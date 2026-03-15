V Rakousku útočník s nožem zabil jednu osobu a jednu těžce zranil. Je zadržen


Zdroj: ČTK

V centru rakouského města Linec v sobotu večer útočník s nožem pobodal dva muže. Jeden z nich krátce po převozu do nemocnice zemřel, druhý utrpěl těžká zranění, podle policie však není v ohrožení života, napsala agentura APA. Policie útočníka krátce po činu zadržela. Motiv zatím není jasný a vyšetřování pokračuje.

Další podrobnosti o obětech i o podezřelém plánuje policie zveřejnit v neděli na tiskové konferenci. Podle mluvčí policie prověřuje všechny možné verze události.

Deník Kronen Zeitung s odvoláním na zatím nepotvrzené informace uvedl, že útočník měl během útoku křičet urážky namířené proti muslimům. List zároveň cituje svědkyni, podle níž muž po útoku stál uprostřed silnice a na čas zablokoval projíždějící auta.

Aktuálně z rubriky Svět

Írán je podle Trumpa připraven jednat o příměří, on ale není připraven na dohodu

Írán je ochoten jednat o příměří v současném konfliktu, řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajskou televizí NBC News americký prezident Donald Trump. Dodal ale, že on zatím není připraven dohodu s Íránem uzavřít. Podmínky navrhované Íránem zatím nejsou dost dobré. Jaké konkrétní podmínky by měla případná dohoda splňovat, však neupřesnil.
před 6 mminutami

Časně ráno byl v Bagdádu zasažen areál americké ambasády, nad kterým pak byl pozorován oblak černého dýmu, uvedla agentura AFP. Informace se ale rozcházejí ohledně typu úderu. Podle AFP zasáhl jednu z budov dron, podle agentury AP dopadla na přistávací plochu pro helikoptéru raketa. Ambasáda později podle agentur Reuters a AFP vyzvala Američany, aby Irák okamžitě opustili.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Demonstranti na Kubě napadli kancelář komunistické strany, píší agentury

Protivládní demonstranti napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany, píší s odvoláním na místní média agentury Reuters a AFP. Demonstrace proti výpadkům v dodávkách proudu a proti nedostatku potravin začala v pátek večer pokojně, ale v sobotu ráno se změnila ve vandalismus, uvedl kubánský server Invasor.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřelo nejméně pět lidí

Pět lidí zemřelo při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast, informoval šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Nejméně dvaadvacet dalších utrpělo zranění. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska a podle ukrajinské tajné služby také trajekty v Kerčském průlivu.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoKaždý osmý obyvatel Libanonu musel kvůli válce opustit domov

Libanon čelí vnitřní uprchlické vlně. Kvůli válce, kterou tam minulý týden proti Izraeli rozpoutalo teroristické hnutí Hizballáh, už musel svůj domov opustit každý osmý obyvatel Libanonu. Několik set lidí se nyní tísní i v budově v centru historického města Saida. Nemocnice jsou přeplněné a úřady hovoří o krizi lékařské péče, zjistil zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.
před 6 hhodinami

Země dovážející ropu Hormuzem mají zajistit jeho otevření, míní Trump

Země, které dovážejí ropu přes Hormuzský průliv, se musí postarat o otevření této vodní cesty, USA jim pomohou, uvedl americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Zdůraznil potřebu týmové práce. Teherán se pokouší zablokovat průliv poté, co USA spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán.
před 6 hhodinami

Státy EU schválily prodloužení protiruských sankcí

Členské státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy kvůli narušování územní celistvosti Ukrajiny, potvrdily diplomatické zdroje. Prodloužení o dalších šest měsíců do poslední chvíle blokovaly Slovensko a Maďarsko, dvě jména byla nakonec ze sankčního seznamu odebrána. Bez nynějšího potvrzení by sankce v neděli večer přestaly platit. Nyní byly prodlouženy do 15. září.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
