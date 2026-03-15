V Rakousku útočník s nožem zabil jednu osobu a jednu těžce zranil. Je zadržen

V centru rakouského města Linec v sobotu večer útočník s nožem pobodal dva muže. Jeden z nich krátce po převozu do nemocnice zemřel, druhý utrpěl těžká zranění, podle policie však není v ohrožení života, napsala agentura APA. Policie útočníka krátce po činu zadržela. Motiv zatím není jasný a vyšetřování pokračuje.
Další podrobnosti o obětech i o podezřelém plánuje policie zveřejnit v neděli na tiskové konferenci. Podle mluvčí policie prověřuje všechny možné verze události.
Deník Kronen Zeitung s odvoláním na zatím nepotvrzené informace uvedl, že útočník měl během útoku křičet urážky namířené proti muslimům. List zároveň cituje svědkyni, podle níž muž po útoku stál uprostřed silnice a na čas zablokoval projíždějící auta.