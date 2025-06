Zlínský soud uložil Radku Březinovi čtrnáctiletý trest v lihové kauze

V lihové kauze celníků uložil ve středu zlínský krajský soud Radku Březinovi souhrnný trest čtrnáct let vězení a propadnutí celého majetku. Podstatnou část trestu vězení si odpykal už dříve v hlavni větvi lihové kauzy, v níž soudy organizátorovi obchodů s nezdaněným lihem v minulosti uložily trest třinácti let. Z něj si před nedávným podmíněným propuštěním odpykal dvanáct let a sedm měsíců.

Za zneužití pravomoci úřední osoby a veřejného činitele a účastenství na nich, podplacení, přijetí úplatku, účast na organizované zločinecké skupině a další trestné činy a přečiny obžalovaným hrozilo až šestnáct let vězení.

Kauza vynášení informací z Celní správy lihové mafii spadá do let 2004 až 2012. Březina i celníci vinu odmítli. Kovářík se přiznal k předávání peněz jednomu už dříve odsouzenému celníkovi.

Soud uložil Ťavodové úhrnný trest sedm let vězení, Podešvovi čtyřletou podmínku a Kováříkovi souhrnný trest deset let vězení. Také on si část trestu vězení už odpykal v jiné větvi lihové kauzy. V případu zlínský soud přistoupil též k trestům zákazu činnosti nebo propadnutí majetku.

Žalobce žádal pro Březinu a Kováříka tresty vězení v délce šestnácti a deseti let, Ťavodovou dvanácti let, Minaříka jedenácti let a Podešvu šest a půl roku vězení. Březinův obhájce navrhl zastavení trestního stíhání, další advokáti žádali pro klienty zproštění viny.

Daňové úniky za miliardy korun

Hlavní větev kauzy zahrnuje období let 1998 až 2013, kdy organizovaná skupina podle žalobců obchodovala s jednadvaceti miliony litrů nezdaněného lihu. Způsobený únik na daních vrchní soud už dříve vyčíslil na více než 5,65 miliardy korun.

Před nedávnem Březinu podmíněně propustil třebíčský okresní soud, trest vyměřený olomouckým vrchním soudem mu zkrátil o pět měsíců.