Koalice probere reakci na nejmenování Turka, čeká ji hlasování o důvěře vládě


Chystanou žalobu poslance Motoristů Filipa Turka na ochranu osobnosti a další kroky, které strana chystá proti rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat Turka ministrem životního prostředí, v pondělí projedná koaliční rada ANO, SPD a Motoristů. Lídři vládní koalice se sejdou ve Strakově akademii ráno před jednáním vlády. Hovořit zřejmě budou i o situaci ve sněmovně před hlasováním o důvěře kabinetu. Několik poslanců SPD spojuje svůj hlas s koncem muniční iniciativy. Celkem disponují strany v dolní parlamentní komoře 108 hlasy.

Premiér Andrej Babiš v uplynulém týdnu potvrdil, že v organizaci nákupu munice pro Ukrajinu bude Česko pokračovat, stát už ale do projektu nebude vkládat vlastní peníze. Předseda SPD Tomio Okamura to označil za kompromis, který se odvíjí od role hnutí jako menšího koaličního partnera. Nejistý je při hlasování o důvěře Babišově kabinetu postoj Jaroslava Foldyny (SPD), jenž žádá vysvětlení důvodů pro pokračování v muniční iniciativě, pochybnosti vyslovilo i několik dalších.

K vyslovení důvěry vládě stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců na rozdíl od hlasování o nedůvěře, pro niž musí navrhovatelé získat nejméně 101 hlasů. Rozhodovat o důvěře poslanci budou v úterý nebo ve středu.

Koalice by měla také jednat o dalších opatřeních souvisejících s Ukrajinou, která téměř čtyři roky čelí ruské agresi. ANO, SPD a Motoristé připravují zpřísnění podmínek dočasné ochrany uprchlíků, například zkrácení doby, po kterou mohou ze země vycestovat.

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Kyjevě se svým protějškem Andrijem Sybihou

Koalice projedná rozhodnutí prezidenta Pavla nejmenovat Turka ministrem

Premiér chce s koaličními partnery hovořit o dopise, v němž mu v pátek prezident odůvodnil rozhodnutí nejmenovat Turka ministrem. Pavel v něm mimo jiné uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy z mladické nerozvážnosti.

Turka se dopis dotkl a chce na prezidenta podat žalobu. Váhu takového kroku zpochybnila v neděli místopředsedkyně ANO a ministryně financí Alena Schillerová, je podle ní otázkou, zda by Turkova žaloba měla šanci na úspěch vzhledem k tomu, že odmítnutý kandidát na ministra životního prostředí musí jako veřejně činná osoba strpět vyšší míru kritiky.

Kompetenční žalobu Motoristé opakovaně odmítli použít s vysvětlením, že nechtějí měnit dosavadní ústavní uspořádání. Obracet se na Ústavní soud nechce podle dosavadních vyjádření ani premiér Babiš.

Turek podá žalobu na Pavla. Chce omluvu za zdůvodnění, proč nemá být ministrem
Poslanec za Motoristy Filip Turek

Vláda projedná zřízení zmocněnce pro digitalizaci či rady pro duševní zdraví

Koalice probere reakci na nejmenování Turka, čeká ji hlasování o důvěře vládě

Chystanou žalobu poslance Motoristů Filipa Turka na ochranu osobnosti a další kroky, které strana chystá proti rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat Turka ministrem životního prostředí, v pondělí projedná koaliční rada ANO, SPD a Motoristů. Lídři vládní koalice se sejdou ve Strakově akademii ráno před jednáním vlády. Hovořit zřejmě budou i o situaci ve sněmovně před hlasováním o důvěře kabinetu. Několik poslanců SPD spojuje svůj hlas s koncem muniční iniciativy. Celkem disponují strany v dolní parlamentní komoře 108 hlasy.
před 24 mminutami

před 52 mminutami

Turek přiznal žalobou porážku, míní Demetrashvili. Podal bych ji taky, říká Gregor

Filip Turek (za Motoristy) tím, že oznámil podání žaloby na prezidenta, přiznal porážku v boji, což bohužel ukazuje nějaké ego, uvedla v Duelu ČT24 pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. Chtěla by vědět, jak se Motoristé postaví k tomu, když soudy rozhodnou, že dopis prezidenta Petra Pavla byl na místě a že nešlo o urážku. „Je to zodpovědné zralé rozhodnutí, jak se může politik v rámci mezí, aby nedělal z české politiky cirkus jako jiní politici, ohradit proti tomu, co je o něm řečeno,“ řekl poslanec Matěj Gregor (Motoristé). Pokud by o něm jakýkoliv politik psal takové věci jako prezident o Turkovi, podal by žalobu také, dodal.
před 5 hhodinami

Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

Lidé si připomínají rok od tragického požáru v restauraci U Kojota v Mostě. Na místě tehdy zemřelo šest lidí, jedna žena pak podlehla zraněním po dvou dnech. Jde o šestý nejtragičtější případ tohoto druhu od roku 1990. Po neštěstí následovaly série kontrol v několika podnicích. Probíhat budou také ve Švýcarsku, kde si požár baru v lyžařském středisku Crans-Montana vyžádal na šedesát životů.
před 5 hhodinami

Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt řidič a spolujezdec z osobního auta, které ujíždělo policistům. Silnice I/32 je nyní uzavřená, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, policie vyšetřuje okolnosti nehody, řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Lehčí zranění utrpěl řidič cisterny, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
před 8 hhodinami

Zákazník chce SUV, regulace jdou proti trendu, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

Trh s novými auty v Česku ožívá. Loni jich zákazníci koupili téměř 249 tisíc, meziročně zhruba o sedm procent víc. Stoupal i podíl vozů s alternativním pohonem, čistě elektrická auta ale představovala stále výraznou menšinu. O aktuálních trendech v automobilovém průmyslu, očekáváních pro rok 2026 i evropských regulacích v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali generální ředitelka AURES Holdings Karolína Topolová, výkonný ředitel sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl a generální ředitel zastoupení značek Toyota a Lexus pro ČR Martin Peleška. Debatou provázeli Jakub Musil a Tereza Gleichová.
před 8 hhodinami

V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz byl omezen

Provoz na brněnském hlavním nádraží je po částečném vykolejení lokomotivy znovu obnovený, omezení skončilo před 16:00. Lokomotiva ráno částečně vykolejila při posunu. Většina dálkových spojů jela odklonem podobně jako regionální vlaky, které v některých úsecích ale nahradily i autobusy. Novinářům to sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka a na webu o tom informovaly České dráhy. Podle Kavky ve vykolejené soupravě necestovali lidé.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Udržet deficit rozpočtu pod 300 miliardami bude velmi obtížné, míní Schillerová

Udržet deficit státního rozpočtu na letošní rok pod 300 miliardami korun bude velmi obtížné. Jednotliví ministři dostali za úkol šetřit, řekla v Otázkách Václava Moravce ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh připravený předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS) počítal s deficitem 286 miliard korun. Ten ale podle Schillerové neodpovídal skutečnosti.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
