Benzin je nejlevnější za více než čtyři roky


Benzin v Česku je nyní nejlevnější za více než čtyři roky. Od minulého týdne cena Naturalu 95 klesla o 41 haléřů na průměrných 33,35 koruny za litr. Nižší byla naposledy v červenci 2021. O více než čtyřicet haléřů zlevnila za týden také nafta, prodává se v průměru za 32,62 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Ještě na konci listopadu byly pohonné hmoty v Česku nejdražší od jara, pak ale začaly výrazně zlevňovat. Před rokem o Vánocích byl benzin dražší v průměru o 2,32 koruny, za naftu tehdy motoristé platili v průměru o 2,24 koruny více.

Nejlevnější paliva natankují momentálně řidiči v Karlovarském kraji. Litr benzinu tam stojí v průměru 32,65 koruny. Pod 33 korun se jeho průměrná cena dostala ještě v Libereckém, Ústeckém, Zlínském a těsně i Jihočeském kraji. Litr nafty je v Karlovarském kraji průměrně za 32,01 koruny.

Naopak nejdražší zůstávají pohonné hmoty nadále v Praze. Benzin je v hlavním městě průměrně k dostání za 34,2 koruny za litr. V žádném jiném regionu Česka se průměrná cena Naturalu přes 34 korun nedostala. Naftu pak prodávají čerpací stanice v metropoli průměrně za 33,8 koruny za litr.

Pohonné hmoty jsou nejdražší od jara
„Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v minulém týdnu výrazně klesly. Ceny ropy se však postupně stabilizují, to samé platí také pro velkoobchodní ceny pohonných hmot. Benzin i nafta budou dále zlevňovat, ale potenciál cenového poklesu se postupně uzavírá,“ popsal analytik XTB Jiří Tyleček.

Ceny benzinu i nafty na čerpacích stanicích by v závěru roku mohly být přibližně o dvacet haléřů na litr příznivější ve srovnání s vánočním týdnem, podotkl dále Tyleček. Výrazný pokles teplot by však mohl podle něj příznivý scénář zhatit.

Orlen Unipetrol vykázal ztrátu a řeší potíže dvou svých rafinerií
Areál Orlen Unipetrol

