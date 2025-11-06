Spotřeba domácností táhne ekonomiku, ministerstvo zlepšilo prognózu

Ministerstvo financí zlepšilo odhad letošního hospodářského růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle něj letos zvýší o 2,4 procenta, v srpnu ještě čekalo růst 2,1 procenta. Inflace by letos měla být průměrně 2,4 procenta, vyplývá z představené makroekonomické prognózy.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl k prognóze, že hlavním motorem hospodářského růstu je spotřeba domácností. V letošním roce se zvýší o 3,1 procenta, příští rok bude její růst tříprocentní.
Ke spotřebě domácností přispívá zejména silný růst mezd. Jejich objem by se měl letos zvýšit o 7,1 procenta, což by odpovídalo reálnému růstu mezd zhruba o pět procent. V příštím roce podle prognózy růst mezd mírně zvolní, jejich objem se zvýší o 5,9 procenta, což by podle Stanjury odpovídalo reálnému růstu zhruba o 3,5 procenta.
Růst mezd podporuje situace na trhu práce. Česko dlouhodobě patří mezi tři země Evropské unie s nejnižší nezaměstnaností, a to i přes mírné ochlazení trhu práce v posledním roce. Letos nezaměstnanost v metodice Českého statistického úřadu dosáhne podle prognózy 2,7 procenta po loňských 2,6 procenta, příští rok dále vzroste na 2,8 procenta.
Ke zvýšení HDP přispívají podle Stanjury i vládní investice, které zrychlují v závěrečném čtvrtletí roku. „Naopak soukromé investice jsou částečně utlumeny kvůli nejistotám v ekonomice,“ podotkl ministr. Celkově letos ministerstvo očekává růst investic o 0,2 procenta, příští rok se dynamika zrychlí na tříprocentní růst.
Pro příští rok se čeká zpomalení růstu
Celková ekonomická aktivita v příštím roce podle ministerstva mírně zpomalí na 2,2 procenta. Zpomalení růstu souvisí podle ministerstva s celní politikou Spojených států. „Momentálně to vypadá, že negativní dopady amerických cel se posouvají v čase. Spadnou méně do roku 2025 a víc se projeví v roce 2026,“ řekl náměstek ministra Tomáš Holub.
Naopak pozitivní přínos pro českou ekonomiku přinese v příštím roce stimulační balíček německé vlády. Vzhledem k provázanosti obou ekonomik ministerstvo očekává, že balíček posílí český růst o 0,2 procentního bodu.
Průměrná inflace by měla podle prognózy být v příštím roce 2,3 procenta.
Vývoj zadlužení
Deficit českých veřejných financí by měl letos být 1,9 procenta HDP, čímž by se snížil z loňských dvou procent. Příští rok zůstane deficit na současné úrovni, očekává prognóza.
Zadlužení Česka by letos mělo vzrůst na 43,9 procenta HDP z loňských 43,3 procenta. Proti srpnové predikci se odhad letošní míry zadlužení snížil o 0,3 procentního bodu, podle Stanjury to souvisí se zlepšením odhadu hospodářského růstu. Ministr zdůraznil, že Česko patří mezi třetinu nejméně zadlužených zemí Evropské unie.