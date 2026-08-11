Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. V úterý 11. srpna se věnoval Jihočeskému kraji.
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VideoOrlické přehradě hrozí kvůli nedostatku vody uzavření stavidel
Podle aktuálních údajů je v Orlické přehradě evidován jeden z nejnižších přítoků v historii měření a hladina vody v nádrži je přibližně patnáct metrů pod svým maximem. Pokud bude hladina klesat dál, bude muset Povodí Vltavy vypouštění vody z nádrže zastavit. „Aktuální přítok do Orlické nádrže je třináct metrů krychlových za sekundu,“ upřesnil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Jestli hladina klesne ještě o 3,5 metru, zavře Povodí na Orlíku stavidla a minimální odtok z Vltavské kaskády bude muset zajistit ze zásob Slapské přehrady. Taková situace by přitom měla podle dlouhodobých simulací nastat přibližně jednou za padesát let. „Na základě predikcí a hydrologické situace, která je, tak předpokládáme, že by to mohlo nastat začátkem září,“ dodal k možnému uzavření stavidel na přehradě Kubala.
VideoV roce 2027 budeme pevně nad dvěma procenty, řekl k výdajům na obranu Landovský
„Jsem pevně přesvědčený o tom, že v roce 2027 budeme pevně nad dvěma procenty (HDP) a už tam zůstaneme,“ prohlásil k výdajům na obranu vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie na resortu obrany Jakub Landovský. Splnit závazek NATO vydávat dvě procenta HDP na obranu se dle Landovského, který se odkazoval i na premiéra Andreje Babiše (ANO), již v letošním roce nejspíše nepodaří. „Evropa, v úleku z bezpečnostní situace okolo sebe, rozhodla, že obranné výdaje se nebudou počítat do dlužních limitů, které mají evropské státy nakázané,“ poznamenal dále v Interview ČT24. Dle něj je důležité investovat kromě fyzické infrastruktury také do té kybernetické. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Brusel oznámil výplatu 897 milionů eur pro Česko z fondu na oživení ekonomik
Evropská komise v úterý oznámila, že Česku vyplatila 897 milionů eur (21,8 miliardy korun) v rámci šesté platby z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Tuzemsko tak z tohoto fondu ze svého národního podílu 8,67 miliardy eur i s nejnovější platbou vyčerpalo 88 procent.
Inflace v červenci zrychlila, máslo ale bylo nejlevnější za šestnáct let
Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7 procenta z červnových 1,5 procenta. Meziměsíčně stouply ceny o 0,6 procenta. Svůj předběžný odhad z minulého týdne v úterý potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ). Inflaci táhly vzhůru pohonné hmoty, opačně působily potraviny. Máslo bylo nejlevnější za šestnáct let a mléko od počátku sledování jeho ceny.
Soud rehabilitoval svědka „číhošťského zázraku“ Václava Trtíka
Krajský soud v Hradci Králové v úterý rehabilitoval číhošťského farníka a očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Trtík, který byl v roce 1950 vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara umučeného komunistickou Státní bezpečností (StB), byl tehdy ve věci nezákonně zadržován, vyplynulo z nynějšího rozhodnutí soudu.
VideoByla to asi nejhorší situace, jakou jsem kdy v terénu zažila, přiblížila Adéla Paclíková
Na odhalování fotbalových podvodů pracuje řadu let. Letos za své reportáže na toto téma dostala i cenu Mezinárodní asociace sportovních novinářů. A v rozkrývání nekalých sázek, kvůli kterým organizované zločinné skupiny ovlivňují zápasy, pokračuje. Při nedávném natáčení ve Slovinsku čelila útoku od lidí blízkých muži, kterého s řízením podvodů spojuje česká policie. Jaké to je, když musí jako novinářka čelit něčemu takovému? Má někdy při natáčení strach? Také o tom mluví s reportérkou Adélou Paclíkovou Jana Neumannová. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme reportéry, kteří pro vás kauzy a reportáže natáčejí.
VideoSečteno: Jihočeský kraj
Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. V úterý 11. srpna se věnoval Jihočeskému kraji.
Zatmění Slunce přinese „býčí rohy“ a dva soumraky. Jak se připravit?
Výjimečný souběh dvou zajímavých astronomických událostí se odehraje na obloze ve středu večer. Nejprve oblohu ztemní zatmění Slunce, jen aby ji poté rozzářily Slzy svatého Vavřince, neboli meteorický roj Perseidů. Přinášíme užitečné rady a informace.
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