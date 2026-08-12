Trump se chystá utratit téměř miliardu dolarů za výstavbu v Bílém domě, píše WP

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá utratit nejméně 927 milionů dolarů (asi 19,5 miliardy korun) za stavební projekty v Bílém domě. Jedná se o mnohem vyšší částku, než původně uváděla. Většinu peněz přitom získá od daňových poplatníků, píše deník The Washington Post (WP) s odvoláním na dokumenty o projektech.
Místo toho, aby peníze získala od Kongresu, administrativa podle záznamů nashromáždila finance od jiných agentur a soukromých dárců a uložila je na účet, na němž je obvykle pár milionů dolarů na rutinní údržbu sídla prezidentů USA.
Z neveřejných smluv a souvisejících plánovacích dokumentů vyplývá, že administrativa plánuje peníze na účtu použít na „projekty modernizace“ Bílého domu, což je výraz, kterým označuje Trumpovy plány na proměnu sídla, včetně tanečního sálu na místě zbouraného východního křídla. Dokumenty podle WP doposud nejpodrobněji odhalují, jak Trumpova administrativa obešla Kongres a znemožnila veřejnosti nahlédnout do plánů na nejdražší rekonstrukci Bílého domu za více než 80 let.
Federální odvolací soud nicméně minulý pátek Trumpovy plány zkomplikoval, když nařídil zastavit stavbu zmíněného tanečního sálu. Podle soudu je nutné, aby projekt schválil Kongres. Republikánský prezident avizoval, že se proti rozhodnutí odvolá, takže o limitech jeho moci přetvářet Bílý dům bude zřejmě rozhodovat Nejvyšší soud USA. „Kongres má výhradní pravomoc regulovat výstavbu a demolici budov Bílého domu,“ uvedl federální soud.
Téměř miliarda dolarů
Trumpova administrativa nezveřejnila celkovou cenu všech plánovaných stavebních projektů a renovací v Bílém domě ani zdroj financí, které za tímto účelem zatím získala. Trump opakovaně tvrdí, že výstavbu tanečního sálu zcela financují dárci. Prezident nejdříve uváděl, že projekt bude stát 200 milionů dolarů (4,2 miliardy korun), později sumu zvýšil na přibližně dvojnásobek.
List WP už dříve napsal, že jen projekt tanečního sálu bude ve skutečnosti stát 600 milionů dolarů (asi 12,6 miliardy korun), přičemž polovinu z částky pokryjí peníze daňových poplatníků. Neveřejné zadávací dokumenty zmiňují také ceny modernizace nedalekého parku Lafayette Square, výstavbu přistávací plochy pro helikoptéru, nové středisko pro bezpečnostní kontrolu návštěvníků a další projekty. Celková částka by se tak podle deníku vyšplhala na zmíněných nejméně 927 milionů dolarů.