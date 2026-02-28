Chameneí je po smrti, zní z Izraele i USA


Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí byl v sobotu zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a několika izraelským médiím. Podle něj bylo nalezeno tělo. Už krátce předtím také izraelský premiér Benjamin Netanjahu bez podrobností uvedl, že stále více signálů naznačuje, že Chameneí je mrtvý.

„Dnes ráno jsme při překvapivém útoku zničili komplex tyrana Chameneího v centru Teheránu,“ řekl Netanjahu ve večerním videoprohlášení. „Máme řadu signálů, že tento tyran už není,“ dodal, aniž by přímo potvrdil Chameneího smrt nebo blíže vysvětlil, jaké signály má na mysli.

Po izraelských zprávách o zabití Chameneího vedoucí jeho kanceláře pro styk s veřejností obvinil Izrael a další nepřátele země, že se uchylují k psychologické válce. Podle svědků agentury AFP ale byly po zprávách o Chameneího smrti v ulicích Teheránu slyšet radostné výkřiky a lidé v oknech tleskali.

Američané se domnívají, že zpráva o smrti Chameneího je pravdivá, řekl prezident USA Donald Trump pro NBC News. Podle Fox News úvodní izraelský úder v sobotu eliminoval kromě Chameneího dalších pět až deset špiček teheránského režimu.

Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu
Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele

Zničená rezidence

Izraelská stanice Channel 12 v sobotu uvedla, že Chameneího rezidence byla při útocích zcela zničena, jiné zdroje ale tvrdily, že Chameneí v tu dobu zřejmě nebyl v Teheránu. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí v rozhovoru se stanicí NBC News řekl, že Chameneí je naživu. Krátce před 16:00 SEČ íránská stanice al-Alám avizovala, že Chameneí za pár minut promluví v televizi, což se ale až do pozdního sobotního večera SEČ nestalo.

Netanjahu v sobotu večer také ve videoprohlášení vyzval íránský lid, aby se sjednotil a povstal proti režimu ve své zemi. „Nenechte si ujít tuto příležitost, taková příležitost se naskytne jednou za generaci... brzy přijde váš okamžik, chvíle, kdy musíte masově vyjít do ulic a dokončit práci na svržení hrůzného režimu, který vám ničí životy,“ řekl izraelský premiér podle serveru The Times of Israel (ToI).

Také americký prezident Donald Trump v sobotu vyzval Íránce, aby vyšli do ulic a teokratický režim svrhli. „Až skončíme, převezměte vládu nad svou zemí. Bude to pravděpodobně vaše jediná šance po celé generace,“ řekl Trump.

Íránské drony dopadly na Dubaj či letiště v Kuvajtu
Požár hotelu na ostrově Palm Džumeira v Dubaji po zásahu dronem

Chameneího smrt by byla překvapivá, míní Žantovský

Zahraničněpolitický poradce prezidenta Michael Žantovský by smrt Chameneího považoval za překvapivou. „Signály o přicházející operaci byly tak hlasité již den před jejím začátkem, že to, že by se nestačil uchýlit do úkrytu, je nepravděpodobné, ale je to možné,“ dodal.

„Bojiště je zahaleno takzvanou mlhou války. Jestli je ta spekulace pravdivá, nebo ne, asi není možně v tuto chvíli říct. Pokud se ukáže jako pravdivá, tak potvrdí, že součástí strategie útoku byla dekapitační taktika. To znamená zbavit protější stranu vedení,“ přiblížil prezidentův poradce.

Připomněl, že během americko-izraelských útoků již zemřel íránský ministr obrany Amír Násirzádech a velitel revolučních gard Mohammad Pakpúr.

Írán má tisíce raket, esem v rukávu je Hormuz
Íránské vojenské cvičení u Hormuzského průlivu v roce 2022

Chameneího by mohl nahradit představitel revolučních gard

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) ve dvou týdnech před útoky odhadla, že pokud by Chameneí při operaci zemřel, mohl by být nahrazen jedním z představitelů revolučních gard, uvedly pro Reuters dva zdroje obeznámené se zpravodajskými informacemi. Účelem této elitní vojenské jednotky je chránit vládu šíitských muslimských duchovních v Íránu.

Hodnocení se obecně zabývalo tím, co by se mohlo v Íránu stát po zásahu USA a do jaké míry by vojenská operace mohla vyvolat změnu režimu. Třetí zdroj uvedl, že mezi několika různými scénáři bylo i převzetí moci představiteli revolučních gard. CIA se odmítla ke zprávě Reuters vyjádřit.

Írán zatkl kvůli protestům čtyři cizince, údajné ultimátum od Trumpa popřel
Zvláštní síly íránských revolučních gard

