Stát chce miliony za pronájem pozemků. Na firmu je převedlo Rusko

Na pozemcích stálo technické centrum, které kdysi mělo rozvíjet československo-sovětskou spolupráci. Komplex se od osmdesátých let příliš nezměnil. Sovětský svaz ho postavil, když od tuzemské vlády dostal pozemky do bezplatného užívání. Po rozpadu SSSR přešly do soukromých rukou.

Dnes budovy vlastní společnost se zkratkou SSR neboli Simply Service Rent, jejíž majitelkou je další společnost se sídlem na Kypru. Firma objekty pronajímá, ale za užívání pozemků několik let neplatila. Stát si podle advokáta firmy o nájem řekl až v roce 2017. „Všichni se domnívali, že se na to nadále vztahuje bezúplatné užívání, které přešlo na žalovanou,“ řekl advokát žalované společnosti Vladimír Zoufalý.

Dohodu stát odmítl

Stát chce nyní nájem doplatit. Za tři roky užívání jde celkem o třináct milionů korun. První instance to odmítla, nadřízený soud jí ale případ vrátil. Případ je tak znovu na začátku. „Je možné, že dojde k nějakému byť i třeba částečnému vyhovění nároku. Ale je to jen můj předběžný právní názor,“ uvedla soudkyně z Obvodního soudu pro Prahu 5 Dita Staňková.

Výzvu k dohodě ve čtvrtek zástupce státu odmítl a případ nechtěl ani komentovat. Advokát a jednatelka žalované firmy naopak tvrdí, že se domluvit chtějí i proto, že po dobu soudního řízení mohou areál jen omezeně pronajímat.

„Přicházíme o peníze. Tím chtějí, abychom vykrváceli, nebo já nevím,“ nechal se slyšet advokát Zoufalý. Na částku třináct milionů korun, kterou požaduje stát, přistoupit s jednatelkou firmy nechce a přirovnal ji k financím, které platí například benzinové pumpy.