OBRAZEM: Češi i Evropa sledovali zatmění Slunce. Někde bylo i úplné


před 8 hhodinami|Zdroj: ČTK, Reuters

Lidé v Česku ve středu večer sledovali velmi výrazné částečné zatmění Slunce, které vyvrcholilo krátce po 20. hodině. Ojedinělý vesmírný jev byl vidět i v dalších částech Evropy – v pásu od severozápadního pobřeží po jihovýchod Španělska a Baleárské ostrovy Měsíc zakryl Slunce úplně. Podívejte se na záběry nebeského úkazu.

Částečné zatmění Slunce nad tuzemskem dosáhlo maxima okolo 20:11. Měsíc zakryl více než 85 procent slunečního kotouče. Další podobný jev bude v Česku pozorovatelný až za bezmála půl století – v roce 2075.

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