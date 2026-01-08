Agrofert je bez dotací. Čeká se, až Babiš dotáhne řešení střetu zájmů

Státní zemědělský intervenční fond už měsíc nevyplácí dotace firmám z holdingu Agrofert. Premiér Andrej Babiš (ANO) původně plánoval, že koncern do tohoto dne – 8. ledna – převede do svěřenského fondu, to se ale nestalo. Opoziční lídři jeho řešení střetu zájmů zpochybňují.
„Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert,“ řekl Babiš v prohlášení učiněném 4. prosince loňského roku. To mu otevřelo dveře Úřadu vlády. Akcie holdingu má podle něj spravovat nezávislý správce. Majetek má dětem premiéra připadnout až po jeho smrti.
Vložit holding do svěřenského fondu chtěl Babiš do osmého ledna. To se ale nestalo. Ve středu premiér uvedl, že „jsou nezbytné veřejnoprávní souhlasy zahraničí, a to jsou věci, které jsou nezávislé na mé vůli, ty návrhy na zahájení příslušných řízení byly podány před Vánoci“.
Partner poradenské skupiny V4 Group Michal Jelínek soudí, že převést takové množství firem v tolika zemích není otázka několika dnů. „A pokud ty firmy ještě působí v některých strategických sektorech, tak to může podléhat schválení některých orgánů v těch zemích. Takže termín třiceti dní se zdál od začátku poměrně nereálný.“
Babiš o svém postupu dopisem v pondělí informoval také ministerstvo spravedlnosti. To ho nyní analyzuje. Obsah dokumentu resort odmítl sdělit.
Česká televize se zeptala ministerstva spravedlnosti, zda se už na něj obrátil například nějaký jiný resort s dotazem, jak postupovat v přístupu k dotacím k holdingu Agrofert. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka odpověděl, že co se týká „tohoto konkrétního dotazu na tento konkrétní holding, tak žádný z resortů se zatím na ministerstvo spravedlnosti neobrátil“.
SZIF dotace nevyplácí
Mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva sdělila, že fond stále nevyplácí dotace pro firmy z koncernu Agrofert. „A je to z důvodu, že doposud nemáme jednoznačné právní a relevantní doložení toho, že Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmů,“ dodala.
Kromě Agrofertu vlastní Babiš i společnost SynBiol, přes niž drží podíl ve skupině, která investuje do nemovitostí, potravinářství nebo reprodukčních klinik. Tento majetek premiér ale do fondu vložit neplánuje.
Předseda koaličních Motoristů Petr Macinka uvedl, že ho tato záležitost nezajímá, proto ani nepotřebuje o ní být informován.
Místopředseda ODS Martin Kupka k tomu uvedl, že premiér může minimálně úhradovou vyhláškou významně posílit úhrady směrem k výkonům, které probíhají na jeho klinikách. „Takže vliv a riziko střetu zájmů je jasné,“ doplnil.
Opozice však kritizuje i samotný převod Agrofertu. „Přece jedinou cestou, jak nedat žádné pochybnosti, je žádné dotace nebrat,“ domnívá se předseda STAN Vít Rakušan.