Írán zahájil odvetný útok na Izrael, v zemi platí varování

Írán v reakci na útoky na své území vypálil na Izrael balistické rakety, oznámila izraelská armáda. Po celé zemi se rozezněly sirény. Obyvatelé v židovském státě dostali dopoledne varování do mobilních telefonů s instrukcí, aby se uchýlili do krytů, píší izraelská média. Revoluční gardy uvedly, že jde o začátek odvety za ranní útoky Spojených států a Izraele na Írán.
Původně izraelská armáda informovala o jedné balistické raketě odpálené z Íránu, později informovala, že na zemi míří další salva raket. Obranné systémy pracují na likvidaci hrozby, uvedla dále armáda. Izrael má k dispozici pokročilé systémy protivzdušné obrany.
Kolem 11:00 SEČ pak armáda oznámila, že civilisté již mohou opustit kryty. Lidé mají ale nadále zůstat v blízkosti úkrytů, píše The Times of Israel (ToI). Sirény se v zemi opět rozezněly okolo 12:30 SEČ.
Revoluční gardy uvedly, že vlnu útoků zahájily za použití raket i dronů, píší agentury. V prohlášení uvedly, že útoky přicházejí „v reakci na agresi nepřátelského a zločinného protivníka proti islámské republice Írán“.
Nejméně jednu raketu izraelská obrana zneškodnila a podle ToI nejsou zatím hlášeny žádné oběti. Sirény se rozezněly na severu i v centrální části Izraele včetně Tel Avivu, a také v Jeruzalémě, kde novináři AFP slyšeli výbuchy.
„Myslela jsem si, že si pamatuji, jak děsivá tato situace je z minula, ale nepříjemně mě překvapilo, jak je to teď děsivé. Vědomí, že existuje reálná hrozba, že mě nebo mé blízké může zabít raketa, je strašné,“ uvedla obyvatelka Jeruzaléma, která si přála zůstat v anonymitě, pro web BBC.
Sirény zněly i v Jordánsku
Varovné sirény se podle agentury AFP rozezněly i v jordánském hlavním městě Ammánu. Jordánské letectvo uvedlo podle agentury AFP, že provádí cvičení na ochranu vzdušného prostoru. Jordánská protivzdušná obrana se zapojila do ničení íránských raket a dronů při předchozím konfliktu mezi Izraelem a Íránem.
V některých arabských zemích se již ozvaly exploze po zahájení íránského odvetného útoku na Izrael. Podle amerických zdrojů deníku New York Times se očekává, že by islámská republika mohla také zaútočit na americké základy či diplomatické mise na Blízkém východě.
Další otázkou je, zda se do odvety zapojí i spojenci Íránu v oblasti, například hnutí Hizballáh v Libanonu. Jemenší hútíové již oznámili, že obnoví raketové útoky na Izrael na plavbu v Rudém moři, uvedl zpravodaj ČT David Borek.
Všem zaměstnancům vlády USA a jejich rodinným příslušníkům bylo nařízeno zůstat v úkrytu až do odvolání, uvedlo podle agentury Reuters americké velvyslanectví v Jeruzalémě.
Rada národní bezpečnosti zase vyzvala Izraelce v zahraničí k opatrnosti. „Eskalace s Íránem zvyšuje pravděpodobnost, že íránský režim okamžitě zintenzivní snahy o provedení teroristických útoků v zahraničí proti izraelským/židovským cílům,“ uvedla podle webu ToI v prohlášení.
Velvyslankyně: V ulicích je klid, Češi se zatím nehlásí
Česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová uvedla, že v zemi panuje klid, nikdo nepanikaří, ale ulice zůstávají prázdné, „všichni čekají, co přinesou následující hodiny“. „Zatím se neozývají čeští turisté ani lidé se zájmem o evakuaci,“ doplnila s tím, že evakuace navíc vzhledem k aktuální horké fázi ani není možná.
V systému českého ministerstvo zahraničí Drozd bylo podle velvyslankyně zaregistrováno na 150 českých občanů pobývajících v Izraeli. Skutečné počty by však mohly být vyšší, registrace do systému totiž není povinná. „Naše pokyny a rady jsou zdržovat se v blízkosti krytů, zjistit si, kde se nachází nejbližší kryt, a poslouchat důsledně pokynů civilní ochrany,“ uvedla velvyslankyně.