Írán zahájil odvetný útok na Izrael, v zemi platí varování

28. 2. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, Times of Israel, BBC

Írán v reakci na útoky na své území vypálil na Izrael balistické rakety, oznámila izraelská armáda. Po celé zemi se rozezněly sirény. Obyvatelé v židovském státě dostali dopoledne varování do mobilních telefonů s instrukcí, aby se uchýlili do krytů, píší izraelská média. Revoluční gardy uvedly, že jde o začátek odvety za ranní útoky Spojených států a Izraele na Írán.

Původně izraelská armáda informovala o jedné balistické raketě odpálené z Íránu, později informovala, že na zemi míří další salva raket. Obranné systémy pracují na likvidaci hrozby, uvedla dále armáda. Izrael má k dispozici pokročilé systémy protivzdušné obrany.

Kolem 11:00 SEČ pak armáda oznámila, že civilisté již mohou opustit kryty. Lidé mají ale nadále zůstat v blízkosti úkrytů, píše The Times of Israel (ToI). Sirény se v zemi opět rozezněly okolo 12:30 SEČ.

Prezident Trump potvrdil vojenský zásah USA proti Íránu
Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele

Revoluční gardy uvedly, že vlnu útoků zahájily za použití raket i dronů, píší agentury. V prohlášení uvedly, že útoky přicházejí „v reakci na agresi nepřátelského a zločinného protivníka proti islámské republice Írán“.

Nejméně jednu raketu izraelská obrana zneškodnila a podle ToI nejsou zatím hlášeny žádné oběti. Sirény se rozezněly na severu i v centrální části Izraele včetně Tel Avivu, a také v Jeruzalémě, kde novináři AFP slyšeli výbuchy.

„Myslela jsem si, že si pamatuji, jak děsivá tato situace je z minula, ale nepříjemně mě překvapilo, jak je to teď děsivé. Vědomí, že existuje reálná hrozba, že mě nebo mé blízké může zabít raketa, je strašné,“ uvedla obyvatelka Jeruzaléma, která si přála zůstat v anonymitě, pro web BBC.

Sirény zněly i v Jordánsku

Varovné sirény se podle agentury AFP rozezněly i v jordánském hlavním městě Ammánu. Jordánské letectvo uvedlo podle agentury AFP, že provádí cvičení na ochranu vzdušného prostoru. Jordánská protivzdušná obrana se zapojila do ničení íránských raket a dronů při předchozím konfliktu mezi Izraelem a Íránem.

V některých arabských zemích se již ozvaly exploze po zahájení íránského odvetného útoku na Izrael. Podle amerických zdrojů deníku New York Times se očekává, že by islámská republika mohla také zaútočit na americké základy či diplomatické mise na Blízkém východě.

V arabských zemích se ozvaly exploze
Kouř v bahrajnském hlavním městě Manáma stoupá poté, co byly slyšet silné výbuchy

Další otázkou je, zda se do odvety zapojí i spojenci Íránu v oblasti, například hnutí Hizballáh v Libanonu. Jemenší hútíové již oznámili, že obnoví raketové útoky na Izrael na plavbu v Rudém moři, uvedl zpravodaj ČT David Borek.

Všem zaměstnancům vlády USA a jejich rodinným příslušníkům bylo nařízeno zůstat v úkrytu až do odvolání, uvedlo podle agentury Reuters americké velvyslanectví v Jeruzalémě.

Rada národní bezpečnosti zase vyzvala Izraelce v zahraničí k opatrnosti. „Eskalace s Íránem zvyšuje pravděpodobnost, že íránský režim okamžitě zintenzivní snahy o provedení teroristických útoků v zahraničí proti izraelským/židovským cílům,“ uvedla podle webu ToI v prohlášení.

Děláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán
Americký prezident Donald Trump

Velvyslankyně: V ulicích je klid, Češi se zatím nehlásí

Česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová uvedla, že v zemi panuje klid, nikdo nepanikaří, ale ulice zůstávají prázdné, „všichni čekají, co přinesou následující hodiny“. „Zatím se neozývají čeští turisté ani lidé se zájmem o evakuaci,“ doplnila s tím, že evakuace navíc vzhledem k aktuální horké fázi ani není možná.

V systému českého ministerstvo zahraničí Drozd bylo podle velvyslankyně zaregistrováno na 150 českých občanů pobývajících v Izraeli. Skutečné počty by však mohly být vyšší, registrace do systému totiž není povinná. „Naše pokyny a rady jsou zdržovat se v blízkosti krytů, zjistit si, kde se nachází nejbližší kryt, a poslouchat důsledně pokynů civilní ochrany,“ uvedla velvyslankyně.

