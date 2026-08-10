Vojáci nasazení v Ceutě musí zrušit volna a vycházky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Španělské ministerstvo obrany nařídilo odvolat vycházkové povolenky a zrušit volno vojákům, kteří slouží v jednotkách umístěných v Ceutě na africkém kontinentu, uvádí španělská média. Velitelé pak nemají udělovat nové volno četníkům v Ceutě kvůli zvýšenému migračnímu tlaku, píše deník El País. Kroky zřejmě souvisí s obavami o další pokus o masivní přechod hranice s Marokem. Na konci července do města přišlo podle nového odhadu na 80 tisíc lidí.

Armádní velitelství ve městě Ceuta vydalo rozhodnutí, podle kterého jsou vojákům od čtvrtka 13. srpna zrušeny všechny vycházkové povolenky a volna, píše agentura EFE. To podle ní znamená, že se k jednotkám musí vrátit i vojáci, kteří nyní čerpají volno či dovolenou, pokud nedostanou výjimku.

Velitelství četnictva pak vydalo zákaz udělovat nová volna po dobu zvýšených migračních tlaků kvůli zajištění bezpečnosti města a kontroly hranic. Policie se zatím pro omezení volna svých příslušníků nerozhodla.

V Ceutě jsou stále tisíce migrantů, uvádí starosta
Migranti čekající v Ceutě (3. srpna 2026)

Nápor mladistvých migrantů

V některých situacích armáda může pomáhat policii i ve vnitřních záležitostech. V pondělí vojáci například pomáhali policistům zvládnout nápor mladistvých migrantů, kteří se chtějí registrovat u španělských úřadů.

Odhady počtů dětí bez rodičů, které se dostaly do Ceuty na konci července, se různí. Ministr Ángel Víctor Torres v pondělí řekl, že jich bylo dosud zaregistrováno na 1400. Proces stále pokračuje, konečné číslo bude tedy zřejmě vyšší.

Torres uvedl, že prioritou je návrat mladistvých k rodinám, ačkoliv uznal, že to není snadné. Nezletilci bez doprovodu mají totiž výrazně silnější právní ochranu než dospělí migranti. Vláda zvažuje také přerozdělení části nezletilých migrantů mezi další španělské regiony. Tento mechanismus byl v minulosti použit v případě těch, kteří připluli na Kanárské ostrovy.

Ceuta může být varování. Madrid k nelibosti Maroka koketuje s Alžírem
Uprchlíci ze Západní Sahary

Média zároveň minulý týden informovala, že španělská policie zachytila na sociálních sítích v Maroku výzvy k překročení hranice do Ceuty v sobotu 15. srpna. Strážci zákona tak prošetřovali možnost dalšího rozsáhlého překročení hranice.

Ministr Torres v pondělí v Ceutě řekl, že do města mezi čtvrtkem 30. července a pátkem 31. července přišlo na 80 tisíc lidí, napsaly španělské agentury. Dosud se uvádělo 72 tisíc lidí. „Většina se vrátila (do Maroka) během 24 až 48 hodin,“ dodal.

Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas v pondělí řekl, že se ve městě nachází bez povolení na osm až jedenáct tisíc migrantů. Starosta chce, aby vzniklo detenční centrum, kam by tito migranti byli umístěni. „Jejich svoboda pohybu by byla omezena, dokud by jejich procedura vyhoštění nebyla zahájena a dokončena,“ nastínil starosta.

Po nalezení nových těl se zvýšil počet mrtvých migrantů při pokusu o přechod hranice z konce července na nejméně 83, informovala už v neděli španělská média. Jedná se o počet evidovaný španělskými úřady. Podle dřívějších informací marocké úřady registrovaly nejméně jedenáct mrtvých. Marocké nevládní organizace naopak minulý týden zveřejnily údaj, podle kterého zemřelo přes 140 lidí.

