Provoz pražského letiště se vrátil na hlavní ranvej


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Letový provoz na pražském letišti se vrátil na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní ranveje byl na 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Druhá etapa modernizace začala na konci března a zahrnovala čtrnáct stavebních a technologických projektů letiště za více než jednu miliardu a tři investiční akce externích partnerů, sdělil zástupce mluvčí letiště Jiří Hannich. Loni byla hlavní dráha uzavřena kvůli první etapě modernizace ve stejném období.

Při uzavírce bylo rozšířeno a zrekonstruováno křížení pojezdových drah, vyměněno oplocení letiště a výměny se dočkala také LED návěstidla sloužící k navigaci letadel při vzletu, přistání i pojíždění.

Práce zkomplikovalo to, že při stavbě nového kabelovodu stavbaři narazili při protlačování pod dráhou na tvrdé podloží. Práce také museli přizpůsobit horkému počasí, například finální povrchovou protismykovou úpravu povrchu museli provádět v noci.

Tak rozsáhlou modernizaci by nebylo možné provést bez uzavírky ani v jiném období, protože vedlejší dráha není vybavena pro vzlety a přistání za snížené viditelnosti. „Obdobně rozsáhlou a několikaměsíční uzavírku v následujících letech již neplánujeme,“ uvedl místopředseda představenstva Letiště Praha Jiří Kraus.

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Kompenzace za hluk

Převedení provozu na vedlejší dráhu znamenalo vyšší hlukovou zátěž pro obyvatele okolních obcí a městských částí, vede totiž letadla nad hustě osídlenými částmi Prahy a Středočeského kraje.

Přestože Letiště Praha podle Hannicha neporušuje žádné zákonem stanovené hygienické limity hluku, v rámci dobrých sousedských vztahů rozdělilo mezi dotčené municipality 13,3 milionu korun jako finanční dar.

Praha 17 jej dostala na rekonstrukci hřiště, Praha 6 na vybudování komunitní zahrady a umění v ulicích, Praha 4 na výsadbu stromů. Příspěvek dostalo také Kladno, mikroregion údolí Lidického potoka, Lidice a Mokrotřasy.

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Budoucí výstavba paralelní ranveje

Do výstavby paralelní ranveje k hlavní dráze nemá letiště při takovéto uzavírce jinou možnost než převést provoz na vedlejší dráhu. Loni v prosinci získalo Letiště Praha nepravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu paralelní dráhy.

„V současné době čekáme na nabytí právní moci daného rozhodnutí. Dalším krokem z naší strany je příprava dokumentace a žádosti pro vydání stavebního povolení,“ sdělil Hannich. Podle dřívějších informací by měla stavba začít po roce 2030. Letos v březnu se letiště zavázalo, že po jejím zprovoznění uzavře vedlejší dráhu.

Mezi další letošní investice na pražském letišti patří vybudování nabíjecí infrastruktury pro elektromobily, výstavba security pointu u příjezdu k terminálům nebo rozšíření pasové kontroly v Terminálu 1.

Za celý loňský rok odbavilo ruzyňské letiště přes 17,75 milionu cestujících, přiblížilo se tak k 17,8 milionu cestujících v rekordním roce 2019. Letos za první pololetí odbavilo 8,2 milionu cestujících, meziročně o 5,89 procenta více.

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