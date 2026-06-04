Izrael a Libanon se dohodly na obnovení příměří, v Libanonu budou bezpečné zóny

Izrael a Libanon se ve středu dohodly na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. Obě země také odsoudily útoky Íránu na země v regionu a jeho narušování stability na Blízkém východě, uvedli ve středu po dvoudenním jednání ve Washingtonu ve společném prohlášení zástupci USA, Libanonu a Izraele.
Pilotní bezpečnostní zóny mají být zřízeny „urychleně“ a výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly, které ze zón vyloučí všechny „nestátní“ aktéry. To podle dohody umožní pokrok ke komplexní mírové a bezpečnostní dohodě. Podle agentury AP není zatím jasné, jak budou tyto zóny vytvořeny.
Zástupci všech tří zemí také znovu potvrdili, že o budoucnosti vztahů mezi Izraelem a Libanonem musí rozhodnout jejich suverénní vlády. V této souvislosti odmítli jakýkoliv pokus třetí strany o to, aby si „budoucnost Libanonu vzala jako rukojmí“. To je podle AP narážka na Írán, který podporuje Hizballáh a který trvá na tom, aby byly izraelské útoky na Libanon zastaveny jako součást předběžné dohody s USA o ukončení konfliktu s Íránem. Příměří mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna.
Izrael a Libanon nemají vůči sobě nepřátelské úmysly, píše se v dokumentu
Delegace projednaly rovněž bezpečnostní rámec usilující o suverenitu, bezpečnost a územní celistvost Libanonu a Izraele, s čímž souvisí rozpuštění nestátních ozbrojených skupin a zabránění jejich opětovnému vzniku. Izrael znovu potvrdil, že jeho bezpečnost a územní celistvost lze zajistit pouze odzbrojením Hizballáhu a rozpuštěním jeho infrastruktury v celém Libanonu.
Libanon opět potvrdil nutnost vzájemného respektování mezinárodně uznávaných hranic a zdůraznil zásady územní celistvosti a státní suverenity. Zavázal se také posílit kapacity armády s podporou USA.
„Izrael a Libanon znovu potvrdily, že vůči sobě nemají žádné nepřátelské úmysly, a zavázaly se pokračovat v přímých jednáních s cílem budovat důvěru, vyřešit všechny nevyřešené otázky a usilovat o komplexní dohodu mezi oběma zeměmi,“ píše se v dokumentu. Politická a bezpečnostní jednání s cílem dosáhnout komplexní dohody by měla začít v týdnu od 22. června.
Boje mezi Izraelem a proíránským Hizballáhem se zintenzivnily v březnu v souvislosti s válkou Izraele a USA proti Íránu zahájené 28. února. Izrael v jižním Libanonu zároveň vytváří nárazníkovou zónu a rozšiřuje území, které nově okupuje. V rámci dohody o příměří uzavřené 17. dubna mohl Izrael své vojáky na libanonském území ponechat. Od 2. března bylo v Libanonu zabito nejméně 3516 lidí a 1,2 milionu dalších muselo opustit své domovy. Kvůli konfliktu zemřelo na jihu Libanonu či u hranic také 27 izraelských vojáků a na severu Izraele dva civilisté.
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