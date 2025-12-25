Soud poslal zápasníka Vémolu do vazby


Zápasník Karel „Karlos“ Vémola, který čelí obvinění z organizované drogové trestné činnosti, půjde do vazby. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 1. Vémolův advokát Vlastimil Rampula serveru Novinky.cz sdělil, že proti tomu podal stížnost. V kauze čelí obvinění tři lidé, hrozí jim až osmnáct let vězení.

Policie Vémolu zadržela v úterý, návrh na vzetí do vazby podal státní zástupce ve středu. Soud mu vyhověl. „Vazba byla uvalena prý z důvodu, že klientovi hrozí vysoký trest. Klient má zdravotní problémy. Budeme podávat stížnost i proti zahájení trestního stíhání, nebyly nám sděleny ani důkazy, které proti klientovi policie má,“ uvedl pro server Novinky.cz Rampula.

Vémola ve čtvrtek vypovídal u soudu. „Klient odmítl, že by s tím měl cokoli společného. I to, co je mu kladeno za vinu. Vypadá to, že jde spíš jen o nějaké informace z doslechu,“ popsal Rampula.

Policisté při úterní akci zadrželi tři lidi – dva v Praze a jednoho ve Středočeském kraji. Mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová následně sdělila, že všichni byli obviněni z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Protože se mělo jednat o organizovanou skupinu působící ve více státech, hrozí dvěma obviněným podle zákona až osmnáct let vězení, jednomu z nich pak maximálně dvanáct let.

Pět let staré jednání, tvrdí advokát

„Klient je obviněn z účasti na jednání, které se mělo stát před pěti lety, navíc v cizině, a za toto jednání je již příslušný pachatel odsouzen,“ sdělil ve středu Rampula. Uvedl, že nechápe, proč je Vémola s kauzou spojován. Důvody podle něj nejsou uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Policisté podle Rampuly zadrželi Vémolu ve chvíli, kdy mířil do nemocnice na operaci čelisti, takže ho vystavili zdravotním komplikacím. „Klient má nadále bolesti v čelisti, v sanici, takže teď budeme řešit, jak to zvládne Vězeňská služba ČR. Jestli absolvuje operaci, anebo ne, tam fakt hrozí kolaps,“ připojil ve čtvrtek Vémolův advokát.

Zadržení může mít pro Vémolu také „ekonomické dopady“, protože podle Rampuly může ovlivnit jednání zápasníka s obchodními partnery a sponzory. Novinky už dříve upozornily, že Vémola byl již v minulosti v Británii za drogový delikt odsouzen.

Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

