Soudní dvůr EU se zastal transgender osob v otázce osobních dokladů


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Země Evropské unie musejí vydávat transgender občanům doklady totožnosti, které respektují jimi zvolené pohlaví, aby mohli žít kdekoliv v evropské sedmadvacítce bez diskriminace, rozhodl podle agentury AFP Soudní dvůr Evropské unie. Reagoval na případ, kdy Bulharsko odmítlo vydat jedné ze svých obyvatelek, která se narodila jako muž, cestovní pas, kde by byla označena jako žena.

Soud zdůraznil, že vydávání dokladů totožnosti spadá do kompetence členských států, ale ty musí tuto pravomoc vykonávat v souladu s právem Evropské unie. Právo EU umožňuje transgender osobám změnit svůj status v dokladech totožnosti a tyto právní normy jsou nadřazené národním právním předpisům, cituje AFP soud.

„Právní normy členského státu, které neumožňují změnu údajů o pohlaví státního příslušníka, který uplatnil jeho nebo její právo na volný pohyb, jsou v rozporu s právem EU,“ konstatoval tribunál v prohlášení.

Rozpor mezi genderovou identitou člověka a údaji o pohlaví v osobním dokladu je takový, že překáží ve výkonu práva na volný pohyb, sdělil dále soud, podle něhož může tento rozpor způsobovat značné nepříjemnosti v každodenních situacích – například při kontrole totožnosti nebo cestování přes hranice.

Lidé v Česku si už smí změnit pohlaví bez kastrace
Člověk s transgender vlajkou na obličeji

Žaloba z roku 2017

Stěžovatelka, která se narodila jako muž, ale zahájila hormonální terapii a nyní vystupuje jako žena, podala žalobu v roce 2017 u bulharských soudů. Verdikt podle AFP uvítala. „Díky tomuto rozhodnutí konečně získám bulharský pas, který bude respektovat to, čím jsem vždy byla od chvíle, co si pamatuju, tedy od dětství. A to ženou,“ ocenila.

„Už dávno jsem se rozhodla žít v Itálii a tento formální krok mi konečně umožní najít si práci, aniž bych byla diskriminována,“ sdělila v prohlášení, které zveřejnil její právník Alexander Schuster.

Ten podle AFP připomněl, že soudní verdikt se vztahuje i na další členské státy EU jako Maďarsko a Slovensko, které v současné době také odmítají umožňovat transgender lidem právo na doklady odrážející jejich identitu. V samotném Bulharsku jsou v současné době pozastaveny desítky podobných případů, které čekaly právě na rozhodnutí nejvyššího soudu EU, podotkla agentura.

Podpora Orbána slábne, míní Gregorová. David označil zákaz budapešťského pochodu za chybu
Účastník pochodu hrdosti v Budapešti s maskou Viktora Orbána

Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu, oznámilo ministerstvo

Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu pro lidi, kterým návrat domů zkomplikovala íránská válka. Čtvrteční dvanáctý repatriační let je poslední, oznámilo v podvečer ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Celkem se těmito spoji z konfliktem zasažených oblastí vrátilo více než 1500 českých občanů, doplnil resort. Repatriační lety armádními letouny a letadly společnosti Smartwings stát spustil poté, co Izrael a USA koncem února vojensky napadly Írán.
před 12 mminutami

Nový íránský vůdce vyzval v prvním prohlášení k uzavření Hormuzu

Nový íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chameneí vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení, mezi jiným vyzval k uzavření Hormuzského průlivu a k jednotě mezi Íránci. Text přečetl moderátor státní televize. Írán mezitím pokračoval v dronových útocích na některé země v regionu. Zasaženo bylo například letiště v Kuvajtu, dubajská luxusní čtvrť, kontejnerová loď severně od Spojených arabských emirátů či italská základna v Iráku.
00:02Aktualizovánopřed 39 mminutami

Soudní dvůr EU se zastal transgender osob v otázce osobních dokladů

Země Evropské unie musejí vydávat transgender občanům doklady totožnosti, které respektují jimi zvolené pohlaví, aby mohli žít kdekoliv v evropské sedmadvacítce bez diskriminace, rozhodl podle agentury AFP Soudní dvůr Evropské unie. Reagoval na případ, kdy Bulharsko odmítlo vydat jedné ze svých obyvatelek, která se narodila jako muž, cestovní pas, kde by byla označena jako žena.
před 42 mminutami

Velvyslanec USA při NATO zkritizoval Česko kvůli nízkým výdajům na obranu

Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker zkritizoval na síti X Česko za nedostačující výdaje na obranu, příspěvek sdílela v českém překladu také americká ambasáda v Praze. Whitaker sdílel článek, v němž se píše, že tuzemský rozpočet na letošek nedosahuje závazku na obranu v rámci NATO. Podle velvyslance musí všichni spojenci nést svůj díl odpovědnosti „bez výmluv a výjimek“. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně ve sněmovně slíbil, že Česko závazky bude plnit.
16:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nález neznámého dronu v areálu polského dolu vyšetřuje vojenská policie

Zaměstnanec hnědouhelného dolu ve středním Polsku ve čtvrtek v jeho areálu našel dron neznámého původu, píší tamní média s odvoláním na policii ve Velkopolském vojvodství. Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz naznačil, že šlo zřejmě o ruský bezpilotní letoun.
před 1 hhodinou

Izrael tvrdí, že udeřil na další zařízení íránského jaderného programu

Izraelská armáda spustila novou vlnu úderů na Írán a oznámila, že v uplynulých dnech zasáhla zařízení, které považuje za součást íránského jaderného programu. Izraelská armáda intenzivně bombardovala také libanonské hlavní město, kde je hlášeno jedenáct mrtvých. Libanonské teroristické hnutí Hizballáh tvrdí, že ostřelovalo Tel Aviv. Agentura Reuters uvedla, že izraelská armáda téměř zdvojnásobila evakuační zónu jižního Libanonu, obyvatelé by se podle armády měli přesunout na sever od řeky Zahrani.
04:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Mezinárodní agentura mluví o největším narušení dodávek ropy v historii

Ceny ropy v důsledku konfliktu na Blízkém východě pokračují v silném růstu. Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která ve středu oznámila, že uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv, hovoří o největším narušení dodávek ropy v historii. Americký prezident Donald Trump podle agentury DPA plánuje, že surovinu uvolní z amerických strategických rezerv. Chce tak rostoucí ceny stabilizovat.
08:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Mise Artemis pro přistání na Měsíci může mít zásadní problémy, varuje inspektor

NASA nedávno změnila své plány ohledně mise na Měsíc. Stále ale doufá, že tam do roku 2028 její astronauti přistanou. Teď se objevila další překážka – podle zprávy kontrolního orgánu by let byl spojený s riziky pro bezpečnost posádky.
před 3 hhodinami
