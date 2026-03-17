Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v jednom z blanenských okrsků při říjnových sněmovních volbách. Nebylo prokázáno, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud (NSS), který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28. Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existovalo ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl.
„Po výslechu všech jejích členů dospěl policejní orgán k závěru, že ve věci nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožňovaly zahájení trestního stíhání konkrétní osoby pro výše zmíněný trestný čin, přičemž nebylo ani jednoznačně prokázáno, že by šlo o jednání úmyslné,“ uvedla mluvčí Městského státního zastupitelství v Brně Barbora Vrzalová Jančíková.
Členové komise podle mluvčí v podstatě shodně uvedli, že si nejsou vědomi žádného pochybení. A že skutečnost, že jimi zjištěný výsledný součet platných hlasů, respektive preferenčních hlasů pro jednotlivé strany či hnutí, neodpovídá zjištěním NSS, si neumějí nijak vysvětlit.
Komise původně nepřipsala Pirátům v okrsku 28 žádný hlas, což se nezdálo jednomu z jejich příznivců, který je volil. Že Piráti v okrsku nějaké hlasy dostali, potvrdila také jedna členka volební komise. Piráti se proto obrátili na soud.
NSS si vyžádal volební dokumentaci z okrsku a přistoupil k přepočtu odevzdaných hlasů. Volební senát zjistil, že tam ve skutečnosti lidé odevzdali o dva platné hlasy více. Zároveň dospěl k závěru, že Piráti v daném okrsku obdrželi 20 hlasů, nikoli žádný, jak bylo uvedeno v zápisu. ANO má po přepočtu o 21 méně, STAN o dva víc, SPD o jeden víc.
Kvůli nezapočítání hlasů pro Piráty nebyly zohledněny ani preferenční hlasy pro jejich kandidáty, kterých bylo v okrsku odevzdáno 19. Neodpovídaly ani počty preferenčních hlasů pro dvanáct kandidátů hnutí ANO, přičemž některé početní odchylky byly podle soudu významné. Například kandidáti Taťána Malá a Pavel Outrata ve skutečnosti obdrželi jen polovinu původně připsaných kroužků.
Volby v celém Blansku vyhrálo hnutí ANO, získalo 33,18 procenta hlasů. Okrsek 28 tvoří části Absolonovy a Salmovy ulice, volební místnost byla v ZŠ Salmova 17. Komise tam v oficiálních výsledcích připsala ANO 45,45 procenta hlasů.