Německý odpad z Jiříkova zmizí do deseti týdnů. Může to zaplatit Bavorsko

Odvoz desítek tun nelegálního německého odpadu z Jiříkova zaplatí Bavorsko, pokud to nezajistí hornofalcká firma Roth International, která se mezitím ocitla v insolvenci, řeklo mnichovskému listu Münchner Merkur bavorské ministerstvo životního prostředí. Jeho šéf Thorsten Glauber se v pondělí s českým ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) dohodli, že nepovolená skládka zmizí do osmi až deseti týdnů.

Termín odvozu do deseti týdnů už Hladík oznámil na konci března po telefonickém jednání s Glauberem. Firma Roth International z hornofalckého Weidenu, která odpad přivezla nejen do Jiříkova, ale také do Brna – Horních Heršpic, se mezitím ocitla v insolvenci. To vyvolalo otázky, kdo zhruba pět set tun odpadu z obou míst odveze. Právě o této otázce nyní Hladík s Glauberem hovořili.

Mluvčí bavorského ministerstva životního prostředí Thomas Marzahn k tomu řekl, že pokud odpad kvůli insolvenci nebude moci odvézt firma Roth International, bude možné přistoupit k takzvanému náhradnímu plnění. „V takovém případě by odvoz a likvidaci uskutečnil Svobodný stát Bavorsko,“ řekl Marzahn.