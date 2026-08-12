Státní podpora pro výrobu čipů v Rožnově je nejistá, resort s onsemi dál jedná

Vládní podpora 12 miliard korun pro americkou technologickou firmu onsemi je nejasná. Slíbená státní podpora totiž podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) nesplňuje původní podmínky dohody. O dalším postupu se jedná. Firma však nadále potvrzuje zájem v tuzemsku investovat přes 40 miliard korun. Výrobce polovodičů ON Semiconductor Czech Republic, který pod onsemi spadá, loni navýšil zisk a tržby, letos ale propustil 200 zaměstnanců.
Ministerstvo průmyslu a obchodu koncem loňského roku oznamovalo rozvoj výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm, kde sídlí součást společnosti onsemi ON Semiconductor Czech Republic, jako „největší investici v historii Česka“. O projektu jednal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
Americký technologický gigant měl k plánované investici 43 miliard korun dostat přibližně dvanáctimiliardovou pobídku. Krok schválila i Evropská komise. Teď je vše jinak. „Jak se to připravovalo před několika lety, tak situace na trhu s čipy je teď jiná. Firma onsemi dnes nenaplňuje podmínky podpory, která byla slíbená,“ prohlásil Havlíček.
Výrobce čelí konkurenci Číny, kde je produkce čipů levnější. Firma proto některé podniky ve světě prodává a přesouvá výrobu jinam. Právě Vlček ale upozorňuje, že i přes „změnu situace na světových byznysových kolbištích“ by Česko nemělo jakkoliv snižovat svoji aktivitu, aby zde takový projekt vyrostl.
Onsemi České televizi potvrdila, že „v současné době probíhají jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně možných úprav investičního záměru. Onsemi dlouhodobě potvrzuje své záměry ohledně investic v Česku“.
Propouštění i vyšší zisk
Počet zaměstnanců v Rožnově pod Radhoštěm se měl zvýšit na dvojnásobek, výroba čipů růst ve stovkách procent. Dosud však došlo pouze k propouštění. V květnu letošního roku výrobu opustilo 200 zaměstnanců. Rožnovský závod propouštěl i loni na jaře, kdy odešlo 149 lidí.
„Společnost onsemi pravidelně přizpůsobuje svou organizační strukturu tak, aby zajistila, že její zdroje směřují do klíčových priorit, které přinášejí nejvyšší hodnotu zákazníkům a podporují dlouhodobou strategii společnosti. Součástí tohoto procesu jsou i organizační změny, které se dotkly přibližně 200 pracovních míst v Česku,“ okomentovala celou věc společnost.
Havlíček upozornil, že pokud firma propustí jakékoli zaměstnance, není možné žádat o podporu. „Je třeba celý systém té podpory přehodnotit. A soustředit se na to, že pokud nějaká bude, tak to bude nějaká forma nepřímé podpory,“ uvedl. Právě o nepřímé podpoře mluví opozice, která zdůrazňuje důležitost výsledku – tedy rozvoj výroby čipů na Moravě.
„Je určitě namístě, aby vláda jednala a hledala co nejlepší řešení pro Česko,“ podotkl předseda ODS Martin Kupka. Rožnovská výroba má strategický význam pro automobilový průmysl. Onsemi odsud dodává čipy Škodě a celému koncernu Volkswagen.
Situaci pozorně sledují i přímo v Rožnově pod Radhoštěm. Místostarosta města Tomáš Gross (KDU-ČSL) uvedl, že město čeká, jak vše dopadne, a dokonce kvůli tomu odkládá i některé projekty – mimo jiné modernizaci a rozšíření některých silnic.
Závodu se loni podařilo navýšit tržby, které byly meziročně vyšší o 2,32 miliardy. Čistý zisk společnosti z Vsetínska vzrostl z předloňských zhruba 138,8 milionu korun na 759,2 milionu loni.