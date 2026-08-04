Ministři EU chválili Španělsko za rychlou odezvu na migrační krizi v Ceutě

Ministři vnitra států EU pochválili v úterý Španělsko za rychlou reakci na situaci v Ceutě, kam minulý týden vstoupily z Maroka desítky tisíc lidí za jediný den. Po jednání prostřednictvím videokonference to uvedl irský ministr spravedlnosti a pro migraci Jim O'Callaghan, který diskusi předsedal.
Neformální jednání se uskutečnilo poté, co do Ceuty minulý týden přišly desítky tisíc migrantů z Maroka, uváděná čísla se liší. Migranti se o den později začali opět vracet. Španělský ministr vnitra Fernand Grande-Marlasky řekl, že ministři vnitra uznali, že odezva Madridu na situaci byla efektivní.
Dále uvedl, že ze 72 tisíc lidí, kteří bez povolení přišli do Španělska v Ceutě, se jich vrátilo na 70 tisíc. Ostatní chce Madrid vyhostit či vrátit do Maroka.
Komisař pro migraci Magnus Brunner označil události za test pro evropskou odolnost a bezpečnost hranic. S odkazem na sdělení Madridu řekl, že při pokusu dostat se do Španělska zemřelo 75 lidí.
Unie je sjednocená za Španělskem, tvrdí irský ministr
Evropská unie je podle irského ministra sjednocená za Španělskem a ministři pochválili „rychle přijatá opatření“, napsal na síti X.
Podle Marlasky se ukázalo, že je klíčová spolupráce se zeměmi, ze kterých migranti pocházejí či přicházejí, například s Marokem. Marlaska se domnívá, že je nutné dále posílit potírání nelegálních organizací převaděčů, které se podle Madridu podílely na vzniku událostí z minulého týdne.
Brunner roli Maroka ve vzniku krize nechtěl komentovat. Podle něj však k masivnímu příchodu migrantů přispěly dezinformace, které šířily převaděčské organizace ohledně nedávného rozhodnutí španělských soudů o navracení migrantů.
„Schengenský prostor nebyl narušen,“ prohlásil komisař Brunner. Připomněl, že se žádný migrant z Ceuty nedostal do Evropy.
Podle eurokomisaře se státy na jednání shodly na několika bodech, a sice na plné implementaci nových migračních pravidel, na posílení spolupráce s třetími bezpečnými zeměmi, sousedy a partnery EU například prostřednictvím vízových dohod či podpory rozvoje a rychlejších návratech. Státy také chtějí posílit schopnost předvídat události jako ty v Ceutě a mít efektivnější nástroje na potírání převaděčských organizací. Některé státy, například Itálie, také zvedly otázku zrychlení budování návratových center v třetích zemí, což nově umožňují unijní pravidla.
Francouzský ministr vnitra Lazrent Nuňez pak řekl ve vystoupení pro francouzská média, že země EU odmítly snahu je rozdělit ohledně migrace. Poukázal, že již v uplynulých měsících výrazně klesal počet příchodů migrantů bez povolení. Podle něj je Francie ochotná podpořit působení unijní pohraniční agentury Frontex ve Španělsku, pokud o to Madrid požádá. Možnost posílit Frontex zmínil i Brunner.
Metnar podporuje rychlá a efektivní řešení
Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) podle svého resortu při jednání EU o Ceutě podpořil rychlá a efektivní řešení, jež umožní zvládnout podobné krize v Unii.
„Česká republika zdůraznila potřebu účinné ochrany vnějších hranic a hledání řešení, která umožní členským státům rychle reagovat na mimořádné migrační situace,“ uvedlo ministerstvo na síti X.