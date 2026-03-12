Soudní dvůr EU se zastal transgender osob v otázce osobních dokladů

Země Evropské unie musejí vydávat transgender občanům doklady totožnosti, které respektují jimi zvolené pohlaví, aby mohli žít kdekoliv v evropské sedmadvacítce bez diskriminace, rozhodl podle agentury AFP Soudní dvůr Evropské unie. Reagoval na případ, kdy Bulharsko odmítlo vydat jedné ze svých obyvatelek, která se narodila jako muž, cestovní pas, kde by byla označena jako žena.
Soud zdůraznil, že vydávání dokladů totožnosti spadá do kompetence členských států, ale ty musí tuto pravomoc vykonávat v souladu s právem Evropské unie. Právo EU umožňuje transgender osobám změnit svůj status v dokladech totožnosti a tyto právní normy jsou nadřazené národním právním předpisům, cituje AFP soud.
„Právní normy členského státu, které neumožňují změnu údajů o pohlaví státního příslušníka, který uplatnil jeho nebo její právo na volný pohyb, jsou v rozporu s právem EU,“ konstatoval tribunál v prohlášení.
Rozpor mezi genderovou identitou člověka a údaji o pohlaví v osobním dokladu je takový, že překáží ve výkonu práva na volný pohyb, sdělil dále soud, podle něhož může tento rozpor způsobovat značné nepříjemnosti v každodenních situacích – například při kontrole totožnosti nebo cestování přes hranice.
Žaloba z roku 2017
Stěžovatelka, která se narodila jako muž, ale zahájila hormonální terapii a nyní vystupuje jako žena, podala žalobu v roce 2017 u bulharských soudů. Verdikt podle AFP uvítala. „Díky tomuto rozhodnutí konečně získám bulharský pas, který bude respektovat to, čím jsem vždy byla od chvíle, co si pamatuju, tedy od dětství. A to ženou,“ ocenila.
„Už dávno jsem se rozhodla žít v Itálii a tento formální krok mi konečně umožní najít si práci, aniž bych byla diskriminována,“ sdělila v prohlášení, které zveřejnil její právník Alexander Schuster.
Ten podle AFP připomněl, že soudní verdikt se vztahuje i na další členské státy EU jako Maďarsko a Slovensko, které v současné době také odmítají umožňovat transgender lidem právo na doklady odrážející jejich identitu. V samotném Bulharsku jsou v současné době pozastaveny desítky podobných případů, které čekaly právě na rozhodnutí nejvyššího soudu EU, podotkla agentura.