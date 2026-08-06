V Rusku hoří obří rafinerie. Ukrajina hlásí oběti


6. 8. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK, Kyiv Independent, BBC

Kyjev podle očitých svědků druhou noc v řadě udeřil na jednu z největších ruských ropných rafinerií v Jaroslavli, kde vypukl požár, napsal server Kyiv Independent. Rusové naopak udeřili na Charkovskou oblast. Nejméně tři lidé zemřeli při nočních ruských útocích na obec Balaklija v Charkovské oblasti. Uvedl to šéf městské vojenské správy Vitalij Karabanov.

Rusko v noci útočilo na Ukrajinu čtyřmi střelami a 101 drony, obrana zneškodnila 66 dronů, oznámilo ukrajinské letectvo. Informuje také o zásazích osmnácti blíže neupřesněných míst 29 ruskými drony a jednou střelou. „Zbývající střely nedosáhly svých cílů, informace se upřesňují,“ uvedly vzdušné síly bez dalších podrobností. Útok podle nich v době hlášení pokračoval.

První z ruských útoků podle Karabanova zasáhl v Balakliji rodinný dům, v němž zemřela žena. Dům poničil požár a záchranné týmy pracují na odklízení trosek, uvedl Karabanov na telegramu. Druhý útok podle něho v jiném domě zabil muže a ženu.

Následky ruského útoku v Balakliji na Ukrajině
Zdroj: Reuters/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region/Handout

Další ukrajinské regiony informují o zraněných při ruských útocích. Například ve městě Sumy zranily útoky naváděnými leteckými pumami 12 lidí, uvedla Ukrajinska pravda. Web RBK-Ukrajina psal o třinácti zraněných.

V obci Komyšany v Chersonské oblasti zaútočil ruský dron na autobus, který převážel pracovníky na pole. Zranil šest lidí, píše s odvoláním na tvrzení místních úřadů Ukrajinska pravda.

Ukrajina se pátým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté.

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Zasažená rafinerie v Jaroslavli

Ruská protivzdušná obrana v noci zneškodnila 605 ukrajinských dronů nad téměř dvěma desítkami ruských regionů, anektovaným poloostrovem Krym a vodami Azovského i Černého moře, sdělilo podle státní tiskové agentury TASS ministerstvo obrany v Moskvě.

Ukrajinské drony zaútočily v noci opět na ropnou rafinerii v ruské Jaroslavli, napsal server Kyiv Independent s odkazem na zprávy monitorovacích kanálů a záběry zveřejněné očitými svědky.

Videa ukazují rozsáhlý požár v ropné rafinerii Slavněft-Janos, jež se nachází více než 700 kilometrů od ukrajinských hranic. Zařízení bylo napadeno i předchozí noc, sdělil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

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Rafinerie v ruské Jaroslavli. Ilustrační foto

Záběry obyvatel Jaroslavle ze 6. srpna ukazují oblaka kouře stoupající nad městem během nočního útoku dronu. Nezávislý ruský telegramový zpravodajský kanál Astra analyzoval záběry pomocí geolokace a potvrdil, že rafinerie Slavněft-Janos hoří.

Slavněft-Janos je jedna z pěti největších rafinerií v Rusku, byla postavena v roce 1961. Na svých webových stránkách podle BBC uvádí, že „ročně vyrobí přibližně 15 milionů tun ropy“ a mezi její produkty patří palivo pro automobily, letecké palivo a široká škála olejů. Zaměstnává 3 500 lidí.

Guvernér Jaroslavské oblasti Michail Jevrajev ve středu večer oznámil, že na region útočí ukrajinské drony. V důsledku toho byla na silnici vedoucí do Moskvy zavedena dopravní omezení.

Jevrajev později sdělil, že na region v noci mířilo 88 dronů. Podle guvernéra byly zničeny, padající trosky ale způsobily požár tří domů a rozbily okna v několika dalších bytových domech. Škody jsou podle něj i na vozidlech. Informace o obětech se „upřesňují“, sdělil.

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Zelenskyj ve čtvrtek na sítích sdělil, že obranné síly zaútočily i na rafinerii Bašněft-Novoil v Baškortostánu. Prezident dále uvedl, že Ukrajinci zasáhli také dva vojenské hlídkové čluny a plavidla ruské stínové flotily v Černém moři.

Wildberries opět terčem

Podle gubernátora Tverské oblasti Vitalije Koroljova padající trosky dronu lehce poškodily fasádu logistického komplexu ruské společnosti Wildberries a nikdo nebyl zraněn.

Incident je nejnovějším z řady ukrajinských útoků zaměřených na zařízení firmy Wildberries, uvedla agentura Reuters, podle níž se od 18. července stalo terčem útoků nejméně dvacet skladů vlastněných společností.

Ve vesnici Kozyrjovka v Kurské oblasti zahynul ve středu při jiném ukrajinském dronovém útoku jeden muž a šest lidí utrpělo zranění, tvrdí gubernátor regionu Alexandr Chinštejn.

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