Ukrajina opět udeřila na sklady Wildberries


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajina se podle ruských úřadů v noci na úterý znovu zaměřila na sklady u Moskvy a Petrohradu včetně skladiště největšího ruského on-line prodejce Wildberries. Požáry vypukly ve skladových komplexech ve vesnici Krasnyj Bor v Leningradské oblasti a ve městě Čechov v Moskevské oblasti. V útocích během noci pokračovala také Moskva. Ruský vzdušný útok na severoukrajinské město Sumy zabil jednoho člověka a několik dalších zranil, uvedl velitel vojenské správy ukrajinské Sumské oblasti Oleh Hryhorov.

Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko na telegramu tvrdí, že drony poblíž Petrohradu, druhého největšího ruského města, zasáhly skladové prostory. Při útoku měla být zraněna jedna osoba.

Zástupci Wildberries potvrdili, že při útoku začal hořet sklad společnosti v blízkosti Petrohradu. Podle gubernátora Tverské oblasti, kterého citovala agentura Reuters, poškodil také tam dronový útok jeden ze skladů Wildberries.

Gubernátor Andrej Vorobjov na telegramu napsal, že pět lidí zahynulo a šest bylo zraněno po útoku ukrajinských dronů na Moskevskou oblast. Vypukl požár ve skladu, který byl později uhašen, dodal bez uvedení podrobností.

V Bělgorodské oblasti poblíž Ukrajiny byla podle místních úřadů v noci zabita jedna žena a dvě osoby byly zraněny poté, co dron zasáhl automobil. Informace nelze nezávisle ověřit.

Ukrajinská armáda na logistická centra Wildberries a někdy i na sklady konkurence útočí prakticky denně od poloviny července. Kyjev tohoto internetového prodejce zařadil na svůj sankční seznam s tvrzením, že pomáhá v zásobování ruské armády. Stejně pak zdůvodňuje ruská armáda své útoky na poštovní logistická centra na ukrajinském území.

Ruský útok na Sumy

Moskva v noci na úterý útočila na severoukrajinské město Sumy. „Rusové zaútočili na civilní infrastrukturu města pomocí řízených leteckých bomb,“ uvedl Hryhorov na telegramu. „Bohužel máme v tuto chvíli informace o jedné oběti. Jsou zde také zranění,“ dodal.

Později na telegramu napsal, že při útocích ruských raket v noci zemřela žena a dvě děti, dívky ve věku pěti a deseti let. Další čtyři lidé podle něj vyhledali lékařskou pomoc.

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně, na kterou útočí ruská armáda.

Ukrajina udeřila na další sklad Wildberries, Rusko zasáhlo čerpací stanici
Dron An-196 Ljutyj

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