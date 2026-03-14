Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon

Při izraelském úderu na zdravotnické středisko v jiholibanonském městě Burdž Kalavíja zahynulo v noci na sobotu nejméně dvanáct zdravotníků, uvedlo podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Letectvo židovského státu v odvetě za raketové a dronové útoky proíránského teroristického hnutí Hizballáh každý den útočí na cíle na území Libanonu. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Jeruzalém k přímým jednáním s Bejrútem o příměří.
Mezi oběťmi úderu na zdravotnické středisko mají být lékaři, záchranáři a ošetřovatelé. Podle libanonské agentury NNA středisko patří zdravotnické organizaci spadající pod teroristické hnutí Hizballáh, která poskytuje veřejnosti lékařskou péči v síti svých nemocnic, klinik a lékáren.
Izraelská armáda v sobotu po útoku obvinila Hizballáh, že zneužívá zdravotnická zařízení a vozidla k vojenským účelům, píše server The Times of Israel.
Letectvo židovského státu ráno zasáhlo také budovu na předměstí Burdž Hammúd na severu Bejrútu, na kterou udeřilo už v pátek. Většinu obyvatel tohoto předměstí tvoří křesťané, především Arméni.
Izraelské údery byly hlášeny i z dalších míst v Libanonu. Armáda tvrdí, že od začátku války zničila v Libanonu více než 110 velitelských stanovišť Hizballáhu.
Hnutí Hizballáh během soboty zaútočilo na sever Izraele drony a raketami. Podle serveru ToI nebyla prozatím hlášena žádná zranění. Hnutí podle armády židovského státu odpaluje v průměru sto raket denně. Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že už zahájily 48. vlnu vzdušných úderů na Izrael a na americké cíle v oblasti Blízkého východu.
Macron nabízí Paříž k mírovým jednáním
Macron vyzval Jeruzalém k přímým jednáním s Bejrútem o příměří, jako dějiště rozhovorů nabídl Paříž. Francouzský prezident to uvedl na síti X, kde varoval před pádem Libanonu do chaosu.
„Hizballáh musí okamžitě zastavit eskalaci konfliktu. Izrael musí ukončit rozsáhlou ofenzivu a přestat s masivními leteckými údery, obzvláště poté, co kvůli bombardování opustily domovy stovky tisíc lidí,“ napsal Macron.
Libanonský prezident Joseph Aún tento týden vyjádřil ochotu s Izraelem vést přímá jednání ve snaze ukončit válku mezi Hizballáhem a Jeruzalémem, která vypukla 2. března, krátce po izraelsko-amerických útocích na Írán. Izrael to ale odmítl s tím, že na takový krok už je pozdě. Macron poznamenal, že o věci v pátek hovořil s Aúnem a s předsedou libanonského parlamentu Nabím Barrím a že Francie je připravena jednání uspořádat.
Židovský stát na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu židovského státu před útoky Hizballáhu.
Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 773 mrtvých, včetně 103 dětí, uvedla agentura NNA. Zraněno bylo 1933 osob. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo jedenáct civilistů.
