kohokoliv
Ulice v Chersonu pokrytá protidronovou sítí

Kvůli neustálým útokům na město tu z původních 380 zdravotníků zbylo jen osmdesát. Naposledy před měsícem dělostřelecký granát zasáhl horní patro budovy. Venku křehké bezpečí pacientů chrání ve dvoře natažená síť proti dronům. Vraky zasažených sanitních vozů jsou důkazem jejich přítomnosti.

Čtvrtá Ženevská konvence z roku 1949 v článku 18 útoky na nemocnice přísně zakazuje. Každým útokem na porodnici v Chersonu se tak ruská okupační armáda dopouští vážného válečného zločinu.

