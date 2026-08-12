Bulharský premiér v reakci na útok nezletilců odsoudil „fašistická zvěrstva“

Bulharský premiér Rumen Radev ve středu podle médií označil útoky ve městě Plovdiv, kterých se podle policie dopustili mladiství, za „fašistická zvěrstva“. Reagoval tak na útok na migranty z Nepálu a zabití jednoho muže, kterého agresoři označovali za pedofila. Radev zdůraznil, že jeho vláda nezůstane nečinná. Opozice mezitím mluví o „neonacistické síti“.
Policie tento týden obvinila a zadržela dva mladíky ve věku osmnáct a sedmnáct let, které podezřívá z útoku na dva migranty v Plovdivu z konce července. Oba napadení muži z Nepálu utrpěli zranění.
Podle policie navíc byli obvinění v kontaktu se skupinou pěti chlapců a dívek ve věku od čtrnácti do sedmnácti let, kteří jsou obvinění v souvislosti se zabitím muže na začátku srpna. Skupina muže v rámci „honu na pedofily“ vylákala, napadla a surově ho zmlátila. Dotyčný několik hodin po napadení zemřel.
„V Bulharsku není místo pro fašistická zvěrstva a přijmeme nezbytná opatření,“ prohlásil ve středu podle agentury BTA Radev. Podle něj sadistická vražda muže v Plovdivu zemi šokovala. Dodal, že výchova dětí je sdílenou odpovědností rodin a škol. „Nemůžeme je ponechat v toxickém prostředí sociálních médií,“ míní premiér, který slíbil opatření proti kriminalitě mladistvých.
Opoziční strana Pokračujeme ve změně vyzvala bulharskou tajnou službu, aby objasnila, zda věděla „o existenci neonacistické sítě v zemi“. Podle strany má tato síť vazbu na ruskou propagandu, jejíž přízeň měl podle opozice i samotný Radev.