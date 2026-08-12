Bulharský premiér v reakci na útok nezletilců odsoudil „fašistická zvěrstva“


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Bulharský premiér Rumen Radev ve středu podle médií označil útoky ve městě Plovdiv, kterých se podle policie dopustili mladiství, za „fašistická zvěrstva“. Reagoval tak na útok na migranty z Nepálu a zabití jednoho muže, kterého agresoři označovali za pedofila. Radev zdůraznil, že jeho vláda nezůstane nečinná. Opozice mezitím mluví o „neonacistické síti“.

Policie tento týden obvinila a zadržela dva mladíky ve věku osmnáct a sedmnáct let, které podezřívá z útoku na dva migranty v Plovdivu z konce července. Oba napadení muži z Nepálu utrpěli zranění.

Podle policie navíc byli obvinění v kontaktu se skupinou pěti chlapců a dívek ve věku od čtrnácti do sedmnácti let, kteří jsou obvinění v souvislosti se zabitím muže na začátku srpna. Skupina muže v rámci „honu na pedofily“ vylákala, napadla a surově ho zmlátila. Dotyčný několik hodin po napadení zemřel.

„V Bulharsku není místo pro fašistická zvěrstva a přijmeme nezbytná opatření,“ prohlásil ve středu podle agentury BTA Radev. Podle něj sadistická vražda muže v Plovdivu zemi šokovala. Dodal, že výchova dětí je sdílenou odpovědností rodin a škol. „Nemůžeme je ponechat v toxickém prostředí sociálních médií,“ míní premiér, který slíbil opatření proti kriminalitě mladistvých.

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě
Ilustrační snímek

Opoziční strana Pokračujeme ve změně vyzvala bulharskou tajnou službu, aby objasnila, zda věděla „o existenci neonacistické sítě v zemi“. Podle strany má tato síť vazbu na ruskou propagandu, jejíž přízeň měl podle opozice i samotný Radev.

Výběr redakce

Severní polokoule sledovala zatmění Slunce, vyvrcholilo i v Česku

Severní polokoule sledovala zatmění Slunce, vyvrcholilo i v Česku

11:11Aktualizovánopřed 1 mminutou
Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

08:33Aktualizovánopřed 20 mminutami
Agenti ICE dostanou rukavice vysílající bolestivé elektrické šoky

Agenti ICE dostanou rukavice vysílající bolestivé elektrické šoky

před 1 hhodinou
Trump se chystá utratit téměř miliardu dolarů za výstavbu v Bílém domě, píše WP

Trump se chystá utratit téměř miliardu dolarů za výstavbu v Bílém domě, píše WP

před 2 hhodinami
Bulharský premiér v reakci na útok nezletilců odsoudil „fašistická zvěrstva“

Bulharský premiér v reakci na útok nezletilců odsoudil „fašistická zvěrstva“

před 3 hhodinami
Americké primárky přinesly další souboj progresivních kandidátek

Americké primárky přinesly další souboj progresivních kandidátek

15:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ukrajina zastavila útoky na neruské ropné tankery na žádost JD Vance, píší FT

Ukrajina zastavila útoky na neruské ropné tankery na žádost JD Vance, píší FT

12:31Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami

Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Severní polokoule sledovala zatmění Slunce, vyvrcholilo i v Česku

Na severní polokouli nastalo zatmění Slunce. Úplné bylo viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky, bylo možné pozorovat částečné zatmění. To bylo výrazně viditelné i v Česku, kde byly pro pozorování skvělé podmínky. Platí to i pro roje Perseid.
11:11Aktualizovánopřed 1 mminutou

Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

Podle ruských úřadů noční ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zabily dva lidi – včetně dítěte – a několik dalších zranily. Trosky dronů v kraji zasáhly čtyři průmyslové podniky. Ruská armáda sdělila, že v noci na středu zničila 502 ukrajinských bezpilotních letounů. List Financial Times napsal, že Ukrajina přerušila útoky na ropné tankery. Ukrajinské zdroje informují o zasažení čtyř ruských válečných lodí.
08:33Aktualizovánopřed 20 mminutami

Agenti ICE dostanou rukavice vysílající bolestivé elektrické šoky

Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) budou vybaveni rukavicemi, které vysílají bolestivé elektrické šoky, napsala agentura AP s odvoláním na oznámení ministerstva vnitřní bezpečnosti USA. ICE na novou výbavu plánuje vynaložit až 20 milionů dolarů (asi 420 milionů korun). Obhájci občanských práv ohledně plánu vyjadřují znepokojení. Imigrační agenti podle nich už teď čelí kritice za používání nepřiměřené síly téměř bez dohledu a vyvozování odpovědnosti, zatímco plní protiimigrační kampaň prezidenta Donalda Trumpa.
před 1 hhodinou

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Prázdné regály v obchodech, hučení generátorů, pláže bez turistů, fronty a potyčky u čerpacích stanic, sirény a výbuchy – tak vypadá život na okupovaném Krymu od konce června, kdy ukrajinské obranné síly zahájily operaci s cílem donutit Rusko k uzavření míru. Zároveň se okupační úřady snaží ruskému publiku vykreslit zcela odlišný obraz – obraz hladce fungujících podniků, podpory podnikání a ochoty pomáhat obyvatelstvu.
před 2 hhodinami

Trump se chystá utratit téměř miliardu dolarů za výstavbu v Bílém domě, píše WP

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá utratit nejméně 927 milionů dolarů (asi 19,5 miliardy korun) za stavební projekty v Bílém domě. Jedná se o mnohem vyšší částku, než původně uváděla. Většinu peněz přitom získá od daňových poplatníků, píše deník The Washington Post (WP) s odvoláním na dokumenty o projektech.
před 2 hhodinami

Bulharský premiér v reakci na útok nezletilců odsoudil „fašistická zvěrstva“

Bulharský premiér Rumen Radev ve středu podle médií označil útoky ve městě Plovdiv, kterých se podle policie dopustili mladiství, za „fašistická zvěrstva“. Reagoval tak na útok na migranty z Nepálu a zabití jednoho muže, kterého agresoři označovali za pedofila. Radev zdůraznil, že jeho vláda nezůstane nečinná. Opozice mezitím mluví o „neonacistické síti“.
před 3 hhodinami

Americké primárky přinesly další souboj progresivních kandidátek

O republikánskou nominaci na senátorské křeslo po zesnulém americkém senátorovi Lindsey Grahamovi se utká jeho sestra Darline Grahamová s kongresmanem Ralphem Normanem. Oba postoupili z desetičlenného pole uchazečů do druhého kola republikánských primárek v Jižní Karolíně, píše agentura AP. Primárky se konaly i v dalších státech. Ve Wisconsinu a v Minnesotě o hlasy demokratů usilovaly progresivní političky.
15:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ukrajina zastavila útoky na neruské ropné tankery na žádost JD Vance, píší FT

Ukrajina zastavila své útoky proti části ropných tankerům, které využívají ruský černomořský přístav Novorossijsk. Kyjev k tomu přikročil na základě žádosti amerického viceprezidenta JD Vance, napsal server Financial Times. Podle něj se Washington obával, že Ukrajina svými kroky ještě více destabilizuje ropné trhy.
12:31Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

před 2 hhodinami
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

před 4 hhodinami
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

včera v 15:25
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

včera v 14:30
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

včera v 06:00
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026