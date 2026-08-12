Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu


před 11 hhodinami|Zdroj: Evropský pohled

Prázdné regály v obchodech, hučení generátorů, pláže bez turistů, fronty a potyčky u čerpacích stanic, sirény a výbuchy – tak vypadá život na okupovaném Krymu od konce června, kdy ukrajinské obranné síly zahájily operaci s cílem donutit Rusko k uzavření míru. Zároveň se okupační úřady snaží ruskému publiku vykreslit zcela odlišný obraz – obraz hladce fungujících podniků, podpory podnikání a ochoty pomáhat obyvatelstvu.

Jak se život na poloostrově ve skutečnosti změnil a jak se ruská média snaží zamlčovat důsledky těchto problémů – to přináší reportáž stanice Suspilne Crimea.

I přes výpadky elektřiny na Krymu ruské televizní kanály nadále natáčejí reportáže o životě na poloostrově. Místní obyvatelé si všimli rozdílu mezi tím, co se vysílá v televizi, a tím, co se ve skutečnosti děje.

„Tamhle natáčejí reportáž o lidech, kteří jsou už přes 48 hodin bez elektřiny. Říkám: ‚Mluvte hlasitěji, ať to slyším z první ruky.‘ Ale oni jen šeptají do svých malých mikrofonů a kdo ví, na jakém kanálu to vysílají,“ popisuje žena z Krymu a ironicky komentuje natáčení reportáží proruských médií na Krymu o takzvané státní pomoci pro podnikatele.

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Ilustrační foto: Prázdná čerpací stanice v Jevpatoriji na Krymu (22. června 2026)

Obyvatelé okresu Džankoj si stěžují, že při podávání žádosti jsou muži povinni předložit doklad o tom, že jsou registrováni u vojenských úřadů. Tyto dokumenty je nutné doručit místním úřadům, ačkoli jim bylo dříve slíbeno, že celý proces bude možné vyřídit prostřednictvím ruského portálu „Gosuslugi“.

Zároveň média pod kontrolou Ruska vytvářejí dojem, že okupační úřady „mají situaci pod kontrolou“. Ve speciálně natočených videích se objevují lékaři, vědci, sportovci a tovární dělníci, aby diváky ujistili, že tyto potíže jsou pouze dočasné. „Ano, jsou to těžké časy, ale za posledních dvanáct let jsme si na určité obtíže zvykli,“ řekl lékař. Mladý výzkumník zase ve videu řekl: „Některé z obtíží, kterým naše země v současné době čelí, mě motivují k práci ještě více.“ A pracovník skladu ve videu ujišťuje: „Nemáme žádné problémy.“

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Auta čekající ve frontě na palivo u čerpací stanice v Sevastopolu na Ruskem okupovaném Krymu

„Žádné problémy nejsou“, přesto se v Jaltě zřizují polní kuchyně, které podávají teplá jídla. Stravovací zařízení zavádějí „sociální obědy“ – dostupné pro obyvatele podle místa jejich trvalého bydliště.

Další novinkou jsou „asistenční centra“. Tam lze nabít až deset mobilních telefonů nebo využít vysílačku. „V případě výpadku proudu můžete použít vysílačku,“ uvádí video o tom, jak takové centrum funguje.

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Ilustrační snímek – ruští vojáci

Situace podnikatelů

Zároveň okupační úřady uvádějí, že na podporu vyčlenily miliardy rublů. Podle jejich prohlášení bylo „více než čtyři miliardy“ směrováno pouze do odvětví cestovního ruchu. Podnikatelům jsou slibovány slevy na nájemném a restrukturalizace úvěrů.

Zároveň však samotní podnikatelé v Sevastopolu hovoří o hluboké krizi. „Jsme podnikatelé v Sevastopolu a v současné době procházíme vážnou krizí. Město je už několik týdnů bez elektřiny. Zajišťujeme si vlastní napájení. Generátor spotřebuje deset litrů za hodinu. Máme nejdražší benzin a platí omezení na tankování. Palivo nás stojí mezi tisíci a tisíci dvěma sty rubly za hodinu. A k tomu ještě nájem, daně, úvěry a mzdy zaměstnanců,“ uvedli podnikatelé.

