Kritický nedostatek jídla. Mezinárodní soud projednává izraelskou blokádu Gazy

Mezinárodní soud v Haagu v pondělí začal projednávat další stížnost na Izrael, a to kvůli blokádě, kterou armáda židovského státu uvalila na Pásmo Gazy téměř před šedesáti dny. Znamená to, že k více než dvěma milionům obyvatel tohoto území neproudí žádná humanitární pomoc. Pro řadu z nich začíná být nedostatek jídla kritický. OSN uvádí, že podvýživou trpí pětina z více než padesáti tisíc těhotných žen v Pásmu.

„Jasné důkazy ukazují, že pod vedením OSN a jejího generálního tajemníka zaměstnávala (agentura OSN) UNRWA teroristy, kteří se aktivně účastnili masakru ze 7. října (2023),“ prohlásil izraelský ministr zahraničí Gideon Saar.

Právě OSN spolu s Palestinci podnět k soudu v Haagu podala. Podle organizace se zásoby jídla v Pásmu Gazy velmi rychle tenčí. Izrael na to namítá, že 25 tisíc kamionů s humanitární pomocí, které se tam dostaly před blokádou, zneužili teroristé z Hamásu k tomu, aby obnovili své vojenské schopnosti.

Více než pětina těhotných žen trpí podvýživou

OSN uvádí, že pětina z více než padesáti tisíc těhotných žen v Pásmu Gazy trpí podvýživou. Pětina dětí, které se v Pásmu Gazy narodily během února a března, poté přišla na svět předčasně nebo s komplikacemi spojenými s podvýživou. Nemocnice navíc nedostávají ani léky.

Jasmin Siamová, která v polovině dubna prožívala sedmý měsíc těhotenství, žila v uprchlickém táboře v Chán Júnisu ve stanu odkázaná na konzervy. Pořádné jídlo měla naposledy koncem února. Dne 2. března navíc začala izraelská blokáda.

„Není ovoce, není maso, nejsou ryby. Nejsou ani mléčné výrobky a sýry. Nic, co by mohlo pomoci těhotné ženě,“ popsala na začátku dubna situaci Jasmin. V noci pocítila bolesti, ale kvůli strachu z bombardování a střelby se do nemocnice dostala až po rozednění.

„Trápí ji vážný zánět, jeví příznaky předčasného porodu. Možná kvůli tomu všemu nakonec o dítě přijde,“ informovala gynekoložka Arwa Bištahová. O den později Jasmin skutečně porodila mrtvého syna, její manžel ho odvezl rovnou na hřbitov. „Jsem vyčerpaná a velmi smutná. Čekala jsem na něj každý den, každou hodinu,“ uvedla Jasmin.