Agrofert je bez dotací. Čeká se, až Babiš dotáhne řešení střetu zájmů


před 1 hhodinou
3 minuty
Události: Žádné dotace pro Agrofert
Zdroj: ČT24

Státní zemědělský intervenční fond už měsíc nevyplácí dotace firmám z holdingu Agrofert. Premiér Andrej Babiš (ANO) původně plánoval, že koncern do tohoto dne – 8. ledna – převede do svěřenského fondu, to se ale nestalo. Opoziční lídři jeho řešení střetu zájmů zpochybňují.

„Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert,“ řekl Babiš v prohlášení učiněném 4. prosince loňského roku. To mu otevřelo dveře Úřadu vlády. Akcie holdingu má podle něj spravovat nezávislý správce. Majetek má dětem premiéra připadnout až po jeho smrti.

Vložit holding do svěřenského fondu chtěl Babiš do osmého ledna. To se ale nestalo. Ve středu premiér uvedl, že „jsou nezbytné veřejnoprávní souhlasy zahraničí, a to jsou věci, které jsou nezávislé na mé vůli, ty návrhy na zahájení příslušných řízení byly podány před Vánoci“.

Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu
Šéf ANO Andrej Babiš

Partner poradenské skupiny V4 Group Michal Jelínek soudí, že převést takové množství firem v tolika zemích není otázka několika dnů. „A pokud ty firmy ještě působí v některých strategických sektorech, tak to může podléhat schválení některých orgánů v těch zemích. Takže termín třiceti dní se zdál od začátku poměrně nereálný.“

Babiš o svém postupu dopisem v pondělí informoval také ministerstvo spravedlnosti. To ho nyní analyzuje. Obsah dokumentu resort odmítl sdělit.

Česká televize se zeptala ministerstva spravedlnosti, zda se už na něj obrátil například nějaký jiný resort s dotazem, jak postupovat v přístupu k dotacím k holdingu Agrofert. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka odpověděl, že co se týká „tohoto konkrétního dotazu na tento konkrétní holding, tak žádný z resortů se zatím na ministerstvo spravedlnosti neobrátil“.

SZIF dotace nevyplácí

Mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva sdělila, že fond stále nevyplácí dotace pro firmy z koncernu Agrofert. „A je to z důvodu, že doposud nemáme jednoznačné právní a relevantní doložení toho, že Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmů,“ dodala.

Kromě Agrofertu vlastní Babiš i společnost SynBiol, přes niž drží podíl ve skupině, která investuje do nemovitostí, potravinářství nebo reprodukčních klinik. Tento majetek premiér ale do fondu vložit neplánuje.

Předseda koaličních Motoristů Petr Macinka uvedl, že ho tato záležitost nezajímá, proto ani nepotřebuje o ní být informován.

Babiš vloží do fondu jen Agrofert, nikoli firmu SynBiol
Andrej Babiš

Místopředseda ODS Martin Kupka k tomu uvedl, že premiér může minimálně úhradovou vyhláškou významně posílit úhrady směrem k výkonům, které probíhají na jeho klinikách. „Takže vliv a riziko střetu zájmů je jasné,“ doplnil.

Opozice však kritizuje i samotný převod Agrofertu. „Přece jedinou cestou, jak nedat žádné pochybnosti, je žádné dotace nebrat,“ domnívá se předseda STAN Vít Rakušan.

před 1 hhodinou

Policie znovu odložila případ ženy, kterou údajně zneužíval kněz

Policie počtvrté odložila případ ženy, kterou podle její výpovědi v letech 2008 a 2009 zneužíval kněz a tehdejší vedoucí její diplomové práce na teologické fakultě v Praze. Policie trvá na tom, že nedošlo ke spáchání trestného činu. České televizi to sdělila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Vyšetřovatelé se k věci vrátili po zásahu Ústavního soudu (ÚS), podle kterého špatně vyhodnotili důkazy a nedostatečně se zabývali ženinou bezbranností.
před 4 hhodinami

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, nejbližší společné jednání vlád obou zemí bude v Česku, řekl slovenský premiér Robert Fico (Smer) po schůzce s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO), který ve čtvrtek přijel do Bratislavy na oficiální návštěvu Slovenska. Babiš dodal, že setkání vlád by se mělo konat 31. března. Český premiér jednal také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.
03:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

Prezident Petr Pavel se ohradil proti výrokům šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky – zpochybňování ústavních institucí, nestrannosti senátorů či ústavních soudců z úst ministra považuje za krajně nevhodné. Macinkova slova zpochybňující nestrannost ústavních soudců v pořadu Interview ČT24 označil za politický faul. Macinka zase řekl, že nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) ministrem může vnímat jako prezidentův ústavní faul. Ústavní soud je podle svého předsedy Josefa Baxy nestranný.
14:12Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Tejc plánuje zrušit některé okresní soudy kvůli úsporám

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) zvažuje zrušení některých okresních soudů s ohledem na zadlužení Česka. Současná síť soudů podle něj neodpovídá demografickému vývoji. Změnám v justici bude předcházet důkladná analýza soudů a debata s představiteli justice. Se záměrem ve středu seznámil zaměstnance ministerstva. Tejc by chtěl, aby změny nabyly účinnosti ideálně od ledna 2027, napsal server Česká justice.
před 5 hhodinami

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné. Poškozeným musí podle rozsudku mladistvý nahradit škodu.
11:05Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba loni v listopadu meziročně rostla o 5,7 procenta, což byl nejvýraznější nárůst za více než tři roky. K růstu přispěly především automobilový a kovozpracující průmysl. Stavební výroba v listopadu zpomalila meziroční růst na 6,1 procenta z říjnových 7,1 procenta. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).
11:12Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

Česká právní úprava plošného uchovávání dat o elektronické komunikaci dlouhodobě a zvlášť závažným způsobem porušuje právo Evropské unie, potvrdil Nejvyšší soud (NS). Zamítl dovolání ministerstva průmyslu a obchodu, které se podle pravomocného rozsudku musí omluvit novináři Janu Cibulkovi za zásah do jeho práv na ochranu soukromí a osobních údajů. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
08:56Aktualizovánopřed 11 hhodinami