V souvislosti s nedostatkem elektřiny a paliva začínají podniky na poloostrově postupně ukončovat činnost. Třeba obchod s oblečením v nákupním centru Meganom v Simferopolu oznámil, že ukončuje svou činnost. Turistický komplex Angarsky Pass již po 30. červnu pozastavil provoz.

„Vzhledem k obtížné situaci s palivem mají mnozí hosté potíže se sem dostat a bez hostů nemůžeme fungovat,“ uvedli zástupci areálu.

V Sevastopolu zavírá kavárna patřící do řetězce Сrayfish and Éclairs. „Nikdo za nás naše půjčky nesplatí ani naše dluhy neuhradí. Situace je zoufalá, a proto jsme se rozhodli podnik zavřít,“ uvedli zástupci podniku.

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Lodě u krymského pobřeží

Také maloobchod v Jaltě se potýká s obtížemi. Majitelka butiku uvedla, že její podnik se kvůli daním a celkové situaci na Krymu stal nerentabilním. Květinářství v Sevastopolu mezitím žádá zákazníky, aby si zboží odnesli alespoň za nákupní cenu.

„Všichni víte, v jaké situaci se naše město nachází. Zůstali jsme bez elektřiny, internetu i mobilního signálu. Jelikož květiny jsou rychle se kazící zboží, máme jen pár dní na to, abychom je prodali a vyrovnali účty s dodavateli,“ uvedla prodejna.

Turistika

I přes uzavření podniků někteří blogeři nadále zveřejňují záběry z přeplněných krymských pláží. Avšak i v těchto videích jejich autoři nevědomky přiznávají, že na poloostrově je turistů méně. Refat Čubarov, předseda Mejlisu krymských Tatarů, poukazuje na to, že skutečný obraz situace lze vidět i na stránkách proruských blogerů.

„Naši kolegové sledují asi tucet takových blogerů: v Černomorsku, Alušte, Jaltě, Sudaku a Feodosii. A tito blogeři obecně podávají pravdivý obraz situace, zejména v oblasti cestovního ruchu. Ukazují prázdné pláže; ukazují, že v ulicích Jalty a Alušty nestojí desítky, ale stovky generátorů,“ poznamenal Čubarov.

Zástupci okupačních úřadů naopak navštěvují podniky a předvádějí výrobní zařízení, která „fungují jako obvykle“. Po návštěvě skleníkového komplexu prohlásil okupační předseda krymského parlamentu Vladimir Konstantinov, že potíže se týkají hlavně logistiky.

Podle výkonného ředitele Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci a vojenského a politického analytika Dmytra Žmaila mají tato propagandistická videa za cíl vytvořit dojem stability a zabránit nespokojenosti na okupovaných územích i v samotném Rusku.

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„Toto je především určeno Rusům, obyvatelům Krymu a mezinárodnímu publiku. Pokud jde o nás, Rusové chápou, že tuto agendu nemohou zvrátit. A právě to má zabránit společensko-politické destabilizaci na okupovaných územích i v samotném Rusku,“ uvedl Žmailo.

Polní kuchyně jsou popisovány jako projev péče o obyvatelstvo, možnost nabíjení mobilních telefonů jako „centrum pomoci“ a podniky, které dosud nezavřely, jako důkaz stability. Stav nouze, sliby podpory v řádu miliard a videovzkazy majitelů podniků však naznačují něco jiného.

Údery ukrajinských ozbrojených sil proti ruským vojenským zařízením a logistice mají na okupační aparát stále významnější dopad. Podle Refata Čubarova již Krym není územím sousedícím s frontovou linií, ale je sám o sobě územím na frontové linii.

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Sevastopol v roce 2014

Článek napsala Anna Yanková (Suspilne), poprvé byl publikován 11. srpna 2026 v 12:03 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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