Autům z Číny vjezd zakázán. Firmy či armáda se obávají možné špionáže

Společnost Orlen Unipetrol zakázala čínským autům vjezd do svých čtyř tuzemských areálů. Důvodem je obava z kybernetických a špionážních hrozeb. Také některé tuzemské úřady před čínskými vozidly varují. Moderní auta jsou neustále připojená k internetu a mapují pomocí senzorů i kamer svět kolem sebe. Například usnadňují řidiči parkování, nebo hlídají bezpečnost posádky. Tyto užitečné funkce se však můžou potenciálně proměnit v nástroj špionáže.
„Takové auto sbírá informace o pasažérech, o řidiči, o vašich kontaktech, když tam připojíte telefon, v podstatě vše, co se děje v kabině. A dál to auto samozřejmě sbírá informace o okolí,“ vysvětluje náměstek ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Tomáš Krejčí.
To je důvod rozhodnutí Orlen Unipetrolu, pod nějž spadá mimo jiné areál Paramo Pardubice. Tamní ostraha kontroluje vozy prověřením takzvaného VIN kódu. Pokud obsahuje na začátku písmeno L a jde tedy o auto vyrobené v Číně, zakáže vjezd takového vozidla.
„K tomuto opatření jsme přistoupili po interním hodnocení rizik v rámci bezpečnosti našich výrobních areálů,“ vysvětlil mluvčí skupiny Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.
Nejvíce aut od čínských výrobců prodává v Česku značka MG, která uklidňuje zákazníky, že se o svá data bát nemusí. „Veškerá data o vozidle přenášená v rámci Evropské unie jsou odesílána výhradně na servery umístěné v Evropě,“ vyjádřila se e-mailem marketingová a PR manažerka AB Motors CZ Dominika Kučerová.
Jenže podle NÚKIBu existují důkazy, že data z některých čínských vozidel jsou i přesto posílána na servery v Číně a hrozí tak jejich zneužití tamní vládou. „Podle platných zákonů Čínské lidové republiky, pokud stát požádá o nějaká data nebo o součinnost, tak ta automobilka musí spolupracovat, jinak poruší zákon,“ doplňuje Krejčí.
„Co se týče nějakého zneužití, ať už vypnutí na dálku nebo případně špionáže, je v podstatě jakékoli moderní auto možné nějakým způsobem zneužít. Takže se to nemusí týkat jen těch čínských,“ upozornil redaktor portálu fDrive.cz Marek Tomíšek.
Sama Čína přitom už před pěti lety omezila vjezd vozů americké značky Tesla do některých vojenských areálů. Polsko pro změnu přistoupilo k podobnému kroku u čínských vozidel.
Opatření přijala i česká armáda. „Co se týká vjezdu do takzvaně citlivých objektů, které jsou důležité pro obranu státu, tak tam je samozřejmě zákaz vjezdu elektromobilů obecně. Pak samozřejmě další opatření, (...) aby nedocházelo k nabíjení elektromobilů, které jsou čínské provenience,“ vysvětluje armádní opatření ředitel sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
NÚKIB vidí největší riziko právě u armády, veřejně exponovaných osob nebo u budoucích veřejných zakázek.
Poslanec Bartošek chce vjezd čínských aut do strategických objektů zakázat
Záležitosti se chopili také politici, poslanec opoziční KDU-ČSL Jan Bartošek míní, že Česko by mělo kvůli bezpečnosti zamezit vjezdu vozidel čínské výroby do strategických či armádních objektů. Obrátí se kvůli tomu písemně na premiéra Andreje Babiše (ANO) jako šéfa Bezpečnostní rady státu.
Bartošek uvedl, že rozhodnutí společnosti Orlen Unipetrol je nezbytným krokem k zajištění energetické bezpečnosti země. „Čínská auta vybavená technologií LiDAR fungují jako mobilní sledovací systémy schopné mapovat naše strategické objekty s přesností na centimetry,“ tvrdí.
Proto se obrátí na šéfa kabinetu dopisem. U interpelace by podle něj prý hrozilo, že premiér nějak odpoví a nic se nestane. Věří, že členové bezpečnostní rady mu dokážou vysvětlit rizika. „Na místě by bylo vytipování objektů, kde budou tato opatření zavedena. Budu také chtít, aby se tomuto tématu intenzivně věnoval sněmovní výbor pro bezpečnost,“ přiblížil Bartošek.