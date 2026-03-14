Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Při izraelském úderu na zdravotnické středisko v jiholibanonském městě Burdž Kalavíja zahynulo v noci na sobotu nejméně dvanáct zdravotníků, uvedlo podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Letectvo židovského státu v odvetě za raketové a dronové útoky proíránského teroristického hnutí Hizballáh každý den útočí na cíle na území Libanonu. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Jeruzalém k přímým jednáním s Bejrútem o příměří.

Mezi oběťmi úderu na zdravotnické středisko mají být lékaři, záchranáři a ošetřovatelé. Podle libanonské agentury NNA středisko patří zdravotnické organizaci spadající pod teroristické hnutí Hizballáh, která poskytuje veřejnosti lékařskou péči v síti svých nemocnic, klinik a lékáren.

Izraelská armáda v sobotu po útoku obvinila Hizballáh, že zneužívá zdravotnická zařízení a vozidla k vojenským účelům, píše server The Times of Israel.

Letectvo židovského státu ráno zasáhlo také budovu na předměstí Burdž Hammúd na severu Bejrútu, na kterou udeřilo už v pátek. Většinu obyvatel tohoto předměstí tvoří křesťané, především Arméni.

Írán a Hizballáh rozdrtíme, řekl Netanjahu. Promluvil poprvé od začátku úderů
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Izraelské údery byly hlášeny i z dalších míst v Libanonu. Armáda tvrdí, že od začátku války zničila v Libanonu více než 110 velitelských stanovišť Hizballáhu.

Hnutí Hizballáh během soboty zaútočilo na sever Izraele drony a raketami. Podle serveru ToI nebyla prozatím hlášena žádná zranění. Hnutí podle armády židovského státu odpaluje v průměru sto raket denně. Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že už zahájily 48. vlnu vzdušných úderů na Izrael a na americké cíle v oblasti Blízkého východu.

Izrael bombardoval Libanon, Hizballáh útočil na židovský stát i Sýrii
Trosky domu v Bejrútu po izraelském útoku (9. 3. 2026)

Macron nabízí Paříž k mírovým jednáním

Macron vyzval Jeruzalém k přímým jednáním s Bejrútem o příměří, jako dějiště rozhovorů nabídl Paříž. Francouzský prezident to uvedl na síti X, kde varoval před pádem Libanonu do chaosu.

„Hizballáh musí okamžitě zastavit eskalaci konfliktu. Izrael musí ukončit rozsáhlou ofenzivu a přestat s masivními leteckými údery, obzvláště poté, co kvůli bombardování opustily domovy stovky tisíc lidí,“ napsal Macron.

Libanonský prezident Joseph Aún tento týden vyjádřil ochotu s Izraelem vést přímá jednání ve snaze ukončit válku mezi Hizballáhem a Jeruzalémem, která vypukla 2. března, krátce po izraelsko-amerických útocích na Írán. Izrael to ale odmítl s tím, že na takový krok už je pozdě. Macron poznamenal, že o věci v pátek hovořil s Aúnem a s předsedou libanonského parlamentu Nabím Barrím a že Francie je připravena jednání uspořádat.

Židovský stát na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu židovského státu před útoky Hizballáhu.

Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 773 mrtvých, včetně 103 dětí, uvedla agentura NNA. Zraněno bylo 1933 osob. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo jedenáct civilistů.

Teherán chce v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřit v Emirátech

Teherán chce v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřit v Emirátech

05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

před 1 hhodinou
Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

před 3 hhodinami
Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

před 3 hhodinami
Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

06:54Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

08:20Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

00:46Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Teherán chce v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřit v Emirátech

Spojené státy začnou velmi brzy doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky. Uvedl to podle agentur americký prezident Donad Trump. Oznámil rovněž, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Teherán slíbil odvetu.
Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

Změny klimatu, dopady nástupu umělé inteligence, rusko-ukrajinská válka a teď i konflikt s Íránem. Lidé v současném světě čelí enormní vlně negativních zpráv. Psycholožka Alena Slezáčková radí nasadit mediální dietu, tedy vybalancovat míru informací a nenechat se jimi zahltit. Naopak varuje před permanentním scrollováním na mobilu. Před malými dětmi by se situace neměla bagatelizovat, míní rovněž psycholožka.
Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

V Bagdádu byl v sobotu časně ráno zasažen areál americké ambasády, nad kterým pak byl pozorován oblak černého dýmu, uvedla agentura AFP. Informace se ale rozcházejí ohledně typu úderu. Podle prvního iráckého bezpečnostního zdroje zasáhl jednu z budov dron, podle dalšího zdroje dopadla na přistávací plochu pro helikoptéru raketa. Velvyslanectví se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo.
Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli a nejméně patnáct dalších utrpělo zranění při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast, informoval na telegramu šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska.
Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze v Amsterdamu v noci poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že výbuch zasáhl vnější zeď školy ve čtvrti Buitenveldert a způsobil pouze menší škody. Žádné oběti nejsou hlášeny.
Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by měla dostat zhruba deset miliard dolarů (asi 214 miliard korun) za zprostředkování dohody o převzetí kontroly nad aktivitami sociální sítě TikTok ve Spojených státech. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Trump odmítl Putinův návrh na přesun íránského uranu do Ruska, píše Axios

Ruský vládce Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války USA a Izraele s Íránem, šéf Bílého domu jeho nabídku odmítl. S odvoláním na své zdroje to napsal server Axios. Washington ani Moskva tyto informace nekomentovaly.
