Lotyšští pohraničníci zadrželi Francouze kvůli převozu migrantů

Lotyšská státní pohraniční stráž ve zprávě uvedla, že ve čtvrtek 4. června zadrželi pohraničníci v obci Augšdaugava francouzského občana kvůli převozu osob, které nelegálně překročily státní hranici.
Pohraničníci v oblasti Skrudaliena zastavili ke kontrole dodávku Opel, kterou Francouz řídil. V nákladovém prostoru našli čtrnáct lidí bez platných cestovních dokladů, víz a povolení k pobytu. Podle úřadů předtím nelegálně překročili bělorusko-lotyšskou hranici.
Proti řidiči bylo zahájeno trestní řízení kvůli nezákonné přepravě osob přes státní hranici. Lotyšské úřady takový čin stíhají přísněji, pokud k němu dojde během fungování systému posílené ochrany hranic nebo během nouzového stavu vyhlášeného kvůli ohrožení nedotknutelnosti státní hranice, a to bez ohledu na místo spáchání činu na území Lotyšska. Všech čtrnáct osob bylo navráceno do země původu.
Od 11. srpna 2021 platí v některých správních oblastech Lotyšska posílený systém ochrany hranic. Lotyšské ozbrojené síly a státní policie v jeho rámci podporují státní pohraniční stráž na hranici s Běloruskem s cílem zabránit nelegálnímu překračování hranic.
Článek od LSM English (Latvian Public Media), poprvé byl publikován 5. června 2026 v 09:51 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.