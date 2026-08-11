Nehodu při tlakové zkoušce ve Stodůlkách policie prověřuje jako usmrcení z nedbalosti


11. 8. 2026Aktualizovánopřed 7 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK

Pražští kriminalisté prověřují nehodu v pražských Stodůlkách, kdy prasklo potrubí a zemřel jeden člověk, pro trestné činy usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti. České televizi to sdělila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. V pondělí během provádění tlakové zkoušky zemřel třiačtyřicetiletý muž, další dva byli zraněni.

„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti, dále pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti a stále zjišťují příčinu této tragické nehody,“ uvedla pro ČT Kropáčová. Zranění muži, kteří skončili v nemocnici, se podle Kropáčové narodili v letech 1962 a 1992.

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Vodovodní potrubí v pondělí dopoledne prasklo v ulici U Jezera při provádění tlakové zkoušky v podzemí. Ze zraněných mužů byl jeden ve velmi vážném stavu, druhý byl poraněný lehce a mimo ohrožení života, uvedla vedoucí pražského zdravotnického operačního střediska Jana Poštová.

Podle mluvčího firmy Pražské vodovody a kanalizace (PVK) Tomáše Mrázka se neštěstí stalo soukromé společnosti, která pracuje na zadání PVK. Dodávky pitné vody nehoda nenarušila, protože od zahájení prací v dubnu jsou vedené náhradním provizorním potrubím.

Dvě podobná neštěstí se v Česku stala letos v červenci. Koncem minulého měsíce výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži zranil dva lidi, kriminalisté událost prověřují jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V polovině července tři muži v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku utrpěli zranění při čištění plynového potrubí vzduchem.

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