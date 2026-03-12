Nález neznámého dronu v areálu polského dolu vyšetřuje vojenská policie


Zaměstnanec hnědouhelného dolu ve středním Polsku ve čtvrtek v jeho areálu našel dron neznámého původu, píší tamní média s odvoláním na policii ve Velkopolském vojvodství. Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz naznačil, že šlo zřejmě o ruský bezpilotní letoun.

„S největší pravděpodobností šlo o dron podnikající misi pro naše protivníky z východu,“ prohlásil podle agentury PAP Kosiniak-Kamysz. Dodal, že ho jeho švédský protějšek Pal Jonson informoval, že švédský vzdušný prostor narušil dron, který zřejmě také přiletěl z východu.

Incident ve velkopolských Galczycích vyšetřuje vojenská policie. Zjišťuje, jakého byl dron původu i to, jak se na místo dostal. Mluvčí velkopolské policie Maciej Świencichowski sdělil, že nalezený bezpilotní letoun „nevypadal jako civilní“, píše Reuters. Nikomu se nic nestalo.

Polsko posiluje svou protivzdušnou obranu
Letouny F-35

Podobnost s loňským incidentem

Rozhlasová stanice RMF FM na svých internetových stránkách upozornila, že dron připomíná objekty, které pronikly nad polské území loni v noci z 9. na 10. září. Tehdy během ruského útoku proti Ukrajině polský vzdušný prostor narušilo okolo dvaceti ruských bezpilotních letounů. Polská armáda aktivovala obranu, na které se podílely letouny NATO, a do pohotovosti byly také uvedeny systémy Patriot rozmístěné na polském území.

Nejvíce bezpilotních letounů nebo jejich trosek se tehdy našlo v Lublinském vojvodství sousedícím s Běloruskem a Ukrajinou.

Polsko od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu patří ke klíčovým spojencům napadené země. Dlouhodobě varuje před nebezpečím, jaké Moskva představuje i pro další evropské země.

Vojáci NATO na východě Polska testovali stíhací drony
Vojáci NATO na východě Polska testovali stíhací drony

