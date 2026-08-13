Hasiči zasahují u požáru lesa na Strakonicku

U obce Lnáře na Strakonicku hoří les v těžko přístupném terénu, oheň zasáhl zhruba deset hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Na místě mají čtrnáct jednotek, sdělil po deváté hodině večerní ředitel územního odboru Písek HZS Jihočeského kraje Luboš Broumil, podle něhož zatím nebyla provedena lokalizace. Očekává, že zásah potrvá minimálně do ranních hodin.
„Na místě je i letecká služba Policie ČR, územní i krajský řídící důstojník. Situaci nadále monitorujeme. Povolány byly i jednotky z mezikrajské výpomoci,“ informovali již odpoledne jihočeští hasiči. Redaktor ČT Aleš Hazuka po deváté hodině večerní sdělil, že na místě jsou v plné práci hasičské jednotky ze tří krajů – ze Středočeského, Plzeňského a z Jihočeského. „Sjíždějí se sem i zemědělci a farmáři a vozí vodu, která je potřeba k uhašení porostu,“ dodal s tím, že dostat na místo vodu je klíčovým problémem.
Podle odpoledních informací hasičů na místě zasahovalo jedenáct jednotek. Broumil večer upřesnil, že jich je už čtrnáct. „Jedná se o větší požár lesa v katastrálním území Lnáře a jedná se o jeden z největších požárů v okrese Strakonice, co se týká lesního porostu. Celkově je zasažená plocha deset hektarů,“ popsal. Hazuka krátce před 22:30 upřesnil, že na místě je zhruba sto hasičů.
Broumil rovněž uvedl, že lokalizace zatím provedena nebyla. „Hašení je opravdu složité, protože se jedná o náročný terén, který je i členitý,“ přiblížil a dodal, že osobně očekává pokračování zásahu minimálně do ranních hodin. Jednotky by ale podle něj na místě mohly setrvat i v pátek, kdy by mohly proběhnout dohašovací práce. Zároveň však doplnil, že požár už se podařilo částečně zmírnit a síly a prostředky nasazené na místě by měly být dostačující.
Příčinu požáru budou po jeho likvidaci zjišťovat vyšetřovatelé. Podle Hazuky mohlo dojít k přeskočení jiskry, protože louka nedaleko požářiště se v průběhu dne obdělávala. Redaktor ovšem zdůraznil, že zatím jde pouze o spekulace.
Během čtvrtka museli hasiči likvidovat také další požáry v přírodě, například louky u Čekanic na Táborsku nebo trávy na Strakonicku. V celém Česku platí kvůli dlouhodobému suchu a horku výstraha na zvýšené riziko vzniku požárů. Srážky a ochlazení očekávají meteorologové až v neděli a začátkem příštího týdne.