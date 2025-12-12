V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb, předvolalo si velvyslance Moskvy

Německo zaznamenalo prudký nárůst ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi. Oznámil to mluvčí německé diplomacie s tím, že Berlín si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance Sergeje Nečajeva. Mluvčí poznamenal, že ruské aktivity se týkají dezinformací, špionáže, kybernetických útoků i pokusů o sabotáže.
„Dnes (v pátek) ráno jsme si předvolali ruského velvyslance na ministerstvo zahraničí a vyjasnili jsme mu, že velice bedlivě sledujeme ruské akce a že proti nim podnikneme kroky,“ uvedl mluvčí německé diplomacie.
Šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger v říjnu ve Spolkovém sněmu upozornil poslance, že ruská diverzní činnost dosáhla nové úrovně, kdy využívá špionáže i sabotáže. Také varoval, že Rusko si jakékoli ústupky vyloží jako slabost.
Ředitel Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) Sinan Selen pak při této příležitosti řekl, že Rusko stojí v poslední době za většinou sabotážních akcí v Německu a Evropě.
Šéfka vojenské tajné služby MAD Martina Rosenbergová zase hovořila o tom, že Německo čelí „komplexní hybridní hrozbě“ a v minulých měsících se bezpečnostní situace dále zhoršila.