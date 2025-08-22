Výroba pohonných hmot v Česku je nyní omezená. Rafinerie v Litvínově, jedna ze dvou, jež v zemi produkují benzin a naftu, funguje na menší než poloviční výkon. Na vině je závada hlavního kompresoru na etylenové jednotce. Orlen Unipetrol proto požádal o zápůjčku ze státních hmotných rezerv. Stát mu poskytne padesát milionů litrů motorové nafty. Druhá rafinerie firmy, v Kralupech nad Vltavou, pak řeší potíže s kontaminovanou ropou. Za první pololetí vykázala společnost ztrátu pět miliard korun.
Orlen Unipetrol vykázal ztrátu a řeší potíže dvou svých rafinerií
V současné době jede rafinerie v Litvínově na zhruba čtyřicet procent výkonu. „A proto, abychom překlenuli nejbližší dny, než přenastavíme náš logistický řetězec v rámci Evropy, jsme požádali státní hmotné rezervy o zápůjčku,“ uvedl mluvčí Orlenu Unipetrol Pavel Kaidl.
Příčiny závady společnost zjišťuje, jak dlouho přesně bude omezení trvat, zatím neví. Padesát milionů litrů nafty, které jí půjčil stát, už čerpá. „Orlen nám dá finanční jistinu ve výši jedné miliardy korun, parametr vrácení nejpozději do konce roku a námi zapůjčená nafta nesmí opustit Českou republiku. Cílem je stabilita zásobování v letní sezóně,“ vyjádřil se k situaci předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.
Provoz litvínovské rafinerie ale v posledním roce ovlivnilo hned několik faktorů. Například nález letecké pumy, plánovaná dvouměsíční odstávka nebo aktuální poškození etylenové jednotky. „Pro nás je klíčové, abychom uspokojili český trh, to znamená, že jsme stopli všechny exporty a zároveň jsme požádali naše zahraniční partnery, aby nám vypomohli a zaslali motorovou naftu k nám do Česka,“ zmiňuje mluvčí.
Potíže s kontaminovanou ropou
Vedle litvínovské rafinerie vyrábí paliva v Česku ještě závod v Kralupech nad Vltavou. Je ale menší a neprodukuje tolik nafty. Denně odsud vyjedou nižší stovky cisteren, které rozvážejí paliva primárně po čerpacích stanicích ve Středočeském kraji.
Kralupská rafinerie aktuálně řeší kontaminovanou ropu, která do Česka dorazila koncem července z Ázerbájdždánu. Ta má nadlimitní obsah chloru. Závod ji bude postupně přimíchávat do dalších dodávek tak, aby nepoškodila zařízení rafinerie. „Předpokládáme, že kontaminovanou ropu dokážeme plně zpracovat během následujících měsíců, zhruba do konce roku,“ odhadl mluvčí Kaidl.
Česko není ve výrobě paliv soběstačné. Za prvních pět měsíců letošního roku dovezlo víc než polovinu spotřebovaných pohonných hmot. Na import paliv ze zahraničí se zaměřuje i společnost Čepro. „S tím, jak se vyvíjí situace a s tím, jak docházelo třeba v minulosti k odstávkám jednotlivých rafinerií, tak jsme zjistili, že je potřeba čím dál více dovážet pohonné hmoty po železnici,“ řekl mluvčí firmy Čepro Marek Roll.
Například v pátek dorazily z Německa dva vlaky s naftou. Právě Němci, Slováci a Rakušané jsou největšími zahraničními dodavateli paliv do Česka. Benzin a nafta míří třeba ale i z Polska nebo Velké Británie. „Nejedná se však pouze o výrobce v těchto zemích, protože jejich prostřednictvím dovážíme i pohonné hmoty například z USA nebo z Blízkého východu,“ dodal Roll.