Nahrávám video
Česká velvyslankyně v Izraelii Veronika Kuchyňová Šmigolová k situaci v zemi
Zdroj: ČT24

Útoky USA a Izraele cílily i na špičky íránského režimu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že americká armáda zahájila „velkou bojovou operaci v Íránu“. USA podle něj zajistí, aby Teherán nezískal jadernou zbraň. Ještě předtím údery oznámil izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Podle Reuters země cílily i na íránského prezidenta a duchovního vůdce. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým. Íránské ministerstvo zahraničí podle Reuters informovalo, že údery zasáhly vojenské cíle i civilní infrastrukturu. Írán v odvetě vypálil rakety na Izrael a na americké základny na Blízkém východě.
07:35Aktualizovánopřed 1 mminutou

Několika arabskými zeměmi otřásly exploze

V Jordánsku, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátech (SAE) se ozvaly hlasité exploze poté, co Írán spustil protiútok na americké základny na Blízkém východě v odvetě za izraelsko-americké údery. Bahrajn uvedl, že terčem útoku se stalo velitelství páté flotily námořnictva USA v ostrovním království. Kuvajt, Katar a SAE si vyhradily právo na údery odpovědět. V Abú Dhabí je podle místních zdrojů jeden mrtvý po zásahu šrapnelem.
10:51Aktualizovánopřed 2 mminutami

Aerolinky ruší lety do oblasti Perského zálivu

Letecké společnosti v reakci na údery na Írán a odvetné útoky v regionu ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, poznamenala BBC. Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno pět letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje.
12:03Aktualizovánopřed 5 mminutami

Prioritou je zajistit bezpečnost českých občanů v Íránu, sdělil Babiš

V reakci na útok proti Íránu sdělil premiér Andrej Babiš (ANO), že prioritou je zajistit bezpečnost českých občanů, kteří se v zemi ještě nachází. Politici opozičních stran považují americké a izraelské údery k zastavení íránského jaderného programu za správné či pochopitelné. Pokud přispějí k pádu íránského režimu, bude to dobře pro obyvatele i mezinárodní společenství, sdělil předseda opoziční ODS Martin Kupka. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib míní, že je nešťastné, že USA postupují v rozporu s mezinárodním právem.
10:57Aktualizovánopřed 10 mminutami

Írán zahájil odvetný útok na Izrael, v zemi platí varování

Írán v reakci na útoky na své území vypálil na Izrael balistické rakety, oznámila izraelská armáda. Po celé zemi se rozezněly sirény. Obyvatelé v židovském státě dostali dopoledne varování do mobilních telefonů s instrukcí, aby se uchýlili do krytů, píší izraelská média. Revoluční gardy uvedly, že jde o začátek odvety za ranní útoky Spojených států a Izraele na Írán.
09:40Aktualizovánopřed 10 mminutami

VideoDěláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

„Toto prohlášení nečiním lehkomyslně. Íránský režim se snaží zabíjet,“ uvedl americký prezident Donald Trump poté, co USA společně s Izraelem zaútočily na Írán. „Po 47 let íránský režim skandoval ,Smrt Americe‘ a vedl nekonečnou kampaň krveprolití a vraždění, cílící na USA, americké vojáky a nevinné osoby v mnoha zemích,“ řekl Trump. Dodal, že Írán je státním sponzorem terorismu číslo jedna. „Možná přijdeme o životy statečných amerických hrdinů a možná budeme mít oběti, jak se to ve válce často stává, ale neděláme to pro současnost. Děláme to pro naši budoucnost, je to vznešená mise,“ dodal ve vystoupení americký prezident. Trump dále vyzval členy Islámské revoluční gardy, íránských ozbrojených sil, aby složili zbraně za což jim slíbil udělení imunity. Druhou možností je jistá smrt, řekl.
před 3 hhodinami

V afghánském Dželálábádu zněly exploze po průletu letadla, píše AFP

Dvě silné exploze byly v sobotu slyšet v Dželálábádu na východě Afghánistánu, napsala ráno agentura AFP s odvoláním na svého reportéra na místě. Stalo se tak den poté, co pákistánská letadla bombardovala několik afghánských měst. Agentura Reuters píše, že přestřelky přes afghánsko-pákistánskou hranici pokračovaly i přes noc, zatímco mezinárodní společenství vyjádřilo rostoucí znepokojení a vyzvalo strany k naléhavým jednáním.
před 3 hhodinami

Pád letadla s penězi v Bolívii nepřežilo nejméně dvacet lidí

Nejméně dvacet lidí zemřelo po pádu vojenského nákladního letadla, zřítilo se na silnici u bolivijské metropole La Paza. Dalších 28 osob utrpělo zranění. Letoun, který převážel peníze, poničil asi desítku aut, uvedla místní policie. Podle agentury AFP byl stroj těžce poškozen a do okolí z něj létaly bankovky. Příčina nehody zatím není známa. Policisté podle webu El Deber museli použít slzný plyn proti lidem, kteří si chtěli z místa nehody odnášet peníze.
02:55Aktualizovánopřed 6 hhodinami
