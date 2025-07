Podpora Orbána slábne, míní Gregorová. David označil zákaz budapešťského pochodu za chybu

„Obsahem protestní akce bylo něco jiného, než co bylo v minulých letech, čili ti, kteří zvolili cestu zákazu, si na sebe vlastně ušili bič,“ míní europoslanec.

Zákaz budapešťského pochodu hrdosti ze strany vlády na základě zákona schváleného parlamentem ovládaným Orbánovou stranou Fidesz byl podle europoslance Davida velkou politickou chybou. „Překvapilo mě, že politici s tak dlouhou politickou zkušeností přistoupí na to, že by se snažili nějakým způsobem takovou akci omezovat, protože to samozřejmě povede ke zvýšení zájmu,“ podotkl.

David se naopak domnívá, že „když stoupenci Viktora Orbána uvidí tyto masové akce, aktivizuje je to a může to posílit jeho podporu“.

„Vzkaz je jasný, nemají nad námi žádnou moc,“ řekl davu v sobotu budapešťský liberální primátor Karácsony. Podle Gregorové Orbán v Maďarsku „zcela zjevně slábne“. „Hlavní opoziční strana Tisza má momentálně o deset procent víc v průzkumech než Fidesz, a to i ve chvíli, kdy Fidesz v roce 2011 překreslil hranice volebních okrsků,“ uvedla europoslankyně.

David se domnívá, že co se týče sexuální identity, má mít každý právo „jednat podle vlastních tendencí“. Je ale proti tomu, aby byl „předmětem indoktrinace člověk“.

Maďarští poslanci v roce 2021 schválili návrh zákona, který zakázal šířit mezi mladými lidmi do osmnácti let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Norma mimo jiné znemožňovala osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin.

„Pokud se budou sdílet informace nebo se vzdělávat o homosexuálních vztazích či transgenderové identitě, bylo by to indoktrinací jenom v případě, že by u toho zároveň bylo zakazováno i informování o heterosexuálních vztazích,“ podotkla Gregorová.

Podle ní maďarský zákon cílí pouze na homosexuály, transgender osoby a obecně lidé patřící k LGBT+ komunitě. „Tím pádem je diskriminační, rozporuje Listinu základních práv a svobod, konkrétně článek 11,“ uvedla s tím, že jde pouze o kulturní válku proti právům LGBT+ osob.

David však poznamenal, že děti takové informace nepotřebují a jsou jim vnucovány. „Například do škol ve Švédsku či Finsku přicházejí osoby, které mají odlišnou sexuální identitu a vyprávějí o tom dětem v mateřské školce. To si myslím, že je poněkud nevhodné. Něco jiného je to u lidí, kteří už jsou vyspělejší, jsou v pubertě. Samozřejmě informace o tom nějaké mít mají a je potřeba je upřesnit, aby neměli vůči osobám s jinou orientací předsudky,“ řekl David.

Gregorová však připomněla, že Orbánův zákon mluví o zákazu lidem do osmnácti let věku.