Tlak na španělskou vládu

Pod sloganem „Ceuta je Španělsko“ se v neděli konala ve španělském městě na africkém kontinentu demonstrace. Někteří protestující vyzývali k demisi premiéra Pedra Sáncheze či k vyhoštění „nelegálních migrantů“. Svolavatelé demonstrace, mezi kterými byli zástupci křesťanské, muslimské, židovské a hinduistické komunity, poukazovali na to, že Ceuta nemůže současnou situaci zvládnout sama svými silami.

„Já migranty podporuji. Chápu, že chtějí mít lepší budoucnost. Ale takto se to dělat nedá. Ceuta je maličké město,“ prohlásila účastnice shromáždění.

Itálie zavedla dočasné kontroly pro mimoevropské příchozí ze Španělska
Migranti přicházející z Maroka při vstupu do španělské Ceuty

Madrid čelí tlaku i ze zahraničí. Italové kvůli situaci v Ceutě budou minimálně do 15. srpna kontrolovat neevropské cestující ze Španělska, přestože obě země patří do schengenské zóny volného pohybu osob. Španělé na oplátku zavedli podobné opatření pro cestující z Itálie.

Trhliny se objevují i ve vztahu italské premiérky Giorgii Meloniové a německého kancléře Friedricha Merze. Ten nejprve podle zjištění novinářů prosadil zmírnění kritického dopisu iniciovaného Římem proti španělskému premiérovi. Nyní německé ministerstvo vnitra začalo s navracením uprchlíků do Itálie.

Podle aktualizovaných evropských migračních pravidel zodpovídá za žadatele o azyl ta země, kde poprvé vstoupili na půdu Evropské unie. Řím to dlouho odmítal. Nyní by Německo měla jako první 19. srpna opustit mladá žena ze Somálska.

Italská premiérka Meloniová se ohradila s tím, že uprchlíky ve Středozemním moři často zachraňují lodě německých nevládních organizací, které je poté vozí do Itálie.

Ministři EU chválili Španělsko za rychlou odezvu na migrační krizi v Ceutě
Migranti drží nápis Azyl, zatímco čekají v Ceutě na jídlo a pití od Červeného kříže (3. srpna 2026)

Výběr redakce

Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí přes sto obětí

Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí přes sto obětí

15:30Aktualizovánopřed 17 mminutami
Ke stažení vládní kulturní politiky vyzvaly profesní organizace, spolky i odbory

Ke stažení vládní kulturní politiky vyzvaly profesní organizace, spolky i odbory

10:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina cílila na rafinerii v Tatarstánu, Rusko útočilo na města, benzinky či sklad WHO

Ukrajina cílila na rafinerii v Tatarstánu, Rusko útočilo na města, benzinky či sklad WHO

08:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vojáci nasazení v Ceutě musí zrušit volna a vycházky

Vojáci nasazení v Ceutě musí zrušit volna a vycházky

před 1 hhodinou
Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

19:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na dronu s výbušninou z letiště u Lipska našli policisté stopy DNA

Na dronu s výbušninou z letiště u Lipska našli policisté stopy DNA

před 5 hhodinami
Motolská korupční kauza se dál rozrůstá, policie obvinila další dvě firmy

Motolská korupční kauza se dál rozrůstá, policie obvinila další dvě firmy

před 5 hhodinami
Útok na Egypt budí obavy o Suez, Rudé moře je v nesnázích

Útok na Egypt budí obavy o Suez, Rudé moře je v nesnázích

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí přes sto obětí

Počet obětí zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, zraněných je 87 a zřítilo se 61 budov, uvedl večer SELČ prezident Abelardo de la Espriella. Oznámil, že navštíví postiženou oblast a že vyhlášený nouzový stav umožní urychlit uvolňování potřebných finančních prostředků. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo cítit i v Ekvádoru a v Panamě, uvedla agentura AFP s odvoláním na kolumbijskou geologickou službu. Epicentrum mělo v departementu Chocó.
15:30Aktualizovánopřed 17 mminutami

Ukrajina cílila na rafinerii v Tatarstánu, Rusko útočilo na města, benzinky či sklad WHO

Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový nálet v Tatarstánu. Tamní úřady tvrdí, že útok za sebou nechal větší množství mrtvých a zraněných. Cílem úderu byla zřejmě rafinerie v Nižněkamsku. Masivní ruské ostřelování obce Buhajivka v ukrajinské Charkovské oblasti zabilo pět lidí. Přes dvacet lidí utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží. Ruské bombardování Sum zranilo nejméně čtrnáct lidí, stejně jako rozsáhlý ruský noční raketový a dronový útok na Oděsu. Moskva zničila i sklad WHO v Dnipru či všechny čerpací stanice v městečku Opišňa v Poltavské oblasti.
08:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vojáci nasazení v Ceutě musí zrušit volna a vycházky

Španělské ministerstvo obrany nařídilo odvolat vycházkové povolenky a zrušit volno vojákům, kteří slouží v jednotkách umístěných v Ceutě na africkém kontinentu, uvádí španělská média. Velitelé pak nemají udělovat nové volno četníkům v Ceutě kvůli zvýšenému migračnímu tlaku, píše deník El País. Kroky zřejmě souvisí s obavami o další pokus o masivní přechod hranice s Marokem. Na konci července do města přišlo podle nového odhadu na 80 tisíc lidí.
před 1 hhodinou

VideoVýznamný objev u Sicílie. Potápěči našli vrak starořímské lodi plný amfor

Italské úřady se chlubí významným archeologickým objevem – jedinečně zachovalým vrakem lodi z dob starověkého Říma. Trosky plavidla i s nákladem stovek amfor náhodou našli sportovní potápěči u břehů Sicílie. Množství amfor napovídá, že patrně převáželo víno nebo olivový olej. Místo teď zabezpečují odborníci z policejní jednotky pro zachování památek. Až ho prozkoumají, starobylé předměty vyzvednou. Vrak lodi, který je starý nejméně 2100 let, popsal italský ministr kultury Alessandro Giuli jako „jeden z nejdůležitějších nedávných objevů v podmořské archeologii“.
před 1 hhodinou

Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

Ruskou liberální opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, tamní nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních „voleb“. V pondělí večer SELČ o tom informovaly tiskové agentury, podle kterých právník strany již oznámil, že Jabloko se proti verdiktu odvolá. Vyloučení Jabloka z hlasování požadovala strana Rodina (Vlast), označovaná za ultrapravicovou a populistickou.
19:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Drony britského námořnictva tajně posílaly data do Číny, píše The Telegraph

Námořní drony používané elitními jednotkami britského královského námořnictva tajně posílaly údaje do Číny. Stroje vybavené čínskými komponenty měly být využívány pro vojenské operace na Blízkém východě, napsal web The Telegraph. Kamery na dálkově řízených průzkumných člunech K3 Scout byly vybavené součástkami, které bez vědomí námořnictva odesílaly informace do Číny.
před 2 hhodinami

Na dronu s výbušninou z letiště u Lipska našli policisté stopy DNA

Německá policie našla na dronu z východoněmeckého letiště Lipsko/Halle, který nesl výbušninu, stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to v pondělí uvedla některá německá média včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo bulvárních novin Bild. Podle Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Konkrétní osobě ale úřady zatím DNA nepřipsaly.
před 5 hhodinami

Útok na Egypt budí obavy o Suez, Rudé moře je v nesnázích

Útok na tankery ve středomořském přístavu Damietta vyvolal obavy o bezpečnost Suezského průplavu a Egypta jako alternativní obchodní trasy. Po blokádě Hormuzského průlivu hrozí jemenští spojenci Íránu hútíové uzavřením další strategické úžiny Báb al-Mandab a útočí na saúdská plavidla. Regionální konflikt se tak rozšířil do oblasti Rudého moře, které je klíčové pro globální lodní dopravu. Podle expertů se tak Teherán snaží vyvinout ekonomický tlak na USA. Egypt už zpřísnil ochranu přístavů a vyslal do rizikové oblasti válečné lodě.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

před 6 hhodinami
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026