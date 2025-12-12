V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb, předvolalo si velvyslance Moskvy


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Německo zaznamenalo prudký nárůst ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi. Oznámil to mluvčí německé diplomacie s tím, že Berlín si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance Sergeje Nečajeva. Mluvčí poznamenal, že ruské aktivity se týkají dezinformací, špionáže, kybernetických útoků i pokusů o sabotáže.

„Dnes (v pátek) ráno jsme si předvolali ruského velvyslance na ministerstvo zahraničí a vyjasnili jsme mu, že velice bedlivě sledujeme ruské akce a že proti nim podnikneme kroky,“ uvedl mluvčí německé diplomacie.

Šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger v říjnu ve Spolkovém sněmu upozornil poslance, že ruská diverzní činnost dosáhla nové úrovně, kdy využívá špionáže i sabotáže. Také varoval, že Rusko si jakékoli ústupky vyloží jako slabost.

Ředitel Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) Sinan Selen pak při této příležitosti řekl, že Rusko stojí v poslední době za většinou sabotážních akcí v Německu a Evropě.

Šéfka vojenské tajné služby MAD Martina Rosenbergová zase hovořila o tom, že Německo čelí „komplexní hybridní hrozbě“ a v minulých měsících se bezpečnostní situace dále zhoršila.

Ruská hybridní válka proti Ukrajině i Západu využívá širokou paletu nástrojů
Příslušník proruských skupin v Donbasu

Výběr redakce

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb, předvolalo si velvyslance Moskvy

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb, předvolalo si velvyslance Moskvy

před 25 mminutami
Chudobu způsobují hlavně drahé nájmy, ukazuje analýza a hledá řešení

Chudobu způsobují hlavně drahé nájmy, ukazuje analýza a hledá řešení

před 1 hhodinou
V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

09:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kamion, z něhož se vysypaly klády na dálnici, byl přetížený o 13 tun

Kamion, z něhož se vysypaly klády na dálnici, byl přetížený o 13 tun

před 2 hhodinami
Počet obyvatel Česka klesl. Zemřelo výrazně více lidí, než se narodilo

Počet obyvatel Česka klesl. Zemřelo výrazně více lidí, než se narodilo

před 2 hhodinami
Slovenský parlament potvrdil zrušení úřadu pro whistleblowery

Slovenský parlament potvrdil zrušení úřadu pro whistleblowery

před 3 hhodinami
Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

před 4 hhodinami
Poptávka po dobrovolnících v nemocnicích čím dál víc roste

Poptávka po dobrovolnících v nemocnicích čím dál víc roste

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb, předvolalo si velvyslance Moskvy

Německo zaznamenalo prudký nárůst ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi. Oznámil to mluvčí německé diplomacie s tím, že Berlín si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance Sergeje Nečajeva. Mluvčí poznamenal, že ruské aktivity se týkají dezinformací, špionáže, kybernetických útoků i pokusů o sabotáže.
před 25 mminutami

Rakousko prodlouží o půl roku kontroly na hranicích

Rakousko o šest měsíců prodlouží stávající kontroly na pomezí s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Postupně ale v rámci nového konceptu ostrahy hranic rozšíří kontroly do hloubky pohraničí, prohlásil podle agentury APA tamní ministr vnitra Gerhard Karner. Naposledy prodloužilo Rakousko hraniční kontroly v říjnu, a to o dva měsíce do 15. prosince.
12:20Aktualizovánopřed 57 mminutami

Bouře Byron zabila v Gaze nejméně jedenáct lidí a prohloubila humanitární krizi

Pásmo Gazy zasáhla silná bouře Byron, která si v posledních 24 hodinách vyžádala nejméně jedenáct obětí a několik dalších zranila, informovala v pátek palestinská agentura Wafa. Kvůli silným dešťům, které v Gaze vypukly ve středu, se zřítila řada budov a záplavy se rozšířily do více částí oblasti.
před 1 hhodinou

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

Ruský dronový úder na Pavlohrad zabil seniora a další čtyři lidi zranil, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Moskva útočila také na Oděsu a její okolí. Server Ukrajinska pravda píše o sérii explozí v ruské Jaroslavli a následném požáru v tamní rafinerii. V Tveru se pak sestřelený dron podle úřadů zřítil na výškový obytný dům, sedm lidí utrpělo zranění.
09:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů debatovali o klimatických cílech EU

Evropský parlament oznámil odsunutí platnosti emisních povolenek ETS 2 na rok 2028. Nový klimatický cíl je pak do roku 2040 snížit emise o devadesát procent oproti roku 1990. Z pěti procent se ale členské státy budou moci vykoupit takzvanými uhlíkovými kredity. Podle poslankyně Bereniky Peštové (ANO) jsou cíle EU příliš ambiciózní, některé protichůdné a nesplnitelné. „Evropa v současné době svými nesmyslnými cíli páchá sebevraždu, ve smyslu sebevraždy průmyslové,“ uvedla Peštová v Událostech, komentářích. Poslankyně Gabriela Svárovská (Zelení, klub Pirátů) v debatě moderované Martinem Řezníčkem uvedla, že investice do zelené transformace je důležité provádět tak, aby směřovaly k perspektivním odvětvím a dekarbonizaci.
před 2 hhodinami

Slovenský parlament potvrdil zrušení úřadu pro whistleblowery

Slovenský parlament hlasy vládních poslanců přehlasoval veto prezidenta Petera Pellegriniho a opět schválil zákon o zrušení současného úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti. Od ledna tento úřad podle schválené normy nahradí nová instituce, jejíž vedení dosadí vládní koalice.
před 3 hhodinami

Neortodoxní, ale potřebné, říká o využití zmrazených aktiv Hulicius. Koten vidí rizika

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou hovořil o přípravách klíčového summitu, který se uskuteční za týden. Má rozhodnout mimo jiné o financování Ukrajiny pomocí půjčky ze zmrazených ruských aktiv. Babiš si zatím není jistý, jestli by se Česko mělo podílet na finančních zárukách. Poslanec Radek Koten (SPD) v Událostech, komentářích uvedl, že takový krok by mohl negativně ovlivnit finance eurozóny a destabilizovat finanční trh. Podle náměstka ministra zahraničí v demisi Eduarda Huliciuse (KDU-ČSL) jde o „neortodoxní“ nástroj, který je ovšem potřeba. Hosté v debatě moderované Martinem Řezníčkem probrali také jednání o příměří v ruské válce na Ukrajině a výdaje na obranu.
před 4 hhodinami

Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

Maďarsko protestuje proti plánu Evropské unie na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv, který má být schválen kvalifikovanou většinou. Uvedl to maďarský premiér Viktor Orbán, podle něhož je postup protiprávní. Členské státy EU by věc, kterou ve čtvrtek podpořili diplomaté, měly formálně potvrdit už v pátek 12. prosince.
před 4 hhodinami
Načítání...