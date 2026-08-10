Vojáci nasazení v Ceutě musí zrušit volna a vycházky

Španělské ministerstvo obrany nařídilo odvolat vycházkové povolenky a zrušit volno vojákům, kteří slouží v jednotkách umístěných v Ceutě na africkém kontinentu, uvádí španělská média. Velitelé pak nemají udělovat nové volno četníkům v Ceutě kvůli zvýšenému migračnímu tlaku, píše deník El País. Kroky zřejmě souvisí s obavami o další pokus o masivní přechod hranice s Marokem. Na konci července do města přišlo podle nového odhadu na 80 tisíc lidí.
Armádní velitelství ve městě Ceuta vydalo rozhodnutí, podle kterého jsou vojákům od čtvrtka 13. srpna zrušeny všechny vycházkové povolenky a volna, píše agentura EFE. To podle ní znamená, že se k jednotkám musí vrátit i vojáci, kteří nyní čerpají volno či dovolenou, pokud nedostanou výjimku.
Velitelství četnictva pak vydalo zákaz udělovat nová volna po dobu zvýšených migračních tlaků kvůli zajištění bezpečnosti města a kontroly hranic. Policie se zatím pro omezení volna svých příslušníků nerozhodla.
Nápor mladistvých migrantů
V některých situacích armáda může pomáhat policii i ve vnitřních záležitostech. V pondělí vojáci například pomáhali policistům zvládnout nápor mladistvých migrantů, kteří se chtějí registrovat u španělských úřadů.
Odhady počtů dětí bez rodičů, které se dostaly do Ceuty na konci července, se různí. Ministr Ángel Víctor Torres v pondělí řekl, že jich bylo dosud zaregistrováno na 1400. Proces stále pokračuje, konečné číslo bude tedy zřejmě vyšší.
Torres uvedl, že prioritou je návrat mladistvých k rodinám, ačkoliv uznal, že to není snadné. Nezletilci bez doprovodu mají totiž výrazně silnější právní ochranu než dospělí migranti. Vláda zvažuje také přerozdělení části nezletilých migrantů mezi další španělské regiony. Tento mechanismus byl v minulosti použit v případě těch, kteří připluli na Kanárské ostrovy.
Média zároveň minulý týden informovala, že španělská policie zachytila na sociálních sítích v Maroku výzvy k překročení hranice do Ceuty v sobotu 15. srpna. Strážci zákona tak prošetřovali možnost dalšího rozsáhlého překročení hranice.
Ministr Torres v pondělí v Ceutě řekl, že do města mezi čtvrtkem 30. července a pátkem 31. července přišlo na 80 tisíc lidí, napsaly španělské agentury. Dosud se uvádělo 72 tisíc lidí. „Většina se vrátila (do Maroka) během 24 až 48 hodin,“ dodal.
Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas v pondělí řekl, že se ve městě nachází bez povolení na osm až jedenáct tisíc migrantů. Starosta chce, aby vzniklo detenční centrum, kam by tito migranti byli umístěni. „Jejich svoboda pohybu by byla omezena, dokud by jejich procedura vyhoštění nebyla zahájena a dokončena,“ nastínil starosta.
Po nalezení nových těl se zvýšil počet mrtvých migrantů při pokusu o přechod hranice z konce července na nejméně 83, informovala už v neděli španělská média. Jedná se o počet evidovaný španělskými úřady. Podle dřívějších informací marocké úřady registrovaly nejméně jedenáct mrtvých. Marocké nevládní organizace naopak minulý týden zveřejnily údaj, podle kterého zemřelo přes 140 lidí.
Tlak na španělskou vládu
Pod sloganem „Ceuta je Španělsko“ se v neděli konala ve španělském městě na africkém kontinentu demonstrace. Někteří protestující vyzývali k demisi premiéra Pedra Sáncheze či k vyhoštění „nelegálních migrantů“. Svolavatelé demonstrace, mezi kterými byli zástupci křesťanské, muslimské, židovské a hinduistické komunity, poukazovali na to, že Ceuta nemůže současnou situaci zvládnout sama svými silami.
„Já migranty podporuji. Chápu, že chtějí mít lepší budoucnost. Ale takto se to dělat nedá. Ceuta je maličké město,“ prohlásila účastnice shromáždění.
Madrid čelí tlaku i ze zahraničí. Italové kvůli situaci v Ceutě budou minimálně do 15. srpna kontrolovat neevropské cestující ze Španělska, přestože obě země patří do schengenské zóny volného pohybu osob. Španělé na oplátku zavedli podobné opatření pro cestující z Itálie.
Trhliny se objevují i ve vztahu italské premiérky Giorgii Meloniové a německého kancléře Friedricha Merze. Ten nejprve podle zjištění novinářů prosadil zmírnění kritického dopisu iniciovaného Římem proti španělskému premiérovi. Nyní německé ministerstvo vnitra začalo s navracením uprchlíků do Itálie.
Podle aktualizovaných evropských migračních pravidel zodpovídá za žadatele o azyl ta země, kde poprvé vstoupili na půdu Evropské unie. Řím to dlouho odmítal. Nyní by Německo měla jako první 19. srpna opustit mladá žena ze Somálska.
Italská premiérka Meloniová se ohradila s tím, že uprchlíky ve Středozemním moři často zachraňují lodě německých nevládních organizací, které je poté vozí do Itálie.