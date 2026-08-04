Začaly primárky v Michiganu. Poznamenal je střet mezi demokraty

V Michiganu v úterý začaly ostře sledované demokratické primárky před volbami do Senátu. Voliči vybírají mezi umírněnou kongresmankou Haley Stevensovou a progresivním Abdulem El-Sayedem. Vítěz se utká s bývalým republikánským kongresmanem Mikem Rogersem v listopadovém klání, které je klíčové pro snahu Demokratické strany opět získat většinu v horní komoře Kongresu. S Rogersem mezi republikány o nominaci nikdo nesoupeří, uvádějí agentura AP a stanice ABC News.
Senátní demokratické primárky v Michiganu, které doprovázela vyhrocená a nákladná kampaň, se staly nepřímým soubojem o směřování strany mezi jejím tradičním a progresivním křídlem. Zatímco lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer podpořil Stevensovou, El-Sayed má podporu nezávislého senátora Bernieho Sanderse či kongresmanky Alexandrie Ocasiové-Cortezové, kteří se prezentují jako demokratičtí socialisté.
Stevensová je kongresmankou z předměstí Detroitu. V kampani, kterou označila za „milostný dopis Michiganu“, se zaměřila na ekonomiku a výrobní sektor. Do Sněmovny reprezentantů ji voliči vybrali čtyřikrát.
Na současnou kampaň jí sponzoři poskytli více než 50 milionů dolarů (více než miliardu korun). Je mezi nimi i proizraelská lobbistická organizace AIPAC, která podporuje proizraelské kandidáty. AIPAC spolu se spřízněnými skupinami do kampaně Stevensové investovala více 30 milionů dolarů (630,4 milionu korun), největší částku, jakou kdy na podporu kandidáta v jediném volebním souboji vynaložila.
El-Sayed, epidemiolog a bývalý ředitel zdravotního úřadu okresu Wayne, se snaží o návrat do politické sféry. V roce 2018 prohrál primárky na guvernéra Michiganu se současnou guvernérkou Gretchen Whitmerovou. Kampaň postavil na programu zdravotního pojištění pro všechny Medicare for All, snižování cen léků na předpis, reformě financování kampaní a ukončení vojenské pomoci pro Izrael.
Doleva, nebo zůstat ve středu politického proudu?
Souboj provází vnitrostranická debata o vztahu Spojených států k Izraeli. V Michiganu se jedná o obzvlášť citlivé téma, jelikož tam žijí početné židovské a arabské komunity.
Stevensová si vysloužila El-Sayedovu kritiku za podporu pokračujícího prodeje zbraní Izraeli a významnou finanční pomoc, kterou jí poskytují proizraelské skupiny, jako je AIPAC. Kongresmanka podle ABC News tvrdí, že ve věci Palestiny a Izraele podporuje dvoustátní řešení.
El-Sayedovi vytkla, že podle ní dostatečně neodsoudil březnový útok na synagogu v Michiganu. El-Sayed v prohlášení poznamenal, že část útočníkovy rodiny zabil izraelský úder v Libanonu a uvedl, že „lidem, kterým bylo ublíženo, ubližují lidem“. Jedenačtyřicetiletý Ayman Mohamad Ghazali vyzbrojený puškou 12. března ve West Bloomfieldu najel vozem do budovy synagogy, načež se při přestřelce s ochrankou zastřelil.
Výběr nového guvernéra
Obyvatelé Michiganu v úterý rovněž vybírají mezi kandidáty v primárkách před volbami do Sněmovny reprezentantů a volbami guvernéra. Whitmerová už nemůže usilovat o znovuzvolení vzhledem k tomu, že končí druhé funkční období.
V guvernérských republikánských primárkách soupeří kongresman John James, kterého podpořil prezident Donald Trump, s podnikatelem Perry Johnsonem, jenž na kampaň vynaložil miliony dolarů ze svých soukromých fondů.
V demokratických primárkách je favoritkou tajemnice státu Jocelyn Bensonová, utká se s šerifem okresu Genesee Chrisem Swansonem.
O kandidátech pro volby do Kongresu rozhodují v úterý také voliči v Missouri, Kansasu, Virginii a Washingtonu.