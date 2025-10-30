Výpadky eDokladů volby nejspíš neovlivnily, konstatoval soud

Výpadky aplikace eDoklady o volebním víkendu měly na výsledek hlasování nejspíš jen zanedbatelný vliv, Nejvyšší správní soud (NSS) tak zamítl voličskou stížnost, která na problémy s eDoklady poukazovala. Vyjádřil ale podiv nad nedostatečnou přípravou systému na hlasování. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
„Jeví se jako vysoce pravděpodobné, že pokud voliči nemohli prokázat při volbách svoji totožnost za užití zmíněné aplikace, využili fyzickou podobu občanského průkazu, a tudíž dopad v podobě nemožnosti volit byl velmi pravděpodobně zanedbatelný,“ stojí v rozhodnutí, jímž soud zamítl stížnost voliče z Prahy 9.
Soud může zasáhnout do voleb jen v případě, že se prokáže porušení zákonných pravidel hrubě ovlivňující výsledek. Žádné takové důkazy ale pisatel stížnosti nepředložil. Nejmenoval například žádného konkrétního voliče, který kvůli výpadku aplikace nemohl odevzdat svůj hlas.
„Dokonce takové tvrzení nevztahuje ani ke své osobě. Jakkoli se tedy mohou jevit jako logické jeho úvahy o tom, že může existovat skupina voličů, která byla v časové tísni či volila na voličský průkaz daleko od svého bydliště, a neměla tak k dispozici občanský průkaz ve fyzické podobě, stále se jedná pouze o spekulace, na základě kterých NSS jen stěží může zpochybnit výsledky voleb,“ konstatoval soud.
„Základní úkol státu“
NSS ale v rozsudku zdůraznil zásadní význam voleb, měla by jim vždy předcházet důkladná příprava a řádné prověření funkčnosti celého volebního procesu. Důsledkem jakéhokoliv pochybení, třeba ‚jen‘ technického, totiž může být narušení legitimity voleb a důvěry lidí v jejich správný výsledek.
„Příprava voleb a zajištění jejich řádného průběhu je jedním ze základních úkolů státu, kterému by měl vždy beze zbytku dostát. Uvedené platí tím spíše, objevují-li se ve veřejném prostoru v poslední době hlasy o možném ‚zmanipulování‘ volebních výsledků v (ne)prospěch té či oné politické strany,“ zdůraznil soud.
Státní volební komise v řízení u NSS připustila, že od zahájení hlasování v první den voleb docházelo k částečným výpadkům aplikace, které přetrvávaly až do podvečerních hodin. Voliči i volební komise však prý měli průběžně dostatek informací, eDoklady bylo možné nahradit běžným občanským průkazem, navíc problémy s aplikací se daly vyřešit její aktualizací.
Kvůli výpadkům rezignoval po volbách šéf Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd. Příčinou problémů byl podle DIA nesprávný odhad zájmu o aplikaci v době voleb.