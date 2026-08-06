V Rusku hoří obří rafinerie. Ukrajina hlásí oběti

Kyjev podle očitých svědků druhou noc v řadě udeřil na jednu z největších ruských ropných rafinerií v Jaroslavli, kde vypukl požár, napsal server Kyiv Independent. Rusové naopak udeřili na Charkovskou oblast. Nejméně tři lidé zemřeli při nočních ruských útocích na obec Balaklija v Charkovské oblasti. Uvedl to šéf městské vojenské správy Vitalij Karabanov.
Rusko v noci útočilo na Ukrajinu čtyřmi střelami a 101 drony, obrana zneškodnila 66 dronů, oznámilo ukrajinské letectvo. Informuje také o zásazích osmnácti blíže neupřesněných míst 29 ruskými drony a jednou střelou. „Zbývající střely nedosáhly svých cílů, informace se upřesňují,“ uvedly vzdušné síly bez dalších podrobností. Útok podle nich v době hlášení pokračoval.
První z ruských útoků podle Karabanova zasáhl v Balakliji rodinný dům, v němž zemřela žena. Dům poničil požár a záchranné týmy pracují na odklízení trosek, uvedl Karabanov na telegramu. Druhý útok podle něho v jiném domě zabil muže a ženu.
Další ukrajinské regiony informují o zraněných při ruských útocích. Například ve městě Sumy zranily útoky naváděnými leteckými pumami 12 lidí, uvedla Ukrajinska pravda. Web RBK-Ukrajina psal o třinácti zraněných.
V obci Komyšany v Chersonské oblasti zaútočil ruský dron na autobus, který převážel pracovníky na pole. Zranil šest lidí, píše s odvoláním na tvrzení místních úřadů Ukrajinska pravda.
Ukrajina se pátým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté.
Zasažená rafinerie v Jaroslavli
Ruská protivzdušná obrana v noci zneškodnila 605 ukrajinských dronů nad téměř dvěma desítkami ruských regionů, anektovaným poloostrovem Krym a vodami Azovského i Černého moře, sdělilo podle státní tiskové agentury TASS ministerstvo obrany v Moskvě.
Ukrajinské drony zaútočily v noci opět na ropnou rafinerii v ruské Jaroslavli, napsal server Kyiv Independent s odkazem na zprávy monitorovacích kanálů a záběry zveřejněné očitými svědky.
Videa ukazují rozsáhlý požár v ropné rafinerii Slavněft-Janos, jež se nachází více než 700 kilometrů od ukrajinských hranic. Zařízení bylo napadeno i předchozí noc, sdělil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Záběry obyvatel Jaroslavle ze 6. srpna ukazují oblaka kouře stoupající nad městem během nočního útoku dronu. Nezávislý ruský telegramový zpravodajský kanál Astra analyzoval záběry pomocí geolokace a potvrdil, že rafinerie Slavněft-Janos hoří.
Slavněft-Janos je jedna z pěti největších rafinerií v Rusku, byla postavena v roce 1961. Na svých webových stránkách podle BBC uvádí, že „ročně vyrobí přibližně 15 milionů tun ropy“ a mezi její produkty patří palivo pro automobily, letecké palivo a široká škála olejů. Zaměstnává 3 500 lidí.
Guvernér Jaroslavské oblasti Michail Jevrajev ve středu večer oznámil, že na region útočí ukrajinské drony. V důsledku toho byla na silnici vedoucí do Moskvy zavedena dopravní omezení.
Jevrajev později sdělil, že na region v noci mířilo 88 dronů. Podle guvernéra byly zničeny, padající trosky ale způsobily požár tří domů a rozbily okna v několika dalších bytových domech. Škody jsou podle něj i na vozidlech. Informace o obětech se „upřesňují“, sdělil.
Zelenskyj ve čtvrtek na sítích sdělil, že obranné síly zaútočily i na rafinerii Bašněft-Novoil v Baškortostánu. Prezident dále uvedl, že Ukrajinci zasáhli také dva vojenské hlídkové čluny a plavidla ruské stínové flotily v Černém moři.
Wildberries opět terčem
Podle gubernátora Tverské oblasti Vitalije Koroljova padající trosky dronu lehce poškodily fasádu logistického komplexu ruské společnosti Wildberries a nikdo nebyl zraněn.
Incident je nejnovějším z řady ukrajinských útoků zaměřených na zařízení firmy Wildberries, uvedla agentura Reuters, podle níž se od 18. července stalo terčem útoků nejméně dvacet skladů vlastněných společností.
Ve vesnici Kozyrjovka v Kurské oblasti zahynul ve středu při jiném ukrajinském dronovém útoku jeden muž a šest lidí utrpělo zranění, tvrdí gubernátor regionu Alexandr Chinštejn.
- Svět
- Ruská invaze na Ukrajinu
- Ukrajina
- Rusko
- Volodymyr Zelenskyj
- Michail Jevrajev
- Jaroslavl
- Balaklija
- Sumy
- Kurská oblast
- Charkovská oblast
- Tverská oblast
- Krym
- Azovské moře
- Černé moře
- Wildberries
- Drony
- Rafinerie
- Požár
- Kyjev
- Slavněft-Janos
- Vitalij Karabanov
- Alexandr Chinštejn
- Vitalij Koroljov
- Útok
- Válka
- Výběr
- Výběr redakce
- Komyšany
- Kozyrjovka