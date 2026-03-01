Íránský prezident a další dva lidé dočasně převezmou povinnosti po zabitém vůdci

Tři lidé – íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda soudní moci Gholám Hosejn Mohsení Edžeheí a jeden z právníků Rady strážců – dočasně převezmou vedení státu po zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Oznámil to tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání.
„Brzy bude vytvořena prozatímní vládnoucí rada. Prezident, nejvyšší představitel soudní moci a jeden člen Rady strážců převezmou odpovědnost až do zvolení nového vůdce,“ řekl ve státní televizi Larídžání a dodal, že tato rada bude zřízena co nejdříve a pracuje se na tom, aby to bylo ještě v neděli. BBC dříve uvedla, že rada už funguje.
Tito tři lidé budou společně dohlížet na přechodné období po ajatolláhově smrti. Nyní by mělo být svoláno Shromáždění znalců složené z 88 mudžtehidů, kteří jsou voleni ze seznamů prověřených kandidátů.
Ti budou mít za úkol jmenování Chameneího nástupce, které podle ústavy musí proběhnout co nejdříve, uvedl server BBC. Rychlé svolání všech členů v době, kdy Írán čelí útokům Spojených států a Izraele, může být z bezpečnostních důvodů obtížné, dodala BBC.
Bývalý poradce Chameneího Larídžání hrozil všem silám, které by chtěly Írán rozdělit. „Tyto skupiny by měly vědět, že takové jednání nebudeme tolerovat,“ zdůraznil.
„Smrt Chameneího je symbolicky velmi významná událost, která dlouhodobě ovlivní situaci v Íránu, zejména pokud vydrží dosavadní režim,“ míní expert na Blízký východ Jakub Koláček. „Potenciál k destabilizaci režimu je ale velký,“ dodal.
Nejvyšší duchovní vůdce je v íránské teokracii hlavou státu a nejmocnějším představitelem země. Stojí i nad prezidentem, který je hlavou vlády.
Chameneí stál v čele íránské teokracie od roku 1989, kdy zemřel vůdce íránské revoluce Rúholláh Chomejní, který tuto funkci zastával jako první.