Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

Ruskou liberální opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, tamní nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních „voleb“. V pondělí večer SELČ o tom informovaly tiskové agentury, podle kterých právník strany již oznámil, že Jabloko se proti verdiktu odvolá. Vyloučení Jabloka z hlasování požadovala strana Rodina (Vlast), označovaná za ultrapravicovou a populistickou.
„Žalobě strany Rodina se vyhovuje v plném rozsahu,“ uvedl soud podle státní tiskové agentury TASS, která upozornila, že proti verdiktu se lze odvolat do pěti dnů. „Budeme se odvolávat,“ avizoval právník strany Gadži Alijev.
Prokremelská nacionalistická strana Rodina vznesla vůči liberální opoziční straně řadu obvinění. Mimo jiné tvrdí, že uskupení dostalo nedeklarovanou podporu na kampaň i ze západních zdrojů.
Vůdce strany Jabloko Nikolaj Rybakov podle agentury Reuters během pondělního slyšení prohlásil, že neexistují žádné důkazy, které by obvinění podporovaly, a případ popsal jako „protiústavní útok na svobodu myšlení ze strany politických oponentů“.
Strana Rodina popisovala protiválečný postoj Jabloka jako výzvy k extremismu a narušení územní celistvosti Ruska, napsal nezávislý portál Meduza. „Občané mají různé názory a různé strany je musí vyjadřovat,“ oponoval obvinění Rybakov.
Více než čtyři roky po startu plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu připomíná pondělní verdikt netoleranci ruských úřadů vůči protiválečným názorům a dále zužuje už tak omezený prostor pro disent v tamní politice, poznamenala agentura Reuters. Rusové nemají žádnou legální možnost protestovat proti konfliktu ani proti poměrům v zemi.
První parlamentní „volby“ od počátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu se budou v Rusku konat od 18. do 20. září.
Výzva Navalné
Žádost o vyloučení Jabloka z „voleb“ následovala den poté, co vdova po opozičním vůdci Alexeji Navalném Julija na sociálních sítích vyzvala voliče, aby v září hlasovali pro Jabloko, které je jedinou stranou vystupující proti ruské útočné válce.
Jabloko ztělesňovalo naděje prozápadních liberálů v Rusku v 90. letech minulého století, strana ale od roku 2003 nemá žádného poslance v Dumě (dolní komoře parlamentu). Představitelé Jabloka prezentují nadcházející „volby“ jako „referendum, které vládě ukáže, že miliony Rusů jsou proti válce“.
Strana má však jen velmi malou šanci získat parlamentní křesla v zemi, kde vláda hlasování přísně kontroluje a kde opozice není tolerována, napsala už dříve agentura AFP.