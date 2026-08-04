Vrchní soud zrušil rozsudek v kauze vynášení informací lihové mafii


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Olomoucký vrchní soud zrušil rozsudek v kauze vynášení informací z Celní správy lihové mafii. Odvolání tří obžalovaných včetně organizátora rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem Radka Březiny a státního zástupce soud projednal v neveřejném jednání, potvrdil mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik. Zlínský soud se případem, ve kterém vynesl podmíněné i nepodmíněné tresty, zabýval loni v červnu. Vrchní soud kauzu obdržel letos v lednu.

Případem se vrchní soud zabýval minulý týden. Podle justiční databáze bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a věc mu byla vrácena k novému projednání.

„S ohledem na to, že bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání, nemohu říci způsob rozhodnutí ani důvod tohoto rozhodnutí,“ uvedl mluvčí vrchního soudu. Důvody rozhodnutí může soud oznámit až poté, co usnesení vypracuje a obdrží jej všechny strany.

Soudce zlínské pobočky brněnského krajského soudu loni v červnu nepravomocně odsoudil čtyři lidi včetně Radka Březiny. Odvolání podali státní zástupce a tři obžalovaní, Březina a někdejší celníci Světlana Ťavodová a František Podešva.

Soud uložil Březinovi čtrnáctiletý trest v lihové kauze
Radek Březina u soudu v březnu 2023

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Březinovi soud uložil souhrnný trest čtrnáct let vězení a propadnutí celého majetku. Podstatnou část trestu vězení si odpykal už dříve v hlavní větvi lihové kauzy, v níž mu soudy v minulosti uložily trest třináct let. Loni v červnu, těsně před vynesením zlínského rozsudku, byl propuštěn podmíněně na svobodu, trest mu třebíčský soud zkrátil o pět měsíců. Ťavodové uložil soud ve Zlíně úhrnný trest sedm let vězení a Podešvovi čtyřletou podmínku.

V případu byl krajským soudem odsouzen také Ivan Kovářík, někdejší správce Březinových nemovitostí. Soud mu uložil souhrnný trest deset let vězení, odvolání nepodal. Také on si část trestu vězení odpykal dříve v jiné větvi lihové kauzy.

Krajský soud přistoupil též k trestům zákazu činnosti nebo propadnutí majetku. V případu byl obžalovaný i někdejší celník Zdeněk Minařík, soud ho obžaloby zprostil. Zprošťující rozsudek vynesl v případě některých žalovaných skutků i u dalších obžalovaných.

Vrchní soud zrušil rozsudek nad Březinou
Radek Březina (vpravo)

Případ spadá do let 2004 až 2012 a má souvislost s kauzou lihové mafie a produkcí nezdaněného lihu ve firmě Morávia-Chem, kterou Březina skrytě vlastnil. Celníci podle spisu pomáhali skupině kolem Březiny krátit spotřební daň z lihu a její podporou se podíleli na mnohamiliardové škodě.

Někteří členové Celní správy se podle žalobce nechali uplatit a zcela participovali na trestné činnosti organizované zločinecké skupiny. Podle Březiny skupina uplacené celníky nepotřebovala, tvrdil, že její činnost byla prakticky neodhalitelná.

Hlavní větev kauzy lihové mafie zahrnuje období let 1998 až 2013, kdy organizovaná skupina podle žalobců obchodovala s 21 miliony litrů nezdaněného lihu. Způsobený únik na daních vrchní soud už dříve vyčíslil na více než 5,65 miliardy korun.

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