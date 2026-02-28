Izrael označil úder na Írán za svůj dosud největší letecký útok


Izraelská armáda oznámila, že sobotní útoky na Írán byly největším leteckým útokem v její historii. Přibližně dvě stě bojových letounů útočilo na pět stovek cílů, informovala podle agentury AFP. Spojené státy a Izrael společný úder na Írán podle informací amerických médií ze zpravodajské komunity plánovaly měsíce. Washington v posledních týdnech vytrvale navyšoval vojenskou přítomnost v regionu.

„Od časných ranních hodin provedlo přibližně dvě stě bojových letounů masivní úder proti raketovým a obranným systémům íránského teroristického režimu v západním a středním Íránu,“ uvedla izraelská armáda. Sobotní útoky na Írán označila za největší úder v historii izraelského letectva.

Zároveň se jedná o největší nasazení amerických válečných i letadlových lodí a stíhacích perutí v oblasti od začátku války s Irákem v roce 2003.

V oblasti působí dvě americké letadlové lodě

Spojené Státy mají v oblasti Perského zálivu mnoho základen pro pěchotu, speciální síly, letectvo i námořnictvo, kde jsou celkem až desítky tisíc příslušníků ozbrojených sil. Velitelství navíc vyslalo dvě letadlové lodě – Abraham Lincoln operuje poblíž Ománu a Gerald Ford je u pobřeží Izraele.

Redaktor ČT Václav Vohlídal připomněl, že loď Abraham Lincoln se v regionu nacházela již delší dobu a rakety jedné z jejích doprovodných lodí byly použity také při červnovém útoku na Írán z loňského roku. Stíhací letouny z letadlové lodi Gerald Ford byly použity například při americkém útoku na Venezuelu.

Jen samy USA mají pro bojové nasazení proti Íránu na různých místech k dispozici celkem na 250 stíhacích a bombardovacích letounů. Část je určena k samotným úderům a zbytek na obranu vojenských základen a spojeneckých zemí proti raketám a dronům. Podporu mají od stovky leteckých tankerů a dvou set nákladních letounů.

V blízkých mořích operuje kromě dvou letadlových lodí také třináct raketových torpédoborců, tři pobřežní bojové lodě a nejméně tři ponorky.

„Pro laiky se může zdát, že 250 bojových letadel, použitelných přímo pro úderné operace, není až tak moc, ale v reálu je dalších tři sta letounů podporuje – od tankovacích letounů až po zásobovací. Důležité je hlavně množství munice, které mají k dispozici,“ sdělil bezpečnostní analytik Otakar Foltýn s tím, že svou kvalitou a výbavou patří bojové letouny současně nasazené na Blízkém východě k tomu nejlepšímu, co americké letectvo a námořnictvo má.

Pro Izrael spuštění operace Řev lva znamená také manévry na vlastním území. „Právě teď pro vás úřady otevřely veřejné kryty. Nasazeny a v pohotovosti jsou síly připravené k okamžité reakci na ohrožení vaší bezpečnosti,“ uvedl náčelník Velitelství izraelské domácí fronty Šaj Klapper.

Izraelské letectvo disponuje téměř třemi stovkami bojových letadel americké produkce. Kromě úderů na Írán a jeho spojence v regionu jsou letouny nasazeny právě k obraně Izraele, který se stal jedním z hlavních cílů íránské odvety.

Následky amerických a izraelských úderů na íránskou vojenskou základnu u města Konarak

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zahájily rozsáhlé letecké operace proti Íránu, které směřovaly na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli.

Íránská armáda následně v odvetě vyslala balistické rakety a drony na Izrael a několik zemí Perského zálivu, kde podle šéfa diplomacie Abbáse Arakčího jen v sebeobraně útočila na americké základny.

Červený půlměsíc v sobotu večer uvedl, že během útoků bylo zabito 201 lidí a 747 utrpělo zranění. Údery USA a Izraele podle zdravotníků zasáhly 24 íránských provincií. Informaci není možné nezávisle ověřit.

Íránské drony dopadly na Dubaj či letiště v Kuvajtu
Projektil nad Dubají

