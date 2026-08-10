Ukrajina cílila na rafinerii v Tatarstánu, Rusko útočilo na Sumy či Oděsu


10. 8. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, Ukrajinska pravda

Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový nálet v Tatarstánu. Tamní úřady tvrdí, že útok za sebou nechal větší množství mrtvých a zraněných. Cílem úderu byl zřejmě rafinérský komplex v Nižněkamsku. Masivní ruské ostřelování obce Buhajivka v ukrajinské Charkovské oblasti zabilo pět lidí. Při ruském bombardování severoukrajinských Sum utrpělo zranění nejméně čtrnáct lidí, stejně jako při rozsáhlém ruském nočním raketovém a dronovém útoku na Oděsu.

„Nižněkamsk je stále cílem rozsáhlého náletu,“ uvedla v pondělí ráno podle ruské státní agentury TASS tisková služba vedení Tatarstánu. Jeho úřady tvrdí, že „útoky se zaměřují jak na výrobní, tak civilní objekty“ a že došlo k obětem na životech. Nižněkamský starosta Radmir Beljajev později uvedl, že prý zemřelo třináct lidí a dalších 48 utrpělo zranění. 

Na sociálních sítích se objevilo neověřené video, na kterém houkají sirény varující před vzdušným útokem a z několika míst stoupá černý dým. Ukrajinské i ruské telegramové kanály informují, že v Nižněkamsku se cílem ukrajinských dronů stal rafinérský komplex. Telegramový kanál Astra píše, že šlo o Nižněkamskněftěchim, který je jedním z největších podniků svého druhu v Evropě.

Ukrajinský generál štáb uvedl , že v rafinérském komplexu TANEKO vypukl požár. Jde o jeden z největších podniků svého druhu v Rusku a vyrábí širokou škálu maziv a pohonných hmot, jako je motorová nafta nebo letecké palivo. Na rafinérské závody v Nižněkamsku Ukrajina útočila nebo se pokusila zaútočit už vícekrát, naposledy se tak podle ruskojazyčného servisu BBC stalo asi před měsícem.

Tatarstán dělí od ukrajinsko-ruské hranice přes tisíc kilometrů. Jde o region s velkým nerostným bohatstvím, kde je řada velkých rafinérií.

Ministerstvo obrany v Moskvě tvrdí, že ruská protivzdušná obrana v noci na pondělí sestřelila 456 ukrajinských dronů. Celkový počet údajně útočících dronů Rusko nikdy neuvádí. Podle vedení Rostovské oblasti u hranic s Ukrajinou jich nad tímto regionem zneškodnila přes sedmdesát, další byly sestřeleny také nad Krymem, Tatarstánem a dalšími regiony, včetně Moskvy.

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Ruský letecký úřad Rosavijacija z bezpečnostních důvodů zastavil provoz na moskevských letištích Domodědovo a Vnukovo, uvádí ruskojazyčný servis BBC. Uzavřel také letiště dále na východ, včetně těch v Kazani, Ufě, Čeborkasech nebo Nižněkamsku.

Trosky sestřeleného letounu na Krymu zapálily na dvou místech les. Kvůli požáru záchranáři evakuovali rekreanty jednoho z přímořských kempů, informoval šéf okupační správy Michail Razvožajev. Situace je podle něj pod kontrolou.

Ukrajina se od února 2014 brání ruské agresi, která má od února 2022 formu plnohodnotné pozemní invaze a každodenních náletů na ukrajinská města. Kyjev proto podniká vzdušné útoky daleko v ruském vnitrozemí, které často cílí na infrastrukturu pro zpracování a vývoz ropy. Z jejího prodeje Moskva svou agresi částečně financuje.

Rusko masivně ostřelovalo obec v Charkovské oblasti

Moskva v noci na pondělí pokračovala v náletech na ukrajinská města a obce. Dělostřelecké ostřelování obce Buhajivka v ukrajinské Charkovské oblasti zabilo pět lidí, uvedla ukrajinská prokuratura. Úder zničil několik domů.

Ukrajinské zdroje hovoří o masivním ostřelování obytné části obce, která leží jihovýchodně od Charkova. Na fotografiích je vidět přinejmenším jeden prakticky zcela zničený dům a další poškozený. Okresní prokuratura zahájila přípravné vyšetřování pro podezření ze spáchání válečného zločinu.

Agentura Ukrinform uvedla, že už v neděli bylo ruskými útoky zasaženo 24 obcí v Charkovské oblasti a devět lidí utrpělo zranění.

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Pět leteckých pum svrhlo ruské letectvo v noci na Sumy a zasáhlo civilní infrastrukturu. „Zásahy jsou na třech místech ve dvou čtvrtích ve městě. Nejméně pět lidí utrpělo zranění,“ informoval velitel vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Poškozené jsou rodinné domy, bytové domy a objekty infrastruktury. Vedení města později dodalo, že počet zraněných vzrostl na čtrnáct a že je mezi nimi čtrnáctiletá dívka.

Čtrnáct zraněných je také v Oděse po rozsáhlém ruském nočním raketovém a dronovém útoku, sdělila správa Oděské oblasti. Jedenáct lidí muselo být hospitalizováno, jedna osoba je v kritickém stavu.

Ruské nálety na ukrajinské čerpací stanice

V Poltavské oblasti ruské drony zničily všechny čerpací stanice v městečku Opišňa a přilehlém okolí, informoval podle serveru Suspilne šéf místní správy Mykola Riznyk. „Rusové nejdříve zničili čerpací stanice v Charkovské oblasti, nyní se dostali až do Poltavské,“ uvedl Riznyk. „Myslím si, že celý region brzy zůstane bez čerpacích stanic,“ dodal. Podle médií jsou ruské útoky na benzinky a na cisterny převážející pohonné hmoty odvetou za ukrajinské nálety na ropnou infrastrukturu v Rusku.

Záporoží v pondělí dopoledne zasáhla ruská letecká řízená puma, informoval šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na telegramu. Hoří auta, poškozený je rodinný dům. Podle vedení záporožské elektrárenské společnosti ruské drony v noci na pondělí třikrát po sobě zaútočily na jeden z objektů, který zásobuje značnou část Záporoží. Technická četa škody brzy opravila.

Ukrajinské vzdušné síly oznámily, že Rusko v noci k útokům použilo jednu střelu vzduch–země Ch-59/69, tři řízené střely banderol a 126 dronů. Protivzdušná obrana zneškodnila 92 nepilotovaných letounů a všechny střely banderol. Jednatřicet dronů zasáhlo 22 míst, střela Ch-59/69 svůj cíl nezasáhla a informace o místu jejího dopadu se upřesňují.

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