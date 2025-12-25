Letošní rozpočet směřuje k překročení naplánovaného schodku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
5 minut
Události: Vyšší schodek rozpočtu
Zdroj: ČT24

Stát letos velmi pravděpodobně nedodrží schodek rozpočtu, který předchozí vláda naplánovala na 241 miliard korun. Deficit byl totiž už před vánočními svátky téměř 275 miliard. Z nejnovějších dat ministerstva financí to zjistila ČT. S dodržením plánovaného schodku už nepočítá ani nová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ani nejsilnější opoziční strana ODS, ze které je předchozí šéf resortu.

„Vidím jako nereálné, že by schodek naplánovaný minulou vládou Petra Fialy ve výši 241 miliard mohl být dodržen, protože už když jsme nastupovali 15. prosince, naše vláda Andreje Babiše, tak už tehdy byl schodek nějakých 266 miliard,“ poznamenala Schillerová.

Podle opozičního místopředsedy sněmovny Jana Skopečka (ODS) se má státní rozpočet dodržovat. Vidí tam zároveň vliv toho, že byly volby a střídala se vláda na konci fiskálního roku. „Při střídání vlád je samozřejmě složité, aby ke konci roku se začalo šetřit nebo nějakým způsobem řezat výdaje, které mohou počkat na další rok tak, aby ten rozpočet vyšel,“ doplnil.

Tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na začátku listopadu po představení nové makroekonomické prognózy ještě ujišťoval, že vláda má letošní plánovaný schodek 241 miliard pod kontrolou. „Z čísel, které vidíme, tak předpokládám, že daňové příjmy, jak byly prognózovány, buď budou dodrženy nebo budou překročeny. Vytváří to předpoklady, abychom letošní deficit dodrželi,“ prohlásil.

Ministerstvo zlepšilo prognózu vývoje hospodářství, centrální banka ji zhoršila
Práce v průmyslu. Ilustrační snímek

Růst schodku

Jenže teď už je pravděpodobnost dodržení deficitu jen teoretická. Ještě na konci října byl přitom schodek 183 miliard, na konci listopadu ale už přes 232 miliard a 10. prosince poskočil na více než 270 miliard. K 21. prosinci pak dosáhl skoro 275 miliard korun.

Stanjura po předání ministerstva odešel z vysoké politiky a na žádost ČT o vyjádření nereagoval. Jeho stranický kolega a ekonomický expert ODS Skopeček chce počkat s hlubšími analýzami letošního schodku na začátek příštího roku. „Podívat se na výdaje, které třeba byly vyšší, než jak byly předpokládány. Ale znovu říkám, mně to radost nedělá, i kdyby to měl být o dvacet, o třicet miliard vyšší deficit, než který byl schválen,“ dodal.

Schodky rozpočtu v roce 2025 ( v mld. KČ)
Zdroj: Ministerstvo financí ČR

„Naše vláda, aniž bych se chtěla jakkoli vymlouvat, byla jmenována 15. prosince. Stanjurovo pověstné letadlo narazilo. To, jakým způsobem bývalý ministr financí rozpočtoval, že podsekával výdaje, nafukoval příjmy,“ konstatovala Schillerová.

Předseda poslanců SPD Radim Fiala v této souvislosti podotkl, že jeho hnutí na to nemělo minulé roky žádný vliv. „A teď je to umění možného,“ podotkl.

Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová
Kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová (ANO)

Loňské varování Národní rozpočtové rady

Národní rozpočtová rada už loni na podzim upozorňovala, že v rozpočtu můžou na konci letoška chybět desítky miliard. Vládě třeba vytýkala, že na obnovitelné zdroje vyčlenila v návrhu rozpočtu o dvacet miliard méně, než bylo potřeba. A také, že v návrhu rozpočtu chybělo přes deset miliard na platy nepedagogických pracovníků.

Ministerstvo financí zveřejní podrobné výsledky hospodaření státu za letošní rok 6. ledna. Loni například v posledních jedenácti dnech roku poklesl schodek státního rozpočtu o zhruba jednu miliardu korun.

Fialův kabinet od roku 2022 schodek státního rozpočtu postupně snižoval. Zatímco v covidovém roce dosáhl deficit skoro 420 miliard, loni už to bylo zhruba o 150 miliard méně. Letos, jak už zaznělo, měl dosáhnout celoroční schodek 241 miliard. Je ale téměř jisté, že bude vyšší.

Vláda stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu fondu dopravní infrastruktury
Zprovoznění úseku dálnice D35 Janov–Opatovec na Svitavsku, 18. prosince 2025

