Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami

Na nájemném za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách náleží českému státu od firmy Simply Service Rent doplatek 6,3 milionu korun. Ve středu to pravomocně potvrdil Městský soud v Praze. Stát ve sporu zastupovala příspěvková organizace ministerstva zahraničí Diplomatický servis (DS). Proti rozsudku lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Podle právního zástupce firmy už společnost peníze státu uhradila.
Na pozemcích stojí komplex administrativních budov a bytů, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je před lety převedlo na firmu s anonymním vlastníkem na Kypru a ruskou jednatelkou.
Firma Simply Service Rent, která budovy vlastní, v minulých letech platila státu nájemné, podle DS ale bylo nedostatečné. DS požadoval jeho doplacení od srpna 2015 do konce července 2018. V žalobě nejdříve požadoval zhruba 16 milionů, později ale částku snížil.
Případem se nejprve zabýval Obvodní soud pro Prahu 5. Žalobu v minulosti zamítl s tím, že nárok na bezdůvodné obohacení vznikl, ale až od roku 2017, kdy Rusko budovy převedlo. Na základě znaleckého posudku se ale podle tehdejšího rozhodnutí soudu bezdůvodné obohacení zkrátilo o 50 procent.
Nárok byl tak podle tehdejšího soudce vyčerpán a nebylo možné další peníze přiznat. Odvolací senát městského soudu ale tehdy rozsudek zrušil a konstatoval, že DS má nárok na vydání bezdůvodného obohacení za celé předmětné období.
Potvrzení doplatku a další žaloba
Obvodní soud se výší nároku znovu zabýval a počátkem letošního února dospěl k závěru, že má firma doplatit přes šest milionů. Při stanovení výše nároku vycházel z výše obvyklého nájemného a opřel se o názor znalce, který cenu nájmu snížil o 50 procent kvůli zastavěnosti pozemků. V přiznané částce také soud zohlednil zaplacené zálohy ze strany firmy.
Právní zástupci státu v odvolání u městského soudu znalecký posudek zpochybňovali s tím, že znalec podle nich při snížení nároku nevycházel ze žádné konkrétní metodiky. Odvolací soud s tím však nesouhlasil a ztotožnil se s závěry obvodního soudu.
Zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý sdělil, že firma souhlasí s doplatkem na nájemném podle znaleckého posudku. Částka, kterou stát v žalobě požaduje, podle něj však zastavěnost pozemků nezohledňuje vůbec, což je podle právníka v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu. Společnost podle Zoufalého prozatím platí zálohy na nájem ve výši 340 tisíc korun. S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových by nyní chtěla uzavřít nájemní smlouvu.
Česká vláda v květnu 2023 zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. Moskva dle vyjádření tehdejších vládních představitelů pozemky využívá k jiným než diplomatickým účelům, takže není důvod je nadále poskytovat bezplatně.
Diplomatický servis podal kvůli užívání pozemků další žalobu k pražskému městskému soudu. Nejvyšší soud nedávno potvrdil, že spor může rozhodovat tuzemská justice, pražský městský soud by ho měl začít projednávat ve čtvrtek.