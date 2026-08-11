Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO, Motoristé propadli

Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje STAN, kterému by dalo hlas 15 procent voličů, třetí je ODS s podporou 12 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, který má k dispozici tisková agentura ČTK.
Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s osmi procenty a SPD se ziskem 7,5 procenta hlasů. Vládní Motoristé by na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory nedosáhli. Volilo by je 4,5 procenta lidí.
Ze stran koalice SPOLU by neuspěly KDU-ČSL ani TOP 09
Ze stran, které tvořily koalici SPOLU, by se do sněmovny v červenci dostala pouze ODS, KDU-ČSL by získala 3,5 procenta a TOP 09 tři procenta hlasů. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a KSČM by shodně podpořilo 3,5 procenta voličů.
Oproti červnovému průzkumu si polepšilo hnutí STAN, které se aktuálně vrátilo na druhé místo před ODS. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších tři procentní body. Červencového průzkumu se zúčastnilo 1022 respondentů.
ANO by v hypotetických červencových volbách po přepočtu získalo ve dvousetčlenné sněmovně 89 poslaneckých mandátů, STAN 39, ODS 32, Piráti 21 a SPD 19. Současná koalice ANO, SPD a Motoristů by získala většinu 108 poslanců, stejný počet křesel má ve sněmovně nyní.
Ochota zúčastnit se voleb je zhruba o deset procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do sněmovny vloni v říjnu. V červenci letošního roku by podle zjištění Median přišlo k volbám 59 procent oprávněných voličů.
Průzkumu se zúčastnilo 1022 respondentů. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších pak tři procentní body.
Volby do sněmovny se konaly v říjnu 2025. Další se budou konat v říjnu 2029, nebo dříve.