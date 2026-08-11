Brusel oznámil výplatu 897 milionů eur pro Česko z fondu na oživení ekonomik

Evropská komise v úterý oznámila, že Česku vyplatila 897 milionů eur (21,8 miliardy korun) v rámci šesté platby z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Tuzemsko tak z tohoto fondu ze svého národního podílu 8,67 miliardy eur i s nejnovější platbou vyčerpalo 88 procent.
Čerpání prostředků z RRF je vázáno na plnění cílů a závazků, které Česká republika formulovala ve svém Národním plánu obnovy. Jedná se například o investice či reformy. Nástroj vznikl na podporu unijních ekonomik po pandemii covidu-19. Peníze na jeho financování si Evropská komise půjčuje na finančních trzích. Aby dostalo celý svůj podíl, musí Česko jako ostatní členské státy splnit všechny cíle a závazky do konce srpna a předložit poslední žádost o platbu do konce září, uvedla již dříve Evropská komise. Platby má Evropská komise poslat členským zemím nejpozději do konce roku.
Žádost o šestou platbu tuzemsko podalo v dubnu a vyplacení peněz bylo navázáno na řadu opatření a investic hlavně ve zdravotnictví a energetice. Evropská komise schválila platbu v červenci a později tak učinili i zástupci členských států. Ze současné šesté platby Evropská komise odečetla část prostředků, které vyplatila v předběžných platbách v letech 2021 a 2023.
Česko může z RRF čerpat až 8,67 miliardy eur, z čehož 8,4 miliardy jsou nevratné dotace, zbytek zvýhodněné půjčky. Prostředky jsou určené k financování aktivit týkajících se digitalizace, ekologické transformace, posílení zdravotnictví či zlepšení vzdělávacího systému.