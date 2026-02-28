Německo chce posílit pravomoci zpravodajských služeb

Tři dny po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu vyhlásil tehdejší německý kancléř Olaf Scholz novou éru obranné a bezpečnostní politiky své země. Pojem Zeitenwende se vžil i mimo Německo. Největší stát Evropy začal zbrojit a zvětšovat armádu. Vláda současného kancléře Friedricha Merze v reformách pokračuje. Na řadě jsou zpravodajské služby.
Dne 24. února 2022 prchal z Kyjeva společně s místními i šéf německé zahraniční rozvědky BND. O čtyři roky později připustil bývalý klíčový poradce spolkové vlády, že ho o začátku ruské invaze neinformovali vlastní špioni, ale novinář amerického listu The Wall Street Journal.
Německé tajné služby mají v mezinárodním srovnání malé pravomoci. Konkrétně BND třeba nesmí aktivně jednat na základě informací, které zjistí. Řešit to musel i bývalý šéf rozvědky Gerhard Schindler. „Když spočítáte, kolik pravidel existuje, co BND smí dělat, a co naopak dělat nesmí, tak ten poměr je zhruba jedna ku pěti,“ přiblížil.
Schindler v BND skončil, když vyšlo najevo, že úřad pomáhal americkým špionům odposlouchávat německé politiky. Reputaci rozvědky to nepomohlo.
Důvodem přísných pravidel je historická zkušenost s nacistickým gestapem a státní bezpečností v NDR. „I samy zpravodajské služby mohou situaci zlepšit tím, že budou o své činnosti otevřeněji a transparentněji informovat,“ dodal Schindler.
BND by mohla provádět kyberútoky a sabotáže
Vláda kancléře Merze chce, aby BND mohla v případě nouze provádět v zahraničí vlastní kybernetické útoky a sabotáže a měla lepší přístup k informacím.
„V budoucnu, pokud bude jasné, že jde o tanker z Putinovy stínové flotily, pak musí zpravodajská služba smět reagovat odpovídajícími prostředky,“ říká Marc Henrichmann (CDU), předseda parlamentního kontrolního výboru pro dohled nad spolkovými zpravodajskými službami.
Roli hraje i snaha o větší nezávislost na Spojených státech. Kritici naopak varují před přílišným zásahem do osobních dat.
Reformu chce spolková vláda schválit do konce letošního roku. V parlamentu jí k tomu stačí prostá většina hlasů. Další na řadě je reforma domácí civilní kontrarozvědky, která zodpovídá za boj proti terorismu a extremismu.